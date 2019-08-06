Huawei купила известного российского разработчика

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Huawei предположительно приобрела новосибирского Java-разработчика. Информация об этом появилась в соцсетях. Компания в переписке с CNews не стала опровергать эту информацию. Сама, по всей видимости приобретенная компания, также не смогла уточнить для CNews какие бы то ни было подробности относительно сделки.

Российское приобретение Huawei

Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java. Об этом говорится в сообщении сотрудника этой российской организации в Twitter.

В частности Иван Углянский, о котором идет речь, отметил в своем посте, что уже примерно два месяца является сотрудником купленного «Эксельсиора», который, по его словам, теперь именуется «Excelsior at Huawei». Компания базируется в Новосибирском исследовательском центре Huawei и занимается компиляторами, JVM и новыми языками программирования, добавил он в своем сообщении.

В российском офисе Huawei прокомментировать CNews данную ситуацию отказались, но опровергать покупку российской компании также не стали. Новосибирская компания от комментариев тоже отказалась, но и аналогично не стала опровергать факт своей продажи.

Что за компанию купил китайский гигант

На момент выхода этой публикации на месте сайта «Эксельсиор» была заглушка. «Сайт “Эксельсиор” сейчас на техническом обслуживании, — гласит сообщение на веб-ресурсе организации. — Скоро он заработает вновь. Благодарим вас за терпение».

Huawei вложилась в новосибирского ПО-разработчика

На рекрутинговом сайте «Зарплата.ру» компания говорит, что ее ключевая специализация — это разработка оптимизирующих компиляторов и связанных с ними инструментов программирования.

«Наш флагманский программный продукт — Excelsior JET — созданная с нуля сертифицированная реализация технологии Java SE, основанная на статической оптимизирующей компиляции. Мы также занимаемся разработкой инструментального и наукоемкого прикладного программного обеспечения на заказ», — добавляют в компании.

По сведениям «Контур.фокус», среднесписочная численность сотрудников компании в 2018 г., по данным отчетности, представленной компанией в ФНС, составила 22 человека.



Некоторые подробности о новом статусе «Эксельсиор»

Под своим сообщением в Twitter Иван Углянский ответил на ряд вопросов, актуальность которых показалась ему очевидной.

«Почему именно Huawei», — спрашивает он сам себя и отмечает, что «в Huawei проводят передовые исследования по нашей теме, а еще у них есть реальные задачи, где эти технологии применять. Участвовать в этом — очень круто», — заключает он.

На вопрос, вся ли команда новосибирской компании перешла в Huawei, он ответил с известной осторожностью. «Об этом лучше спросить напрямую других членов команды (или проверить их LinkedIn), но скажем так: вокруг очень много наших людей», — пишет он.