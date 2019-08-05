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Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов

ПО Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми
Abbyy стала владельцем компании TimelinePI, разрабатывающей решения для комплексного анализа бизнес-процессов. Она планирует использовать наработки TimelinePI для расширения возможностей собственных продуктов для бизнес-аналитики. Основатели компании перейдут работать в Abbyy.

Выгодная сделка для Abbyy

Российская компания Abbyy купила американского разработчика ПО TimelinePI, занимающегося созданием платформы Process Intelligence для комплексного анализа бизнес-процессов. Стороны не раскрывают сумму сделки, однако известно, что под крыло Abbyy переходят все 100% активов TimelinePI.

TimelinePI была основана в США в 2015 г. Алексом Элкином (Alex Elkin) и Скоттом Опитцом (Scott Opitz). Последний на момент публикации материала занимал должность президента и генерального директора компании.

Также Елкин и Опитц вместе владеют компанией Altosoft, открытой в 2001 г. и занимающейся разработкой программного обеспечения. По информации ресурса Crunchbase, компания насчитывает в пределах от 5 тыс. до 10 тыс. сотрудников. Обе компании расположены в штате Пенсильвания, но TimelinePI – в Спрингфилде, а Altosoft – в городе Медия.

Впервые о возможном вхождении TimelinePI в состав Abbyy стало известно в мае 2019 г. Все условия соглашения между компаниями держатся в тайне. Как Abbyy сообщила Cnews, TimelinePI присоединяется к глобальному бизнесу компании. Скотт Опитц и Алекс Элкин войдут в штат Abbyy и в дальнейшем будут развивать ее продуктовую линейку.

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Алекс Елкин, основатель TimelinePI

Приобретение TimelinePI – первый шаг Abbyy в работе по новому для нее направлению анализа бизнес-процессов и одновременно стратегическая инвестиция. По данным аналитической компании Gartner, мировой объем рынка Process Mining составил $160 млн, и эксперты компании Research and Markets считают, что к концу 2022 г. он вырастет до $1,42 млрд и в дальнейшем будет демонстрировать ежегодный 50-процентный рост.

Симбиоз разработок

Дальнейшее развитие созданной TimelinePI платформы станет для Abbyy одним из основных элементов стратегии компании на новых для нее рынках. Разработка TimelinePI сочетает актуальные технологии искусственного интеллекта и возможности оперативного контроля бизнес-процессов. За счет этого она позволяет в реальном времени получать развернутые сведения о производительности сотрудников оцениваемой компании, возможных рисках для бизнеса и узких местах в работе компании. Информация, предоставляемая платформой, дает понимание соответствия актуального положения дел регламенту или, к примеру, предоставляет возможность оценить степень эффективности внедрения той или иной ИТ-системы.

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Продукты Abbyy и TimelinePI откроют новые возможности компаниям во всех сферах деятельности

Платформа TimelinePI для понимания и измерения бизнес-процессов дополнит собственные технологии Abbyy по интеллектуальной обработке информации, которые извлекают полезные сведения из потока данных. В Abbyy уверены, что это сочетание будет востребовано в страховых компаниях, финансовых организациях, госучреждениях, а также в промышленности, телекоммуникациях и других отраслях. К примеру, наработки Abbyy и TimelinePI пригодятся банкам для упрощения процедур регистрации клиентов, одобрения кредитов и предоставления других услуг.

Своим заказчикам Abbyy планирует предлагать платформу как в составе своих существующих решений, так и отдельно. В список стран, где Abbyy собирается продвигать наработки TimelinePI, вошла и Россия. «Мы видим растущий спрос на инструменты интеллектуальной аналитики бизнес-процессов со стороны заказчиков в России», – отметил генеральный директор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин.

Очередное поглощение

Приобретение TimelinePI не стало первым для Abbyy. Основанная в 1989 г. и известная, в том числе, своими средствами распознавания текста, в 2012 г. она купила американскую компанию Connective Language Services. Как и в случае с TimelinePI, условия сделки раскрыты не были. Если точнее, 100-процентную долю Connective Language Services приобрела Abbyy Language Services, «дочка» Abbyy. Она была куплена в качестве компании для выполнения проектов по локализации и внедрению лингвистических технологий Abbyy Language Services на североамериканском рынке.

В 2018 г. Abbyy стала владельцем разработчика ATAPY Software, создающего решения по автоматизации документооборота и анализу изображений, поглотив его полностью. У сторон был ряд совместных проектов, в том числе по созданию и внедрению продуктов для госструктур. Стоимость сделки стороны предпочли не разглашать.



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