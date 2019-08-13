В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы

2039

Максимальное энергосбережение

В одной из сборок прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi обнаружен режим максимального энергосбережения под названием Supersaver. Об этом сообщил китайский ресурс ITHome.

MIUI – прошивка для устройств на основе операционной системы Android с открытым исходным кодом, которая разрабатывается компанией Xiaomi. Отличается измененным пользовательским интерфейсом.



По словам исследователей, в распоряжении которых оказалась сборка системного ПО, предназначенная для внутреннего пользования, данный режим автоматически активируется, когда уровень заряда аккумулятора смартфона достигает отметки в 10%.

Гаджет тестировщиков после активации функции проработал еще около 33 часов без подзарядки. Во всяком случае, именно такие данные приводят инсайдеры, подтверждая их скриншотом экрана смартфона. Какое именно устройство использовалось при проведении тестирования, источник не уточняет. На практике время автономной работы гаджета будет зависеть от общей емкости аккумулятора и ряда других факторов.

Xiaomi тестирует функцию максимального энергосбережения в MIUI 9.8.10

Когда именно данная функция появится в массовых версиях прошивок, не сообщается. Впрочем, и без нее устройства Xiaomi демонстрируют неплохое время автономной работы. К примеру, смартфон Redmi 7 на базе Qualcomm Snapdragon 710 и MIUI 10, оснащенный аккумулятором емкостью 4000 мАч, проработал свыше 435 часов в режиме ожидания в рамках испытания, ход которого Xiaomi транслировала через сервис Weibo.

Стоит также отметить, что идея, воплощенная Xiaomi в Supersaver не нова. Функция «Максимальное энергосбережение» предусмотрена прошивкой смартфонов Samsung. Аналогично работает режим Stamina Mode в гаджетах Xperia компании Sony, мобильное подразделение которой сейчас переживает трудные времена.

Как это работает

При активации режима «суперэнергосбережения» операционная система принимает комплекс мер, направленных на продление времени автономной работы смартфона. Так, автоматически включается темная тема оформления экрана, использование которой на устройствах с дисплеями на AMOLED-матрицах позволяет существенно снизить энергопотребление. Кроме того, деактивируется модуль GPS и функции синхронизации; приложения, работающие в фоновом режиме, завершаются; перестает работать даже вибромотор.

Перечень доступных для использования приложений также оказывается сильно ограничен: работает только номеронабиратель, телефонная книга, ПО для приема и отправки SMS-сообщений, а также крайне популярный в Китае мессенджер Wechat. В Wechat реализованы все функции современного мессенджера, включая обмен текстовыми сообщениями и медиаконтентом, голосовые и видеовызовы, а также интегрирована функциональность платежной системы WeChat Pay. Другими словами, для россиянина по своей функциональности смартфон Xiaomi в режиме максимальной экономии энергии мало чем отличается от простой «звонилки» за 1,7 тыс. руб. Однако, не исключено, что пользователю будет позволено самостоятельно настраивать список доступных в режиме Supersaver приложений.