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Intel готовит сверхсовременный ПК размером с книжку

Техника
, Текст: Эльяс Касми
В 2021 г. Intel выпустит небольших размеров неттоп, способный на равных соревноваться с современными игровыми десктопами. ПК наделят мощными видеокартами Intel и Nvidia, но при этом его габариты окажутся достаточно скромными для удобного размещения на задней стенке монитора.

Мощный и почти портативный

Компания Intel работает над новым компьютером-неттопом, по производительности не уступающим полноразмерным игровым решением. ПК получил предварительное название Phantom Canyon, и своей скорости работы он обязан процессору пока не запущенной в производство серии Tiger Lake (выход назначен на 2020 г.). Сам компьютер относится к линейке NUC (Next Unit of Computer), основанной Intel в 2013 г. и включающей в себя, помимо высопроизводительных игровых решений, также классические мини-ПК для домашнего или офисного использования.

У Intel есть достаточно времени, чтобы проработать все мельчайшие детали NUC Phantom Canyon – релиз компьютера состоится, по планам компании, не раньше I квартала 2021 г. Выходу этого неттопа будет предшествовать премьера компактного компьютера NUC Ghost Canyon с 14-нанометровым процессором Core i9-9980HK Coffee Lake и возможностью установки дискретной графической карты. Его выпустят осенью 2019 г. и снимут с производства в IV квартале 2020 г. Размеры Phantom Canyon неизвестны, а габариты вышедшего в марте 2018 г. Hades Canyon, на смену которому придет Ghost Canyon, составляют 221х142х39 мм при весе 1,5 кг. О возможной смене дизайна ПК Intel не заявляла, так что неттоп может получить главную отличительную особенность внешности игровых неттопов Intel – стилизованный нарисованный череп.

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Внешне все игровые Intel NUC легко узнаваемы

Hades Canyon – самый актуальный игровой NUC на 12 августа 2019 г. На момент выхода это было передовое в своем классе решение на базе четырехъядерных процессоров Intel Core 8-го поколения Kaby-Lake (Core i7-8809G в старшей версии и Core i7-8705G в младшей) со встроенным графическим чипом Radeon RX Vega M GH. Компьютер поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и установку двух SSD M.2.

В день релиза рекомендуемая стоимость младшей версии на глобальном рынке составила $800 (52,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 августа 2019 г.), а старшей – $1000 (65,4 тыс. руб.). В августе 2019 г. базовая конфигурация неттопа была доступна в России по цене от 64 тыс. руб., но с современными игровыми решениями за счет отсутствия дискретной графики она соревноваться не может.

Неоспоримое конкурентное преимущество

Размеры Phantom Canyon позволят Intel поместить в него дискретную видеокарту, и в топовых комплектациях неттоп будет располагать графикой Nvidia GeForce GTX 1660 Ti или RTX 2060. Не исключено, что Intel отдаст предпочтение видеокартам собственной разработки – она планирует вернуться на рынок дискретных видеокарт в 2020 г. с новой линейкой Xe на базе одноименной архитектуры. Xe – это ее главный козырь в борьбе с AMD и Nvidia в этом сегменте. Кроме того, к моменту релиза неттопа Intel заинтересуют более современные решения Nvidia.

В базовой комплектации неттопа дискретной графики не будет – Intel интегрирует видеоподсистему непосредственно в центральный процессор. Речь о карте Intel Gen 12, созданной на основе архитектуры Xe.

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Предварительные спецификации Intel Phantom Canyon

Чип Tiger Lake-U с пониженным потреблением энергии, по данным ресурса WCCFTech, будет производиться по нормам 10-нанометрового техпроцесса, как и текущие процессоры Ice Lake, но получит модифицированную архитектуру вместе с полноценной поддержкой интерфейса PCI-E 4.0, обеспечивающего скорость передачи данных на уровне 16 GT/с (Гигатранзакций/с). Заявленный процессор, точную модель которого Intel не сообщила, получит уровень тепловыделения (TDP) в пределах 28 Вт, что позволит ему обойтись без габаритной системы охлаждения.

Полноценная замена системному блоку

В дополнение к ультрасовременному (по меркам Intel) процессору и пока еще актуальным видеокартам Nvidia в NUC Phantom Canyon будет полный набор характеристик, присутствующих в нынешних игровых и рабочих станциях. В первую очередь Intel обеспечит неттопу поддержку оперативной памяти DDR4-2666 объемом до 64 ГБ в виде двух планок SODIMM до 32 ГБ каждая. Дисковая подсистема в ПК будет основана на двух SSD-накопителях с интерфейсом M.2 (Gen 4), емкость которых не указана. Драйвы можно будет объединять в массивы RAID 0 и RAID 1. По умолчанию компьютеры Intel NUC продаются без оперативной памяти и носителей информации – эти компоненты пользователь докупает самостоятельно. Тем не менее, существуют и полностью готовые к работе комплектации.

Итоговое количество USB-портов в неттопе Intel не пока не уточняет, однако их будет, по меньшей мере, три – два полноразмерных с поддержкой USB 3.1 Gen 2 и один USB-C, объединенный с Intel Thunderbolt 3. Видеовыходов тоже ожидается три – один HDMI 2.1 и два miniDisplay Port 1.4. Неттоп дополнят Ethernet на 1 и 2,5 Гбит/с, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, а также настраиваемой RGB-подсветкой и разработанной специальной для этой модели системой охлаждения с испарительной камерой. Блок питания ввиду ограниченного внутреннего объема корпуса Intel сделает внешним, но его мощность на момент публикации материала оставалась неизвестной.



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