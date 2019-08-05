Хроники импортозамещения: РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард

Российские железные дороги решили обзавестись очередной крупной партией компьютерной техники. Выставленная начальная цена для более чем 16 тыс. автоматизированных рабочих мест превышает 1 млрд руб. Предполагается, что на «железо» будет предустановлена ОС Microsoft Windows.

Компьютеры для РЖД

Российский железнодорожный монополист планирует приобрести для своих сотрудников компьютеры с предустановленной ОС Windows 10, выделив на эти цели 1,06 млрд руб. Такая сумма заявлена в качестве начального максимального размера тематического контракта. Эти средства Российские железные дороги (РЖД) выделили на закупку «железа», объявленную в формате открытого аукциона в электронной форме.

Прием заявок от претендентов на господряд продлится до 14 августа 2019 г. Подведение итогов намечено на 28 августа. Поставка оборудования по условиям техзадания должна быть осуществлена не позднее 25 декабря 2019 г.

Приоритет товаров российского происхождения в рассматриваемом тендере госзаказчик устанавливать не стал.

РЖД закупают компьютеры с Windows на сумму свыше миллиарда

На момент выхода этого материала в пресс-службе РЖД ограничились формальным комментарием относительно рассматриваемого аукциона. «Закупка вычислительной техники осуществляется для нужд филиалов “РЖД”, вся информация содержится в документации по закупке, — отметили в компании.

Что именно закупает РЖД

Как следует из документов, выложенных на сайте госзакупок, РЖД требуется 16 296 так называемых автоматизированных рабочих мест (АРМ). Конкретные вендоры в техзадании не прописаны. При этом предполагается, что компьютеры будут строиться на четырехъядерных четырехпотоковых процессорах.

Их базовая частота должна составить не менее 3,6 ГГц. Память компьютеров должна быть не ниже 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Заявленное тепловыделение техники (TDP) обозначено на уровне 65 Вт.

Предполагается, что компьютеры будут оснащены SSD-накопителями с SATA-интерфейсом с емкостью не менее 256 ГБ. По условиям техзадания техника должна иметь предустановленную 64-битную операционную систему MicrosoftWindows 10 Pro RUS со встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа.

«Время работы АРМ от модуля автономного питания с корректным завершением работы Windows по достижению нижнего порога заряда батареи — не менее 0,5 часа», — говорится в тендерных документах.

В них же указывается, что в комплект АРМов войдут мониторы уровня Full HD с разрешением 1920х1080/Full HD. Предполагается, что экран должен быть антибликовым с классическим соотношением сторон 9:16. Заявленное время отклика — не более 4 мс.

Другая закупочная активность РЖД

Отметим, что за последнее время РЖД достаточно часто осуществляет масштабные закупки компьютерной техники. В частности, в начале июля 2019 г. CNews обнаружил, что на вооружении компании в скором времени появится новая партия серверного оборудования, на закупку которого госмонополист готов был потратить 1,05 млрд руб. Такую сумму компания определила в качестве начальной стартовой цены соответствующего контракта. Процедура была запущена РЖД в формате открытого конкурса в электронной форме.

Госзаказчик рассчитывает на то, что поставка оборудования и выполнение работ по его инсталяции завершатся не позднее 25 ноября 2019 г. Подобные закупки РЖД традиционно CNews не комментирует. В отношении другого недавнего тендера — на поставку российских серверов Yadro на процессорах IBM и их установку со стартовой ценой лота примерно в 1,5 млрд руб. (победителем оказался «Крастком») — компания от любых комментариев отказалась.