Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир»

Новая-старая технология

Компании Samsung и Sony займутся развитием технологии сверхширокополосной связи Ultra-wideband (UWB). Работу в этом направлении они начнут в рамках консорциума Fine Ranging («точное измерение расстояния», FiRa) в состав которого они вошли 2 августа 2019 г.

UWB была разработана в начале XXI века. Она представляет собой технологию беспроводной связи на небольших расстояниях, в которой в качестве несущей используются сверхширокополосные сигналы с очень низкой спектральной плотностью мощности.

В свое время UWB так и не стала популярной, хотя на нее возлагались большие надежды. К примеру, в 2003 г. аналитики CNN включили ее в десятку самых перспективных технологий, которые потрясут мир.

Вместе с Sony и Samsung над продвижением и развитием UWB будут трудиться компании Bosch, HID Global, NXP Semiconductors, Ассоциация телекоммуникационных технологий (Telecommunications Technology Association, TTA) и LitePoint, пишет Engadget. Консорциум планирует разработать экосистему сверхширокополосной связи и вариантов ее использования для точного измерения расстояния с ее помощью.

Вероятные области применения

Организации из состава FiRa видят UWB в качестве одного из основных компонентов мира интернета вещей, устройств умного дома и систем безопасности. К примеру, с ее помощью автоматические системы контроля доступа смогут определить приближение того или человека к защищенной территории и заранее определить, есть у него доступ к ней или нет. Также разработчики видят перспективы использования UWB в системах бесключевого доступа в автомобили или сопряжении нескольких мобильных устройств, находящихся поблизости.

FiRa планирует использовать UWB в самых разных сферах

Один из вариантов применения UWB – быстрая и точная навигация в крупных зданиях, к примеру, в аэропортах, на вокзалах, торговых центрах и т.д. Технология также пригодится для поиска автомобиля на больших парковках или человека в людных местах. Определенное воздействие, считают разработчики, UWB окажет на распространение технологий дополненной и виртуальной реальностей, а также на современный маркетинг: технология пригодится при предоставлении услуг на основе местоположения клиентов. За счет высокоточного определения места дислокации UWB позволит проводить целевые цифровые маркетинговые кампании, накапливать информацию о пешеходном трафике, а также предоставлять потребителям индивидуальные предложения в тех же торговых центрах.

К слову, UWB находит свое применение уже сейчас, без усилий со стороны FiRa. Так, в апреле 2019 г. Российская компания «Крок» разработала модуль интернета вещей (IoT), позволяющий наделить обычную защитную каску интеллектуальными функциями. Устройство призвано сократить уровень производственного травматизма и повысить производительность труда на промышленных предприятиях. UWB в разработке «Крок» используется для точного определения местоположения персонала. Точность позиционирования варьируется в диапазоне от 0,3 до 0,5 метра, а частота обновления местоположения может достигать 16 раз в секунду.

Toshiba одна из первых стала использовать UWB в потребительской электронике

UWB также иногда встречается и в пользовательской технике. Так, в 2007 г. Toshiba выпустила ноутбук-трансформер Portege R400, в котором эта технология применялась для сопряжения с беспроводной док-станцией Wireless Port Replicator и обеспечения высокоскоростного обмена данными с подключенной к ней периферией.

Стандартизация и технические свойства

К одной из особенностей UWB относится минимальное потребление энергии. Также технология позволяет передавать информацию на скорости до 480 Мбит/с на расстоянии до трех метров, используя полосу частот не менее 500 МГц. На больших расстояниях наблюдается значительное снижение скорости – при удалении приемника от передатчика на 10 метров скорость падает до 110 Мбит/с.

В основу возрожденной UWB ляжет современный стандарт IEEE 802.15.4/4z, использующийся для определения спецификаций беспроводной связи с низкой скоростью передачи данных на больших расстояниях и возможностью измерения расстояния за счет определения времени прохождения пакета. Участники FiRa намерены использовать его для разработки нового стандарта, более точно определяющего принципы работы технологии. Это будет способствовать ускорению появления первых конкретных вариантов использования UWB в современном мире и созданию полноценной экосистемы.

Взаимодействие с другими технологиями

По заверениям разработчиков, UWB не мешает работе других беспроводных технологий за счет низкой спектральной плотности мощности. Другими словами, она не будет создавать помехи сигналам сотовых сетей, Bluetooth, NFC и Wi-Fi.

После разработки UWB в начале XXI века в ряде стран мира были выделены диапазоны частот для безлицензионного использования сверхширокополосных сигналов. В списке этих государств числится и Россия – здесь диапазон частот составляет от 2,85 до 10,6 ГГц. Для сравнения, в ЕС выделен диапазон 6-8 ГГц, а в США – 3,1-10,6 ГГц.