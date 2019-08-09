Broadcom задешево купила Symantec

Broadcom договорилась с Symantec о покупке ее подразделения Enterprise Security по разработке ПО для информационной безопасности корпоративного уровня. Broadcom заплатит за него $10,7 млрд, хотя изначально она планировала купить всю Symantec за $15 млрд.



Переговоры увенчались успехом

Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма сделки составила $10,7 млрд, и вместе с частью Symantec Broadcom получила права на ее название. У самой Symantec остается лишь потребительское подразделение Consumer Cyber Safety, которое создает продукты для личного пользования.

Соглашение между компаниями достигнуто на уровне советов директоров. Закрыть ее стороны планируют в I квартале 2020 г., но прежде им предстоит получить одобрение регулирующих органов США, Японии, а также Европейского союза.

Что американская компания Broadcom, основанная в 1991 г, занимается производством полупроводниковой продукции. В мае 2015 г. ее купила сингапурская компания Avago Technologies Limited, после чего она была переименована Broadcom Limited. По состоянию на лето 2019 г. Broadcom Limited входит в десятку мировых лидеров в своей сфере деятельности.

Symantec – американская компания по разработке ПО для информационной безопасности и защиты информации. Она была основана в 1982 г. и тоже относится к крупнейшим игрокам на рынке.

История сделки

О переходе переговоров между Broadcom и Symantec в активную стадию стало известно в начале июля 2019 г., но на тот момент сумма сделки оценивалась более чем в $15 млрд. К тому же, Broadcom была готова купить всю компанию целиком, однако стороны не пришли к соглашению в вопросе итоговой стоимости, и переговоры было решено отложить.

Broadcom не смогла выкупить всю Symantec и ограничилась лишь ее корпоративным подразделением

Второй этап обсуждения условий сделки стартовал в начале августа 2019 г. Отказавшись от идеи приобретения всех активов Symantec, Broadcom согласилась выкупить у нее лишь корпоративное подразделение, приносящее ей примерно половину годовой выручки. На этот раз стороны пришли к соглашению, и немалую роль в этом сыграли текущие проблемы Symantec.

Рыночная стоимость всей Symantec на момент ведения переговоров находилась на уровне $12,6 млрд, однако у компании было свыше $2 млрд чистого долга. Broadcom, в свою очередь стоила в пределах $107,6 млрд. В конце 2017 г. Symantec оценивалась приблизительно в $21 млрд, то есть на $6 млрд дороже, чем предлагала за нее Broadcom. С конца 2018 г. Symantec начали покидать менеджеры, включая гендиректора Грега Кларка (Greg Clark), который внезапно оставил свою должность в мае 2019 г. В августе 2018 г., после снижения прогноза по выручке, Symantec объявила, что намерена сократить свой глобальный штат на 8%. По итогам 2018 г. акции компании упали на 33%, но по мере распространения новости о сделке с Broadcom они выросли в цене на 13%. По результатам финансового 2019 года, завершившегося для Symantec 29 марта 2019 г. доход компании составил $4,72 млрд.

Выгода компаний

Приобретая часть Symantec, Broadcom планирует значительно расширить зону применения собственной инфраструктуры за счет охвата корпоративного сегмента рынка программ для защиты информации и диверсифицировать бизнес, расширив его за пределы полупроводниковой сферы. Также в планы компании входит наращивание годовой выручки на $2 млрд после того, как она получит возможность распространять ПО Symantec. Помимо этого, Broadcom рассчитывает увеличить ежегодную экономию средств на $1,3 млрд и достичь выручки в пределах $22,5 млрд по итогам 2019 г.

Symantec в свою очередь по итогам сделки получит $8,2 млрд ($10,7 млрд минус налоги) и потратит их в IV квартале 2020 финансового года на выплату особого дивиденда в размере $12 за акцию. После закрытия сделки с Broadcom и передачи ей прав на Enterprise Securiy Symantec намерена нарастить ежеквартальные дивиденды на 67% за счет финансирования подразделением Consumer Cyber Safety, оставшейся части бизнеса компании.

Интерес Broadcom к софтверным компаниям

Для Broadcom покупка Symantec – это не первая попытка открыть для себя рынок разработки программного обеспечения. Менее года назад, в ноябре 2018 г., она приобрела американскую софтверную компанию CA Technologies, заплатив за нее практически вдвое больше, чем за Symantec. Сумма сделки составила $18,9 млрд. Компания занималась созданием программного обеспечения для мейнфреймов и систем распределенных вычислений, а также потребительского защитного ПО.

Интерес к компаниям из области программного обеспечения Broadcom стала проявлять после неудачной попытки расширения своего основного бизнеса – полупроводникового. В ноябре 2017 г. Broadcom выступила с предложением о покупке американской компании Qualcomm, еще одного крупного производителя полупроводников, лидера в сегменте мобильных ARM-процессоров.

Broadcom была готова заплатить все активы Qualcomm сумму в размере $130 млрд, однако президент США Дональд Трамп (Donald Trump) неожиданно выступил против такой инициативы. В марте 2018 г. он издал президентский указ, блокирующий эту сделку.