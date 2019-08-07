Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры

Искусственный интеллект в серверном «железе»

Компания Intel официально представила новое поколение высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable. Новые чипы, представленные в серии Xeon Platinum 9200, выполнены на базе платформы Cooper Lake, производятся с соблюдением норм техпроцесса 14 нм и имеют до 56 вычислительных ядер.

Особенностью новых чипов является поддержка набора расширений DL Boost для ускорения работы технологий искусственного интеллекта, а также более низкое энергопотребление по сравнению с процессорами серии 9200 предыдущего поколения.

«Мы ожидаем раннего развертывания клиентских систем на базе чипов серии Intel Xeon Platinum 9200, представленных как часть семейства Xeon Scalable второго поколения. Появление 56-ядерных решений в основном семействе Intel Xeon Scalable следующего поколения еще больше расширит наши возможности предоставить клиентам высокий уровень производительности в приложениях искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и инфраструктур высокой плотности», – отметила Лайза Спелман (Lisa Spelman), вице-президент компании и глава маркетингового подразделения Intel Data Center.

Первые 56-ядерные серверные процессоры семейства Intel Xeon Scalable для дата-центров, Xeon Platinum 9282, были представлены компанией в начале апреля 2019 г. По данным Intel, системы на базе Xeon Platinum 9282 поставляются в адрес таких известных OEM-заказчиков, как Atos, HPE, Lenovo, Penguin Computing, Megware, а также авторизованным реселлерам.

Особенности архитектуры

Новые процессоры выполнены в корпусе, предусматривающем установку чипа в процессорный разъем LGA4189 – в отличие от предшественников серии Xeon Platinum 9200 на базе архитектуры Cascade Lake, которые выполнены в корпусе BGA (Ball Grid Array) с 5903 контактами для запайки в плату.

Серверные процессоры серии Xeon Platinum 9200

Возврат к возможности замены процессоров и их продаже отдельно от плат предполагает возможность экономии при будущем апгрейде систем. В дополнение, в компании также отметили, что чипы для платформы Cooper Lake с нормами 14 нм будут полностью совместимы со следующим поколением процессоров архитектуры Ice Lake с нормами 10 нм.

По аналогии с процессорами серии 9000 первого поколения, новые чипы Xeon Platinum 9200 также содержат до 56 физических вычислительных ядер с поддержкой до 112 вычислительных потоков. Конструктивно это выглядит как объединение двух процессорных модулей с число ядер до 26 в одном корпусе MCM (Multi-Chip Module).

Новые процессоры поддерживают до 12 каналов памяти DDR4-2933, обеспечивая в двухпроцессорной конфигурации сервера суммарную поддержку до 24 каналов памяти объей емкостью до 3 ТБ.

При использовании двух 56-ядерных процессоров в 2-серверной конфигурации, подсистема памяти способна обеспечить производительность до 407 ГБ/с, что является выдающимся результатом для ЦОДов.

Эволюция процессорных архитектур Intel Xeon Scalable

Характеристики и названия новых процессоров Intel Xeon Scalable с архитектурой Cooper Lake на момент анонса озвучены не были. В Intel пообещали рассказать подробности в рамках расширенного отдельного мероприятия.

Согласно предварительным данным, чипы Cooper Lake по аналогии с процессорами серии 9200 первого поколения, также будут представлены моделями с 56, 48 и 32 вычислительными ядрами. Также ожидается, что новые процессоры будут поддерживать до 40 линий PCIe 3.0 на чип, или до 80 линий в стандартной 2-сокетной серверной конфигурации.

Глубокое машинное обучение inside

По данным Intel, новые серверные процессоры Cooper Lake станут первыми чипами компании и первыми процессорами архитектуры x86, обеспечивающими поддержку нового набора инструкций AVX512_BF16 – то есть, будут совместимы с форматом bfloat16 в составе набора технологий Intel Deep Learning Boost (DL Boost) для работы с искусственным интеллектом.

Формат Bfloat16 представляет собой 16-битную версию 32-битного формата вычислений с плавающей запятой с одинарной точностью по стандарту IEEE 754, с сохранением 8 экспонентных битов, но со снижением точности значения от 24 до 8 бит для экономии памяти, пропускной способности и ресурсов обработки при сохранении того же диапазона.

Формат bfloat16 разработан и применяется в первую очередь для целей машинного обучения и прикладных вычислительных систем. Поддержка формата уже заявлена в будущих программируемых чипах Intel (FPGA), а также акселераторами нейронных сетей Nervana и тензорными процессорами Google.

Аппаратная поддержка формата bfloat16 в новых серверных процессорах Intel обеспечит лучшую производительность при работе с искусственным интеллектом, а также позволит ускорить сопутствующие вычисления, включая процесс обучения нейронных сетей.

Сроки начала поставок

В настоящее время топовым решением Intel в этом классе является готовая платформа с впаянным в плату 56-ядерным процессором Intel Xeon Platinum 9282, поддерживающим 112 вычислительных потоков с технологией Hyper-Threading.

Чип Xeon Platinum 9282 работает на частоте 2,6 ГГц с возможностью ускорения до 3,8 ГГц с технологией Turbo Boost 2.0. Объем кэш-памяти L2 процессора составляет 77 МБ. Чип поддерживает 12 каналов оперативной памяти DDR4-2933 и 40 линий PCIe, его термопакет (TDP) заявлен на уровне 400 Вт.

Согласно официальной информации, массовые поставки процессоров Intel Xeon Scalable нового поколения на базе архитектуры Cooper Lake стартуют в первой половине 2020 г.