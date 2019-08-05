Mail.ru избавилась от доли во всемирно известном российском сервисе

Изменения в списке акционеров

Холдинг Mail.ru Group вышел из состава акционеров компании Prisma Labs, разработчика российского фотоприложения Prisma, при помощи нейросетей превращающего обычные фотографии в аналоги картин знаменитых художников. Свою долю он продал инвестиционной компании Haxus, принадлежащей бывшему вице-президенту Mail.ru Group по новым продуктам Юрию Гурскому и владельцу компании-оператора дата-центров XBT Holding Алексею Губареву.

Haxus, по данным Forbes, стала крупнейшим акционером Prisma – компании на момент публикации материала принадлежало более 40% сервиса (точный размер доли оставался неизвестным). Это стало возможным за счет выкупа долей не только Mail.ru Group, но и сооснователя и бывшего гендиректора Prisma Labs Алексея Моисеенкова, также бывшего сотрудника холдинга. Помимо этого, свои доли в сервисе продали Haxus и некоторые частные инвесторы, чьи имена неизвестны.

Как стало известно, инвесткомпания выкупила большую часть акций Моисеенкова и Mail.ru Group еще в I квартале 2019 г., оставшуюся их часть получила в апреле 2019 г., а весь процесс был инициирован в конце 2018 г. Сумма сделки на 5 августа 2019 г. была засекречена.

Запутанная история инвестиций

Разработка Prisma стартовала весной 2016 г., и в июне 2016 г. состоялся первый запуск проекта. Первым инвестором сервиса стал Александр Губарев, изначально владевший крупнейшей долей в Prisma без учета долей основателей – приблизительно 20%.

Алгоритмы Prisma в действии

После запуска приложение Prisma быстро раскрутилось – спустя всего полторы недели им пользовалось более 650 тыс. человек по всему миру. Проект заметили фонд Gagarin Capital Partners и холдинг Mail.ru Group. Последний вошел в состав инвесторов Prisma 21 июня 2016 г., однако размер его вложений в проект остался неизвестным. Как сообщил РБК, холдинг инвестировал в Prisma не более $2 млн и получил долю в размере от 10% до 25%. Сразу после этого Моисеенков и Гурский уволились из холдинга, чтобы сосредоточиться на развитии своего сервиса.

Осенью 2016 г., спустя менее полугода с момента запуска Prisma, Юрий Гурский и Алексей Губарев основали инвесткомпанию Haxus, в которую, по информации Forbes, вложили по несколько миллионов долларов и ряд других активов. Инвестором Prisma Haxus стала практически сразу, выкупив в I квартале 2017 г. пакет акций, принадлежавший XBT Holding.

В апреле 2019 г. практически одновременно с завершением сделки по получению акций Моисеенкова и Mail.ru Group Haxus дополнительно вложила в Prisma Labs $6 млн. По состоянию на 5 августа 2019 г. список акционеров компании, помимо самой Haxus, включает оставшихся сооснователей Prisma Labs, а также фонды Gagarin Capital Partners и Elysium Venture Capital

Судьба разработчиков

Стремительный взлет Prisma сменился столь же стремительным падением – сразу после запуска сервис попал в топ-10 популярных приложений в Apple App Store и стало лучшим в этом магазине по итогам 2016 г., однако к началу 2017 г. он опустился на несколько сотен позиций. Падение популярности своего основного продукта заставило Prisma Labs разработать новое ПО, которым стал набор инструментов для разработчиков мобильных визуальных приложений с использованием нейросетей и алгоритмов машинного обучения.

Алексей Моисеенков, один из основателей Prisma Labs

В июне 2018 г. Алексей Моисеенков покинул Prisma Labs, сохранив на тот момент свою долю в компании. Вместе с ним ушел и Арам Харди (сооснователь Prisma Labs), и за последующие полгода они разработали новый социальный сервис Capture, в основе которого лежат групповые чаты. Суть проекта в том, что он позволяет принимать участие в чатах, созданных на основе объектов, на которых фокусируется камера смартфона. Например, если навести камеру на книгу, Capture предложит пользователю подключиться к чатам на тему «что почитать».

Новый проект Моисеенкова позволяет миллионам людей общаться на любые темы

Capture был запущен в июле 2019 г. и получил в общей сложности $1 млн инвестиций – свои деньги в него вложили, в частности, Mail.Ru Group, Elysium Venture Capital и General Catalyst.

После ухода Моисеенкова Prisma Labs выпустила новый мобильный сервис Lensa, созданный для автоматической обработки автопортретов (селфи) за счет алгоритмов мобильного обучения. По словам Алексея Губарева, проект приносит компании в пределах $500 тыс. ежемесячно (платная версия Lensa стоит 200 руб.), а к концу года доход может вырасти до $1 млн.