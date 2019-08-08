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Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты

Безопасность Пользователю Бизнес Законодательство ИТ в банках
, Текст: Валерия Шмырова

У россиян чаще всего крадут банковские карты в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. В прошлом году на третьем месте в этом списке были США. Скимминг теряет популярность, в то время как кражи физического носителя остаются на прежнем уровне.

Самые опасные страны

Исследователи назвали страны, в которых у россиян чаще всего крадут банковские карты — список возглавили Индонезия, Индия и страны Латинской Америки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. В исследовании использовались данные банка о картах за 2017-2019 гг.

Индонезия считается самой опасной страной для владельцев банковских карт с 2017 г., несмотря на некоторые успехи — например, там идет на спад использование поддельных карт. А вот Латинская Америка стала новичком в первой тройке — по итогам 2018 г. на третьем месте находились США.

Методы кражи

Карту можно похитить у владельца тремя основными способами: украсть физический носитель, узнать PIN-код или прибегнуть к скиммингу, то есть копированию магнитной полосы, которое позволяет подделать карту.

В 2019 г. количество случаев, когда злоумышленники используют изготовленные методом скимминга карты, сократилось на 73%. По словам аналитиков, улучшение ситуации связано с ужесточением требований, которые платежные системы предъявляют к картам с чипами. Свою роль сыграло также совершенствование системы предотвращения мошенничества.

Если говорить о случаях потери или физической кражи карт, то их количество не изменилось по сравнению с 2018 г.

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Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты

Чтобы не стать жертвой мошенников во время путешествия, вице-президент группы Райффайзенбанка по борьбе с мошенническими операциями Дмитрий Бабин рекомендует клиентам по возможности расплачиваться бесконтактным способом, или же наличными, которые были сняты с карты еще в России. Следует также сменить PIN-код карты сразу по возвращении домой.

Продажа банковских карт в даркнете

В конце июля компания Sixgill, которая специализируется на кибербезопасности, тоже опубликовала исследование, посвященное банковским картам. Специалисты компании выяснили, что в первом полугодии 2019 г. на подпольных форумах даркнета было выставлено на продажу более 23 млн краденых карт.

При этом 64,5% данных карт были выпущены в США, что делает эту страну абсолютным лидером по количеству краж банковских карт для последующей перепродажи в интернете, так как никакая другая страна не смогла набрать даже 10%.

На втором месте в списке Sixgill находится Великобритания, где было выпущено около 7,4% исследуемых карт. На третьей строчке расположилась Индия с показателем 3,8%.

Далее в списке следуют Бразилия (2,2%), Канада (0,97%), Франция (0,9%), Германия (0,73%), Китай (0,6%), Мексика (0,4%), Колумбия (0,2%), Норвегия (0,17%), Сингапур (0,14%) и Япония (0,08%).

Россия замыкает рейтинг Sixgill — в этой стране было выпущено всего 0,0014% всех краденых карт, выставленных на продажу в даркнете.

Резонансные случаи

В 2017 г. Интерпол сообщил Центральному банку России о краже данных большого количества карт российских банков. Преступники узнали их реквизиты, данные владельца, а также получили доступ к онлайн-банкингу посредством логина и пароля. Объем похищенной информации составил порядка 500 МБ. Данные были украдены при помощи скимминга, с использованием специального устройства, которое крепится к считывающему слоту банкомата.

Сбор данных осуществлялся в Европе, куда выезжали владельцы карт. По большей части это была Южная Европа, из конкретных стран упоминались Болгария и Румыния. Информация о краже поступила именно из Румынии. Преступники перепродавали украденные данные, разбив их на блоки по нескольку тысяч или десятков тысяч карт.

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