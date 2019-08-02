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Lenovo спустя полтора года вернулась в Россию с дешевыми смартфонами. Цена

Техника
, Текст: Эльяс Касми
Lenovo привезла в Россию сразу четыре смартфона, среди которых не оказалось флагманских решений. Компания решила захватить бюджетный сегмент, но встретила серьезное сопротивление со стороны Xiaomi и ряда других производителей.

Нетриумфальное возвращение

Компания Lenovo вернулась на российский мобильный рынок и выпустила четыре новых смартфона стоимостью от 7000 руб. Каждый мобильник относится к бюджетному сегменту, в котором бал правят Xiaomi и Honor – компания не привезла в Россию ни одного флагманского решения.

Напомним, что о своем уходе с российского рынка смартфонов Lenovo сообщила в апреле 2018 г., сославшись на резкое падение спроса на ее мобильники. Впрочем, на протяжении полутора лет с момента этого заявления в России были доступны гаджеты Motorola – Lenovo выкупила американского производителя у Google в 2014 г.

В 2019 г. новым дистрибьютором Lenovo на рынке России стала компания Mobilidi – подразделение холдинга RDC Group. Об этом сообщил операционный директор по продуктам Lenovo Smartphone Дэвид Динг (David Ding).

Ультрабюджетные смартфоны

Первыми на российском рынке появятся смартфоны Lenovo A5 и К9 – их релиз состоится в течение августа 2019 г. Lenovo A5 – это самый дешевый представитель квартета, его цена варьируется в диапазоне от 7000 до 9000 руб.: младшая версия с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ оценена ровно в 7000 руб, за 9000 руб. покупатель получит смартфон с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а промежуточная модификация за 7500 руб. предложит 16 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной памяти. Доступные цвета пластикового корпуса – бежевый и черный.

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Пластиковый Lenovo A5 в России стоит дороже $100

В стоимость Lenovo A5 вошли фотокамеры 8 МП (фронтальная) и 13 МП (основная), аккумулятор на 4000 мАч, LTE-модем и небольших размеров IPS-экран – 5,45 дюйма по диагонали с поддержкой разрешения 1440х720 пикселей (HD+), форматом 18:9 и заметными рамками по периметру. Основу смартфона составил 8-ядерный процессор Mediatek MTK6739, а дополнен он разъемом под наушники, слотом microSD, поддержкой двух SIM-карт и интерфейсом microUSB 2.0 без быстрой зарядки.

Следом за Lenovo A5 идет более дорогой смартфон Lenovo K9. В российской рознице данный моноблок предложен исключительно с накопителе 32 ГБ и 3-гигабайтным модулем оперативной памяти, а его стоимость составляет ровно 10 тыс. руб. Смартфон выйдет в черном и синем цветах глянцевого корпуса и предложит покупателю экран HD+ (1440х720 пикселей) с матрицей IPS и диагональю 5,7 дюйма.

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Lenovo K9 недалеко ушел от A5 по своим возможностям

Спецификации Lenovo K9 включают 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, батарею на 3000 мАч, четыре фотокамеры (двойной модуль спереди и сзади, разрешение 13+8 Мп) и поддержку карт microSD емкостью до 256 гигабайтов. Комплект поставки будет дополнен 10-ваттным зарядным устройством.

Более современные смартфоны

Третий представитель линейки смартфонов Lenovo для рынка России получил название K5 Pro и стоимость в размере 14 тыс. руб. Вдвое более дорогой в сравнении с Lenovo A5, он располагает 4 ГБ оперативной памяти, внутренним накопителем емкостью 64 ГБ и процессором Snapdragon 636 производства компании Qualcomm с частотой 1,8 ГГц на восьми ядрах.

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K5 Pro - наиболее сбалансированный смартфон Lenovo

На рост стоимости повлияло и наличие актуального дисплея – IPS, разрешение Full HD+ (2160х1080 точек) и диагональ 6 дюймов. Смартфон дополнен двумя двойными камерами 16+5 Мп, аккумулятором 4050 мАч с ускоренной зарядкой и отдельным входом под наушники. Цвет корпуса только один – классический черный.

Наконец, самым топовым участником квартета стал Lenovo S5 Pro, оцененный производителем в 16 тыс. руб. Оснащенный тем же процессором Qualcomm Snapdragon 636, смартфон заполучил экран Full HD+ 6,2 дюйма с соотношением сторон 19:9, оперативную память 6 ГБ, флеш-накопитель 64 ГБ и четыре фотокамеры: селфи-модуль 20+8 МП и основной 12+20 МП.

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Lenovo S5 Pro эксплуатирует давно устаревшие тренды дизайна

Вместе с этим у Lenovo S5 Pro имеются поддержка microSD до 256 ГБ, батарея 3500 мАч и три цвета корпуса – черный, синий и золотой. Смартфон образца 2019 г. также получил монобровь в стиле Apple iPhone X, вышедшего практически два года назад.

Основные конкуренты

У всех мобильников есть целая армия конкурентов на российском рынке. К примеру, Lenovo A5 придется сражаться с Redmi 7A – детищем Xaomi, поступившим в продажу в мае 2019 г. и на момент публикации материла стоившим 5920 руб за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

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Xiaomi Redmi 7A не уступает Lenovo A5 ни в чем, а стоит заметно дешевле

Основной соперник Lenovo К9 – это российский «Яндекс.телефон», на 2 августа 2019 г. доступный в ряде крупных сетевых ретейлеров по цене 9000 руб. Он же может соперничать и с Lenovo K5 Pro, выигрывая у него по части стоимости.

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«Яндекс.телефон» менее чем за год подешевел на 10 тыс руб. и стал очень выгодным приобретением

Старший Lenovo S5 Pro встретится лицом к лицу с Redmi Note 7, доступным в России с весны 2019 г.

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Redmi Note 7 - серьезный соперник, совладать с которым Lenovo S5 Pro будет непросто

В настоящее время Redmi Note 7 можно приобрести за те же 16 тыс. руб. с 4 ГБ оперативной памяти, но зато с 48-мегапиксельной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 660, батареей 4000 мАч и экраном 6,3 дюйма без моноброви.



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