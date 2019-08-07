OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России

Временный отзыв

Британская компания OneWeb назначила бывшего сотрудника Минкомсвязи России Михаила Кайгородова на пост коммерческого директора в России. Одновременно с этим стало известно об отзыве заявки компании на получение радиочастот в России в связи с изменениями в требованиях на получение этих частот, касающихся национальной безопасности страны.

Как отметили в OneWeb, заявка была отозвана не навсегда – компания OneWeb LLC, Russia (ООО «Уанвеб») сделала это исключительно с целью обеспечения ее соответствия новым требованиям и для согласования ее с российскими властями. Другими словами, заявка будет значительно доработана и дополнена новой информацией, после чего OneWeb подаст ее повторно. Факт отзыва, по данным информагентства RNS, подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Новый коммерческий директор

Михаил Кайгородов в период с марта 2013 г. по ноябрь 2014 г. занимал должность заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи России. После он перешел в штат оператора связи Tele2, возглавив его филиал в Саратове, где проработал вплоть до ухода в компанию «ИСАТ глобал экспресс» в мае 2016 г. В ней он занимал пост генерального директора. Также до прихода в министерство Кайгородов успел поработать в МТС, «Билайне» и Nokia.

Михаил Кайгородов займется продвижением OneWeb в России

Должность коммерческого директора OneWeb по России Михаил Кайгородов получил 16 июля 2019 г. В спектр его обязанностей вошло, в том числе, взаимодействие с существующими и потенциальными партнерами и заказчиками OneWeb в России для оценки ее возможностей в стране. Представители OneWeb подчеркнули, что в компании считают Россию важным для нее рынком.

Кайгородов окончил военный институт правительственной связи по специальности «Инженер по радиосвязи, радиовещанию и телевидению» и проходил обучение в Академии Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте России. Согласно указу Президента России № 308 от 11 марта 2003 г., все обязанности ФАПСИ были распределены между ФСБ (Федеральная служба безопасности), ФСО (Федеральная служба охраны), Службой специальной связи и информации при Федеральной службе охраны России и СВР (Служба внешней разведки) России.

Череда неудач OneWeb в России

Под названием OneWeb понимается проект системы искусственных космических спутников Земли, разрабатываемый для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет людей по всему миру. Проект базируется на технологиях мобильной спутниковой связи и позволяет обеспечить полный охват поверхности планеты за счет большого количества спутников, которых на этапе завершения развертывания будет 600. Запуск первых шести из них состоялся в феврале 2019 г. а коммерческая эксплуатация предварительно назначена на 2020 г.

Впервые заявку на получение российских частот для работы системы на территории России OneWeb подала в июле 2017 г., и с тех пор на ее пути возникало множество препятствий. Российское представительство OneWeb пыталось получить разрешение на использование частотных диапазонов (27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос) и 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля)).

В конце 2017 г. перед заседанием Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) OneWeb заручилась поддержкой Минобороны, ФСО и «Роскосмоса», но Роскомнадзор выступил против, поэтому комиссия решила отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок. Проблемы с выделением российских частот на тот момент возникли потому, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» – системой «Гонец-ВЭБ».

В октябре 2018 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выступила против развертывания системы над территорией страны по причине потенциальной угрозы национальной безопасности. По словам представительства ведомства Владимира Садовникова, система спутниковой связи, может использоваться в разведывательных целях.

В январе 2019 г. препятствие российских властей распространению высокоскоростного спутникового интернета в стране продолжилось. ГКРЧ запретила ввозить в Россию терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не являющимся операторами связи. Такой шаг должен будет, в числе прочего, сделать невозможным ввоз терминалов будущей системы спутникового интернета OneWeb. Соответствующее решение было принято на заседании ГКРЧ 30 октября 2018 г., однако протокол заседания был опубликован лишь 22 января 2019 г. Теперь ввоз в России абонентских терминалов подвижной спутниковой связи может осуществляться только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи и осуществляющими в установленном порядке эксплуатацию сетей связи, в которых ввозимые радиоэлектронные средства будут применяться.

Новый виток борьба с будущим получила в июне 2019 г., когда Минкомсвязи разработало законопроект о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий. Это еще один шаг для недопущения работы в России иностранных систем мобильного спутникового интернета наподобие OneWeb и аналогичных систем.

За эти нарушения размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб., для юридических лиц – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Наказаний для физических лиц не предполагается.