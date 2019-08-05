Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб

China Baoli получила убытки от банкротства Yota Devices

Совет директоров китайской корпорации China Baoli принял решение о списании убытков, вызванных банкротством Yota Devices – производителя смартфонов YotaPhone. Об этом говорится в заявлении, поданным корпорацией на Гонконгскую фондовую биржу.

Как писал CNews, в марте 2019 г. Верховный суд Каймановых островов принял решение о признании банкротом зарегистрированного в данной юрисдикции оффшора Yota – головной структуры Yota Devices. Ликвидаторами были назначены Давид Гриффин (David Griffin) и Джошуа Джеймс Тейлор (Joshua James Taylor).

China Baoli владеет 40% акций Yota Devices (здесь и далее под акционерами Yota Devices будут пониматься акционеры оффшора Yota). Кроме того, задолженность производителя смартфонов перед китайской корпорацией составляет 633 млн гонконгских долларов ($80 млн). Общая задолженность Yota Devices на 31 марта 2019 г. составляет 760 млн гонконгских долларов ($94 млн).

Проблемы с аудитом Yota Devices

Однако установить размер убытков, подлежащих списанию из-за банкротства Yota Devices, оказалось не так-то просто. Согласно годовому отчету China Baoli, китайская корпорация находится в контакте с ликвидаторами Yota относительно путей аудита компании. Но процесс идет медленно и никаких определенностей относительно него нет, указано в отчете.

Как YotaPhone стал китайским

Первоначально смартфон YotaPhone разрабатывался телекоммуникационной компанией «Скартел» (бренд Yota). Затем разработки были перенесены в другую компанию – Yota Devices, Ее состав акционеров был схож с первоначальным составом акционеров «Скартела»: 64,9% акций получил фонд Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, 25,1% - госкорпорация «Ростех», 10% - оффшор MTH, за которым стоял первым гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов.

Китайская корпорация China Baoli не может списать активы, связанные с банкротством Yota Devices, из-за проблем с проведением аудита

Yota Devices выпустила два поколения смартфонов YotaPhone, ключевой особенностью которых было наличие второго черно-белого экрана, выполненного по технологии e-link. В 2016 г. в акционерной структуре компании произошли серьезные изменения. China Baoli выкупило у Telconet 30% акций Yota Devices за $46,2 млн. У Telconet осталось 34,9% акций компании.

После этого управление Yota Devices перешло к китайской стороне, а Владислав Мартынов покинул пост гендиректора. Разработка продуктов также были перенесена из России в Китай. Компания отказалась от запуска уже разработанного в России смартфона YotaPhone 3. Продукт с таким названием появился на рынке с задержкой и только в Китае.

Технологии YotaPhone корпорация China Baoli планировала использовать для запуска в Китае двухдисплейного аппарата Xinhua 99, который должен был создаваться в партнерстве с китайским информационным агентством «Синьхуа» и быть ориентированным на получение деловых новостей.

Остальные акционеры компании, «Ростех» и MTH, еще в 2016 г. подписали put-опционы, позволяющие им продать имевшиеся у них доли в Yota Devices структурам миноритарного акционера China Baoli Уинстона Си (Winston Sie), который после прихода китайского инвестора стал председателем совета директоров Yota Devices.

Оба опциона были исполнены в 2018 г. Покупателем пакета, принадлежавшей MTH, стала China Baoli, увеличившая таким образом свою долю в компании до 40%. «Ростех» продал свою долю структурам Уинстона Си за 3 млрд руб.

Позднее China Baoli договорился о приобретении и этой доли, что увеличило бы долю китайской корпорации в производителе смартфонов до контрольной – 65,1%, однако эту сделку заблокировала Гонконгская фондовая биржа.

Старые долги перед сингапурцами

Поставщиком дисплеев для первого поколения смартфонов YotaPhone была сингапурская компания Hi-p Electronics. В 2015 г. стороны со скандалом расстались друг с другом, и Hi-p Electronics подала против Yota Devices иск в Международный арбитраж Сингапура за невыполнение требований по минимальной партии заказа товара.

Сумма исковых требований составила $126 млн. В качестве обеспечительных мер по иску Yota Devices внес залог на сумму $17 млн. В 2017 г. стороны договорились, что Hi-p Electronics заберет себе данную сумму, отказавшись от остальных требований.

Однако оказалось, что история с Hi-p Electronics не закончилась. Сингапурская компания посчитала, что Yota Devices должна ей еще $1 млн. В связи с невыплатой данной суммы компания обратилась в Верховный суд Каймановых островов с требованием о банкротстве Yota, которое и было удовлетворено.