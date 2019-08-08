Раскрыты подробности о первом в мире смарт-ТВ, работающем на «убийце» Android

Доступные смарт-ТВ из Китая

Опубликованы «живые» фотографии смарт-телевизора Honor Smart Screen на базе операционной системы HongMeng. Над новыми ТВ работает компания Huawei (Honor – это ее дочерний бренд, под которым она производит недорогие гаджеты), а свою платформу HongMeng она планирует сделать универсальной, чтобы устанавливать ее, в том числе, на смартфоны вместо Google Android. Huawei работала над ней с 2011 г., но решила ускорить процесс после того, как в результате санкций США лишилась лицензии на использование Android.

Впервые о существовании телевизоров Honor Smart Screen стало известно в июле 2019 г. со слов генерального директора Honor Жао Минга (Zhao Ming). Он не стал уточнять сроки выпуска первых моделей, отметив лишь, что релиз ждать себя не заставит. Снимки же опубликовал в своем Twitter инсайдер, скрывающийся под прозвищем Xiaomishka.

Что известно

Первый телевизор Honor Smart Screen, по имеющимся данным, обзаведется поддержкой разрешения Ultra HD (4K, 3840x2160 пикселей) и HDR при диагонали 55 дюймов (137 сантиметров). Умным его сделает наличие не только полноценной софтверной платформы HongMeng, под которую Huawei не так давно сделала магазин приложений, но и мощного процессора Hongjun 818 с независимым нейронным модулем. Его разработкой занимались специалисты HiSilicon («процессорное» подразделение Huawei), заручившись помощью инженеров из Baidu.

Спереди Honor Smart Screen выглядит как обычный современный телевизор

Основным отличием Honghu 818 от процессоров линейки Kirin, применяемых в смартфонах Huawei и Honor, стал высокий уровень оптимизации для работы со смарт-экранами. Как сообщили сами разработчики, производительности чипа с запасом хватит для декодирования видео 8K с частотой 30 кадров в секунду и 4K 120 кадров в секунду.

Объемы модулей оперативной и встроенной памяти, интегрированных в этот ТВ, инсайдер не раскрыл. Поставщиками панелей для телевизоров Honor станут китайские компании BOE и Huaxing Optoelectronics, которые в 2019 г. вынужденно снижают стоимость своей продукции из-за перепроизводства. В итоге это может повлечь за собой низкую стоимость самих ТВ Honor.

Рамки по бокам и сверху экрана телевизора Honor сделала тонкими, не оставив места под камеру. Тем не менее, она все же присутствует – ее реализовали в виде выдвижного модуля, как в смартфонах Xiaomi Redmi K20 и K20 Pro, а ее алгоритмы работы усилены искусственным интеллектом.

Тонким корпус Honor Smart Screen назвать никак нельзя

Программное обеспечение своего «первенца» Honor дополнит фирменным голосовым помощником под названием (возможно, временным) YOYO. Возможности ассистента в ранних утечках подробностей о HongMeng не раскрывались.

Дебют не за горами

Публикация «живых» снимков Honor Smart Screen именно 8 августа 2019 г. может быть напрямую связана с тем, что 9 августа 2019 г. в Китае начнется трехдневное мероприятие Huawei Developer Conference 2019 (HDC 2019). Анонс телевизоров может состояться именно там.

Huawei планирует начать выпуск смарт-ТВ и под собственным брендом, о чем в мае 2019 г. сообщил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu Chengdong). По его словам, первые телевизоры Huawei TV могут выйти до конца 2019 г.

Чэндун отметил, что телевизоры Huawei будут отличаться от традиционных смарт-ТВ за счет более глубокой интеграции искусственного интеллекта. Как и в случае с Honor Smart Screen, в качестве прошивки Huawei TV будет использоваться ОС HongMeng.

Без Xiaomi снова не обойдется

Xiaomi не допустит захвата рынка дешевых смарт-телевизоров компанией Huawei со своим суббрендом Honor. Она работает над собственной линейкой доступных телевизоров Redmi TV, о которой в июле 2019 г. рассказал тот же Xiaomishka.

По информации инсайдера, Xiaomi готовится представить сразу два новых Redmi TV, один из которых получит диагональ 70 дюймов (175 сантиметров). Разрешение данной модели составляет 3840х2160 пикселей, то есть она, как и первый Honor Smart Screen, тоже обзаведется поддержкой 4К-разрешения, но сможет похвастаться более внушительными размерами дисплея. Экран младшего Redmi TV окажется практически вдвое меньше – 40 дюймов или 100 сантиметров по диагонали. Разрешающая способность матрицы (здесь и в старшей модели используется панель IPS) неизвестна.

Следует отметить, что Redmi TV будет сражаться за покупателя исключительно с линейкой Honor Smart Screen. Для борьбы с Huawei TV у Xiaomi есть серия Mi TV, некоторые модели которой, в том числе и с поддержкой 4К-разрешения, доступны и в России.