Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике

Российский триумф

Команда российских школьников стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа 2019 г. в Баку (Азербайджан). Об этом CNews сообщила пресс-служба Университета ИТМО (Санкт-Петербург), специалисты которого помогали ребятам готовиться к соревнованиям.

Россию представляла четверка: Ильдар Гайнуллин, ученик 11 класса лицея имени Н.И. Лобачевского при КФУ в Казани; Александр Морозов, выпускник Президентского физико-математического лицея №239 в Санкт-Петербурге; Владимир Романов, выпускник СУНЦ МГУ; Егор Лифарь, ученик 10 класса московской школы «Интеллектуал».

По личным результатам Ильдар Гайнуллин стал вторым в мире, набрав 511,22 балла, – обошел его только чемпион прошлого года Бенджамин Чи (Benjamin Qi) из США, вновь ставший абсолютным победителем олимпиады (547,09 баллов).

На фото (слева направо): Андрей Станкевич, Александр Морозов, Владимир Романов, Егор Лифарь, Ильдар Гайнуллин

Второй лучший результат среди россиян продемонстрировал Владимир Романов – у него 435,5 балла и 17 место в личном зачете. Уверенно выступил Егор Лифарь, набравший 419,3 балла и застолбивший за собой 26 позицию. Замкнул список золотых медалистов олимпиады Александр Морозов, завершивший турнир с 414,75 балла в своем активе.

Второе место в командном зачете между собой поделили представители США и Китая (по три золотых медали). По два «золота» завоевали школьники из Тайваня, Южной Кореи и Вьетнама.

Напомним, на IOI 2018 в Цукубе (Япония) в общем медальном зачете Россия заняла 4-5 место и поделила его с Белоруссией – тогда российские школьники получили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно «золото» и три «серебра».

Следующие соревнования пройдут с 19 по 26 июля 2020 г. в Сингапуре.



Как проходил турнир

IOI – индивидуальное соревнование. В этом году в олимпиаде участвовал 331 школьник из 88 стран. Первый тур прошел 6 августа, второй – 8 августа. 10 августа состоялась церемония награждения.

Олимпиада проводится в два тура длиной по пять часов, в каждом из которых нужно решить по три задачи по программированию. За каждую задачу можно получить до 100 баллов в зависимости от полноты представленного решения (количества и сложности правильно решенных подзадач).

Главный мировой турнир по программированию среди школьников состоялся в Баку

Медалями обычно награждаются около половины участников, из них шестая часть наград – золотые, треть – серебряные. Остальные участники, попавшие в число призеров, получают «бронзу». Точное число медалей определяется голосованием делегаций. В этом году золото получили 28 участников, показавших лучший результат, 54 завоевали «серебро», 81 – бронзовые медали.

Подготовка к олимпиаде

Отбор и подготовка сборной России проходили на базе Московского физико-технического института (МФТИ). В ноябре 2018 г. и мае 2019 г. в сборах участвовали 20 ребят, отобранных по результатам Всероссийской олимпиады школьников и других выступлений. В ноябре они выиграли 11 золотых медалей на Международном турнире по информатике в Шумене (Болгария).

Финальный состав национальной сборной определился по итогам четырех отборочных туров и Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике (APIO-2019).

Команду готовили к соревнованиям тренеры из ведущих университетов России. Сборную страны на IOI возглавил доцент Университета ИТМО Андрей Станкевич, которому Университет ИТМО обязан семью кубками чемпионов мира на Международной студенческой олимпиаде по программированию ICPC (это мировой рекорд). Заместителем руководителя сборной стал проректор МФТИ Алексей Малеев.

Также команду тренировали Михаил Тихомиров и Андрей Сергунин (МФТИ), Олег Христенко (главный судья Moscow Workshops ICPC), старший разработчик «Яндекса» Максим Ахмедов (НИУ ВШЭ), Николай Калинин (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), Григорий Резников (МГУ им. М.В. Ломоносова), Николай Будин, Геннадий Короткевич, Арсений Кириллов, Александра Дроздова, Илья Збань и Рамазан Рахматуллин из Университета ИТМО.

От школьного уровня к студенческому

Российская школа спортивного программирования знаменита на весь мир. Наряду со школьниками, российские студенты регулярно выступают на крупнейшем международном чемпионате по спортивному программированию – ICPC.

Беспроигрышная серия России на данном турнире длится восемь лет: с 2012 г. кубок чемпионов мира неизменно уезжает в нашу страну.

В 2018 г. чемпионом стала команда МГУ. В 2019 г. москвичи в том же составе вновь добились успеха, завоевав первое место.

Рекордсменом мира по количеству побед на ICPC много лет остается Университет ИТМО с семью чемпионскими кубками. В последний раз представители этого вуза выигрывали турнир в 2017 г.