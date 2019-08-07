Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов резиденту «Сколково»

Дочерняя структура Минобороны — оператор «Воентелеком» — проиграла в суде по иску резидента ИТ-кластера «Сколково», компании «Стрим лабс» на сумму в 60 млн руб. Судя по документам, выложенным в судебной базе данных, «Воентелеком» не в полной мере рассчитался со своим подрядчиком по итогам исполнения контракта на поставку комплекса нагрузочного тестирования ИТ-систем.



«Воентелеком» расстанется с 60 миллионами

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Минобороны» — компания «Воентелеком» — не смогла убедить служителей Фемиды из Арбитражного суда Москвы в том, что ей не нужно окончательно рассчитываться со своим подрядчиком — московской фирмой «Стрим лабс» — по весьма масштабному госконтракту. Профиль деятельности «Стрим лабс» на ее собственном сайте обозначен как разработка и производство решений для телевизионных и телекоммуникационных компаний.

По итогам разбирательства, инициированного упомянутым подрядчиком, судьи решили удовлетворить его требования в полном объеме и взыскать с «Воентелекома» задолженность в размере 60 млн руб.

В судебном заключении упомянут номер ставшего проблемным контракта. По данным сайта госзакупок, он соответствует тендеру оператора на поставку комплекса нагрузочного тестирования компании Ixia.

Закупка была запущена в формате открытого конкурс в электронной форме 6 марта 2017 г. Стартовая цена договора была выставлена на уровне 125 млн руб. «Стрим лабс» победила с предложением в 120 млн руб. Конкуренцию ей на тендере безуспешно пыталась составить компания «Рамэк-ВС» — также частый победитель тендеров Минобороны (аббревиатура «ВС» в ее названии отсылает нас к Вооруженным силам нашей страны).

«Дочке» Минобороны придется выплатить своему поставщику 60 млн руб. по решению суда

Поскольку в рассматриваемом случае изготовленный по заказу ответчика и поставленный товар не был оплачен ответчиком «по истечении длительного времени», суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания задолженности по полной оплате поставленного оборудования, гласит вердикт судей.

На момент публикации материала в «Воентелекоме» и «Стрим лабсе» не смогли подробно прокомментировать CNews данную ситуацию. В «Стрим лабсе» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик обжаловать вынесенное решение суда, остается открытым.

Какие работы подразумевал госконтракт

В отношении компании Ixia, чей комплекс нагрузочного тестирования приобрел «Воентелеком», в открытых источниках можно найти указания на то, что это производитель тестового оборудования для IP-сетей.

Конкретное упомянутое в техзадании «Воентелекома» решение IxNetwork компании должно тестировать у заказчика устройства IP-маршрутизации и коммутации, а также оборудование широкополосного доступа. Кроме того, оно должно обеспечивать генерацию трафика и эмуляцию полного диапазона данных по ряду протоколов передачи информации: MPLS, Layer 2/3 VPN, Carrier Ethernet, Broadband Access и Data Center Bridging.

Заказчик также упоминает требующееся ему решение IxLoad — для быстрого и точного моделирования большого объема абонентского и серверного трафика видео, данных и голоса «для проверки реальной производительности мультисервисных сетей и платформ безопасности».

Некоторые факты о «Стрим лабс»

На сайте инновационного центра «Сколково» компания «Стрим лабс» заявлена как резидент ИТ-кластера этой структуры.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо этой организации было зарегистрировано в Москве 27 мая 2015 г. В числе учредителей в равных долях заявлены Алексей и Николай Даниловы. Алексей также отмечен в базе как гендиректор компании.

По данным «Контур.фокуса», за организацией числится 12 госконтрактов на общую сумму в 232,4 млн руб. Среди заказчиков, помимо «Воентелекома» с единственным рассматриваемым в данном материале контрактом, указаны «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», «Центральный НИИ машиностроения», «Радиочастотный центр центрального федерального округа», «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики».

Крупных судебных исков, в которых «Стрим лабс» была бы заявлена в качестве ответчика, за компанией не числится.

На своем сайте компания указывает, что ведет свою деятельность с 1991 г. Среди ключевых направлений деятельности она упоминает создание программно-аппаратных решений для мониторинга качества вещания и контрольной записи ТВ- и радиосигналов, выпуск многоканальных компьютерных плат ввода\вывода телевизионных сигналов, а также программно-аппаратных решений для формирования сигнала телеканала и рекламной вставки и оборудование для систем охранного видеонаблюдения.

Гендиректор организации Алексей Данилов в разговоре с CNewsохарактеризовал деятельность своей компании как разработку и производство сложной электроники для телевидения, систем видеонаблюдения и смежных применений, а также программного обеспечения под эти же задачи, в том числе создаваемого в формате заказной разработки. «Компания работает как системный интегратор в ИТ, телевидении и охранных системах», — резюмировал он.