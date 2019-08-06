Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы

Все проходит. Но кое-что застревает

В конце прошлой недели компания Intel объявила о начале массовых поставок мобильных процессоров Intel Core десятого поколение. Все 11 новых чипов в линейках Ice Lake-U и Ice Lake-Y, как было заявлено, выполнены на базе новой микроархитектуры Sunny Cove и производятся на фабриках Intel с применением норм технологического процесса 10 нм.

Согласно информации техпортала TechQuila, в Intel не спешат списывать со счетов предыдущую архитектуру Skylake с нормами 14 нм, и намерены пополнить семейство мобильных чипов нового 10 поколения несколькими чипами на базе «подретушированной» архитектуры Comet Lake на базе доработанного техпроцесса 14 нм (или «14 нм+++»).

По данным TechQuila в новую линейку мобильных чипов Intel 10 поколения войдет, как минимум, три процессора с нормами 14 нм, при этом топовая модель Intel Core i7-10710U будет оснащена шестью физическими ядрами.

Помимо устаревших норм техпроцесса, процессоры десятого поколения на базе ядер Comet Lake-U также унаследуют старую маркировку.

Новая маркировка чипов 10 поколения с нормами 10 нм

Маркировка мобильных процессоров 10 поколения с нормами 10 нм (Ice Lake-U и Ice Lake-Y) значительно отличается от обозначений, применявшихся до этого. Первым в обозначении идет название семейства чипов (i3/i5/i7 – модели i9 на сегодняшний день еще не анонсированы), и, пожалуй, лишь оно осталось без изменений.

Расшифровка маркировки процессоров Intel 10 поколения

Следующие две цифры означают поколение процессоров Intel – в данном случае, десятое. Следующая после них цифра (ноль Core i3, у тройка у Core i5 и шестерка у Core i7) пока что расшифровке не поддается, поскольку не просматривается никакой очевидной связи ни с TDP, ни с количеством ядер чипа, ни с объемом кэш-памяти L3 или чем-либо еще.

Четвертая цифра суффикса – это заявленный термопакет процессора (TDP). Для чипов семейства Y Ice Lake-Y он равен нулю (9-12 Вт), для чипов семейства Ice Lake-U он равен 5 (15 Вт или 25 Вт) или 8 (28 Вт). Пожалуй, только по этой цифре можно отличить линейку новых мобильных чипов серии Y от серии U.

Последние два символа в маркировке новых процессоров Intel десятого поколения (буква G и следующая за ней цифра) – это уровень производительности интегрированной графики. Обозначение G1 подразумевает наличие 32 исполнительных блоков встроенного графического чипа, G4 – 48 исполнительных блоков, и G7 относится к наиболее мощной версии встроенной графики поколения Gen11 – Iris Plus, с 64 исполнительными блоками.

Что не так с маркировкой 10 поколения с нормами 14 нм

В отличие от мобильных чипов на базе 10-нм архитектуры Sunny Cove, мобильные процессоры 10 поколения с дизайном ядер Comet Lake (улучшенные нормы «14+++ нм») унаследовали маркировку от чипов Intel Core восьмого и девятого поколений.

В частности, у новых мобильных процессоров 10 поколения с нормами 14 нм в маркировке осталась литера U для прямого указания на дизайн архитектуры Comet Lake-U, и никакого намека на поколение встроенного графического ускорителя.

Таким образом, для уточнения ключевых характеристик таких чипов придется, как и ранее, погружаться в таблицы на сайте Intel.

Старая архитектура, новые чипы

На сегодняшний день картина с возможностями и производительностью мобильных процессоров Intel с архитектурой Comet Lake остается неясной. По данным источников TechQuila, вычислительные ядра Comet Lake являются дальнейшим развитием архитектур Coffee Lake и Whiskey Lake, при этом изменения в чипах десятого поколения, судя по информации, минимальны.

В плане архитектуры встроенного графического ядра в процессорах Comet Lake данных еще меньше, однако с большой долей вероятности речь о графике поколения Gen9.5 или Gen10, но ни в коем случае не о новейшей Gen11, применяемой в мобильных чипах с нормами 10 нм.

Спецификации топового 6-ядерного 14-нм чипа Core i7-10710U

По предварительным данным, просочившимся в Сеть из прайс-листов оптовых процессорных поставок, самым мощным среди мобильных процессоров Intel на архитектуре Comet Lake (14+++ нм) станет 6-ядерный Intel Core i7-10710U со штатной тактовой частотой 1,61 ГГц, разгоняемой до 4,67 ГГц в режиме Turbo Boost. Объем кэш-памяти L3 нового чипа Core i7-10710U составляет 12 МБ, уровней L2 и L1 – 256 КБ и 32 КБ на ядро, соответственно.

Ноутбук HP ENVY x360-15-dr1996nz на базе Core i7-10710U

На сегодняшний день чип Core i7-10710U является единственным известным представителем мобильных процессоров Intel 10 поколения с шестью вычислительными ядрами.

Помимо этого, архитектура архитектуре Comet Lake также будет представлена 4-ядерным процессором Intel Core i7-10510U со штатной тактовой частотой ядер 2,29 ГГц и 4,89 ГГц в турборежиме.

Характеристики процессора Intel Core i7-10510U

Наконец, еще один 14-нм мобильный процессор 10 поколения – это Intel Core i3-10110U, который, по всей видимости, будет двухъядерным, с базовой тактовой частотой порядка 1,6-1,8 ГГц, и порядка 4 ГГц в режиме Turbo Boost.

По предварительным данным, все мобильные процессоры Comet Lake без исключения будут оснащаться встроенной графикой.

По мнению обозревателей TechQuila, всем потенциальным покупателям новых ноутбуков на базе мобильных процессоров Intel 10 поколения стоит внимательнее приглядываться к маркировке новых чипов, чтобы впоследствии не пожалеть о затратах на устаревшие технологии в новой маркетинговой упаковке.