Samsung выпустила «убийцу» MacBook Air с беспрецедентным временем работы. Цена

Samsung разработала наследника гибридного ноутбука Galaxy Book 2 в лице Galaxy Book S. Новая модель оказалась легче и тоньше Apple MacBook Air, она работает на Windows 10, но при этом у нее нет процессора Intel – Samsung отдала предпочтение производительному решению Qualcomm.



ARM вместо Intel

Компания Samsung разработала ноутбук Galaxy Book S премиум-класса на базе ARM-процессора Qualcomm. Главная отличительная особенность мобильного ПК, помимо отсутствия привычных процессоров Intel или AMD – это его беспрецедентная автономность. По заверениям Samsung, от аккумулятора емкостью 42 Вт/ч лэптоп проработает до 23 часов в режиме воспроизведения видео. Для сравнения, ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book 2 работает 20 часов в режиме видео, а Apple MacBook Air 2019 - 13 часов.

Galaxy Book S также выделяется небольшой массой (в районе 980 граммов) и тонким корпусом – не более 12 миллиметров в самой широкой части, что сравнимо с габаритами недавно обновленного Apple MacBook Air. Рекомендуемая производителем стоимость минимальной комплектации ноутбука составила ровно $1000 (65,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 августа 2019 г.), а цены, актуальные для рынка России, на момент публикации материала объявлены не были. Напомним, что российская стоимость MacBook Air в фирменном интернет-магазине Apple стартует с 94 тыс. руб., а США его можно приобрести минимум за $1100 (71,7 тыс. руб.).

Из-за минимальной толщины корпуса Galaxy Book S Samsung пришлось пожертвовать многими интерфейсами

Galaxy Book S поступит в продажу в сентябре 2019 г. Доступные расцветки корпуса – серебристая и золотистая.

Дисплей и память

Samsung оснастила Galaxy Book S экраном IPS с углами обзора 178 градусов и тонкими боковыми и верхней рамками. Дисплей выдает изображение в разрешении Full HD (1920x1080 точек) при диагонали 13,3 дюйма. Частота обновления экрана не установлена.

Samsung не стала добавлять в Galaxy Book S поддержку Quad HD-разрешения

В ноутбуке используется флеш-память объемом 256 или 512 ГБ, и есть возможность установки дополнительной карты памяти microSD емкостью 1 ТБ и функцией горячей замены. Объем оперативной памяти во всех комплектациях равен 8 ГБ.

Центральный процессор и интересные особенности

В основе Samsung Galaxy Book S находится Snapdragon 8cx – процессор, разработанный Qualcomm специально для использования в составе Windows-ноутбуков. Это 7-нанометровый высокопроизводительный чип с архитектурой ARM, дебютировавший в декабре 2018 г. и получивший восемь ядер Kryo 495 с частотой до 2,84 ГГц.

У Galaxy Book S есть полезная особенность - помимо слота microSD у него есть поддержка SIM-карт и возможность подключения к сотовым сетям

В состав процессора вошли видеокарта Adreno 680, 10 МБ кэш-памяти, поддержка оперативной памяти LPDDR4 с восьмиканальным контроллером (до 16 ГБ) и поддержка накопителей SSD NVMe и флеш-памяти UFS 3.0. Плюс ко всему, в чип встроены модуль обработки изображений Spectra 390 и сотовый модем X24 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,5 Гбит/с. Последний активно используется в Galaxy Book S – в ноутбуке есть слот под nanoSIM, что позволяет подключаться с ноутбука к мобильному интернету везде, где есть покрытие сотовых сетей.

Программное обеспечение и форм-фактор

Galaxy Book S – это наследник гибридного мобильного ПК Galaxy Book 2, выпущенного Samsung в октябре 2018 г. (на момент старта продаж он тоже стоил $1000). В отличие от предшественника, Galaxy Book S не умеет превращаться в планшетный компьютер – он представляет собой ноутбук в классическом корпусе с несъемной клавиатурной частью.

Клавиатура стала неотъемлемой частью Galaxy Book S

Лэптоп работает на базе ОС Microsoft Windows 10, однако на момент премьеры производитель не уточнял, какая из версий системы установлена на него. Galaxy Book 2, напомним, управляется Windows 10 S, отличающейся от обычной Windows 10 внушительным числом ограничений, снижающих удобство пользования системой.

Защита информации реализована в Galaxy Book S за счет поддержки биометрии. В частности, в ноутбуке есть функция Windows Hello, а клавиатура дополнена сканером отпечатков пальцев.

Прочие спецификации

В стоимость Galaxy Book S входят поддержка технологий быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и Power Delivery 2.0, модули Bluetooth 5 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac (5 и 2,4 ГГц), GPS-ресивер и веб-камера с HD-разрешением. В наличии премиальная акустика производства компании AKG (с 2016 г. принадлежит Samsung) с поддержкой технологии улучшения звучания Dolby Atmos и корпус из анодированного алюминия.

А вот проводных интерфейсов у новинки Samsung практически нет – лэптоп располагает всего лишь двумя портами USB-C (по одному справа и слева на торцах) и входом под гарнитуру с микрофоном. USB-A, HDMI и прочие разъемы в данной модели не предусмотрены. Размеры ноутбука составили 305х203х6,2–11,8 мм.