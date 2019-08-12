ЦОДы
Вендоры оборудования не хотят создавать «вечную» технику
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«ТрансТелеКом» подключит к интернету 7000 социально значимых учреждений

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе

«ТрансТелеКом» подключит к интернету почти 7 тыс. социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура»

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» компания «ТрансТелеКом», один из ведущих операторов связи в России, обеспечит услугой доступа в интернет социально значимые учреждения в Курской, Ростовской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях.

В качестве победителя прошедших конкурсов «ТрансТелеКом» подключит к интернету в общей сложности 6736 социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, Ростовской и Курской областях. Общая сумма контрактов составила более 4,9 млрд рублей.

В перечисленных регионах «ТрансТелеКом» одержал победу в аукционах, которые проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру.

ttk600.jpg

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
«ТрансТелеКом» подключит к интернету почти 7 тыс. социально значимых учреждений

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика". Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны к 2024 году.

«Минкомсвязь будет помогать бизнесу идти в регионы, города и села для развития интернет-технологий. Интернет должен предоставляться всем, всегда и везде. Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024, как поручал Президент России», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

«Компания «ТрансТелеКом» имеет значительный опыт в оказании услуг связи корпоративным и государственным заказчиками, обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации государственного контракта. Мы понимаем важность цифровизации экономики и гордимся участием в столь масштабном национальном проекте. «ТрансТелеКом» обеспечит высочайший уровень предоставления сервиса для социально значимых учреждений», - прокомментировал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.



Другие материалы рубрики

В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты

«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов

В центре Москвы впервые заработала сеть 5G

OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России

Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»

Техника

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии