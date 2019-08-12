«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

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Решение принято

«Ростелеком» принял решение о о покупке оператора дата-центров DataLine и уже ведет переговоры об этом с холдингом Inline Technologies Group, которому принадлежит DataLine.

Компания уже направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке бизнеса ООО «Даталайн», пишет «Коммерсант». В ФАС подтвердили поступление такого ходатайства.

Ранее «Ростелеком» отправил в Росимущество итоги оценки DataLine, произведенной компанией E&Y. Согласно ей, рыночная стоимость «Даталайн» составляет 21 млрд руб., а с учетом долга в 4,08 млрд руб. – порядка 16,9 млрд руб.

Реальная сумма сделки, закрытие которой ожидается в апреле 2020 г., может составить от 18 млрд руб. ($275 млн) до 23 млрд руб. ($350 млн)., отметил источник «Коммерсанта».

По информации «Коммерсанта», Минэкономики, Росимущество и Минкомсвязи уже согласовали покупку DataLine «Ростелекомом», подготовили проекты директив правительства по этой сделке, и направили их вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует в правительстве сектор ИТ. Представитель Акимова подтвердил их получение и отметил, что они отправлены на доработку в Аналитический центр при правительстве.

Согласно предварительным данным, приобретением 100% ООО «ДатаЛайн» у кипрской DDL Digital Systems Ltd. займется одна из структур «Ростелекома», ООО «Центр хранения данных». В «Ростелекоме» сделку никак не комментируют.

Передел перспективного рынка

Впервые об интересе «Ростелекома» к поглощению DataLine стало известно еще в январе 2019 г. В то время представители DataLine опровергали эту информацию, хотя и подтверждали проведение переговоров «с рядом инвесторов».

«Ростелеком» может приобрести DataLine за 18-23 млрд руб.

В настоящее время DataLine является вторым по величине оператором ЦОДов в России с суммарной мощностью 4,7 тыс. стоек. Первое место в этом секторе по России занимает «Ростелеком» с 5,9 тыс. собственных стоек.

Согласно данным CNews Analytics, выручка DataLine от оказания услуг IaaS в 2018 г. составила 1,975 млрд руб., увеличившись на 38% с 1,427 млрд руб. в 2017 г. Доля выручки IaaS в совокупной выручке DataLine по итогам 2018 г. составила 23%.

Выручка DataLine от оказания услуг SaaS, по данным CNews Analytics, в 2018 г. составила 126 млн руб., увеличившись на 122% по сравнению с 57,82 млн руб. в 2017 г.

Выручка облачной инфраструктуры DataLine, по словам гендиректора Rusonyx Константина Анисимова, составляет порядка 1,5 млрд руб. в год. По его словам, себестоимость строительства центра обработки данных такой мощности оценивается в $140 млн.

ЦОД DataLine на сегодняшний день практически полностью заполнен, что, по мнению экспертов, означает оборот по этому направлению примерно на 3 млрд руб. в год. Таким образом, по мнению Константина Анисимова, оценка ЦОДа DataLine на $85 млн и облачной инфраструктуры на $45 млн, плюс премия за уникальность структуры действительно дает оценку всей компании в $270-350 млн.

По мнению директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрия Горкавенко, в стоимость приобретения «Ростелекома» также может войти раскрученность торговой марки «Даталайн», большая клиентская база оператора и география нескольких разнесенных площадок внутри МКАДа.

Аппетит приходит во время еды

Согласно новому рейтингу CNews IaaS, выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как сервиса по итогам 2018 г. увеличилась на 56% и достигла 16,1 млрд руб. При этом высокие темпы роста (более 50%) сохраняются четвертый год подряд. По сравнению с 2014 г., когда CNews впервые начал анализировать рынок IaaS, совокупный оборот ведущих поставщиков увеличился в 7 раз.

Государственный оператор «Ростелеком» проводит достаточно агрессивную политику на рынке облачных услуг. Так, в 2015 г. компания приобрела 50% ЦОД-провайдера SafeData, в 2017 г. довела свою долю до 100%.

Несмотря на то, что DataLine и «Ростелеком» являются лидерами на рынке ЦОД и входят в пятерку крупнейших поставщиков IaaS, другие игроки рынка не считают, что возможная сделка приведет к монополизации рынка.

«Если сделка по приобретению DataLine состоится, то на рынке все равно останется больше десяти крупных игроков. Это укрупнение рынка, а не его монополизация», – утверждает директор по развитию облачного бизнес компании «Крок» Максим Березин.

«Консолидация — естественный процесс развития рынка, показатель его здоровья», – придерживается сходного мнения управляющий директор Selectel Максим Семенихин.

В случае успешного завершения сделки, закрытие которой ожидается в апреле 2020 г., рыночная доля «Ростелекома» может вырасти до 25-30%, что сделает компанию абсолютным лидером на рынке ЦОДов России.

«Ростелеком» активно усиливает свои позиции на рынке дата-центров в связи со стремительным развитием проектов в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». В частности, именно «Ростелеком» претендует на звание главного исполнителя проекта «Гособлако» ценой 47,6 млрд руб., в которое планируется миграция информационных систем органов власти.