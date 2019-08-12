ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков

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ВМС США заменят сенсорные экраны, с помощью которых управляются эсминцы, на механические системы. Решение было принято после столкновения эсминца и танкера в 2017 г., когда экипаж потерял контроль над кораблем из-за сложности использования сенсорного пульта.



Долой сенсорные экраны

Военно-морские силы США намерены избавиться от сенсорных экранов управления дросселем и рулем, которые сейчас используются на эсминцах (destroyers). Начиная с 2020 г. вместо них будут установлены традиционные механические системы управления, сообщает ресурс USNI News. Решение было принято по результатам расследования столкновения эсминца с танкером, произошедшего в 2017 г.

Согласно отчету об инциденте, 21 августа 2017 г. либерийский нефтяной танкер Alnic MC навалился на эсминец USS John S. McCain вблизи побережья Сингапура. Причиной навала стало то, что экипаж эсминца попытался распределить управление между разными сенсорными экранами. Из-за этого контроль над кораблем был утрачен, и он очутился на пути следования танкера. В результате столкновения десять человек на борту USS John S. McCain погибли, еще 48 получили травмы.

Что не так с системой управления

Расследование показало, что ключевым фактором, приведшим к столкновению, была усталость экипажа эсминца и его недостаточная подготовка в части управления сенсорными системами. Однако большую роль сыграло и то, как был спроектирован пульт управления. Расположенная по центру мостика, консоль управления была оборудована двумя сенсорными экранами — на главном посту управления и на посту управления механизмами.

Согласно отчету, консоль работала в «резервном ручном режиме», при котором компьютер не вмешивается в управлении кораблем. Благодаря этому любой член экипажа мог взять на себя управление рулем с любого из двух постов, что и привело к потере контроля над эсминцем. Когда экипаж попытался восстановить контроль, управление начало хаотично переходить от одного поста другому и обратно.

ВМС США демонтируют на эсминцах сенсорные экраны управления

Следователи также отмечают сложность процедуры передачи управления с одного поста на другой — это стало затруднением, когда возникла необходимость действовать быстро. Эксперты указали на недостатки сенсорных экранов в таких ситуациях и выразили мнение, что механические дроссели гораздо предпочтительнее, так как обеспечивают одновременно быстрый и тактильный отклик на действия оператора. Следствие полагает, что механическая система управления дала бы возможность рулевому раньше узнать о проблеме.

Решение о замене

После этого инцидента ВМС США провели по всему флоту опрос, который показал, что моряки предпочли бы пользоваться механическими системами управления. По словам контр-адмирала Билла Галиниса (Bill Galinis), сенсорные системы были установлены на кораблях потому, что была такая возможность, а не потому, что в них действительно была необходимость.

Эскадренный миноносец USS John S. McCain

Как сообщил Галинис, в настоящий момент ВМС США уже заключают контракты с подрядчиками, которые произведут замену сенсорных экранов управления на эсминцах. Адмирал отмечает, что новые системы достаточно легки в установке. Механические системы управления получат все эсминцы типа «Арли Берк», и первым станет USS Ramage, переоборудование которого запланировано на лето 2020 г. В настоящий момент командование ВМС США исследует также особенности проектировки других военных судов — с целью понять, можно ли унифицировать управление кораблями разных классов.