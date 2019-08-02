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Российский VPN-клиент портировали на отечественную мобильную ОС «Аврора»

Мобильность

Российский клиент СКЗИ (средство криптографической защиты информации) «Континент-АП» заработал на корпоративной мобильной операционной системе «Аврора». Безопасность данных будет поддерживаться отечественными криптографическими алгоритмами.

Российский VPN-клиент заработал на «Авроре»

Отечественный VPN-клиент «Континент-АП» теперь доступен пользователям устройств под управлением корпоративной мобильной операционной системы «Аврора» (прежнее название Sailfish Mobile OS RUS). Об этом сообщил разработчик СКЗИ «Континент-АП» – компания «Код Безопасности». Предприятие специализируется на обеспечении защиты конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств сотрудников.

Российский программный VPN-клиент позволяет удаленному пользователю установить защищенное соединение с сервером доступа аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент». Он также обеспечивает криптографическую защиту данных, передаваемых в открытых каналах связи по протоколу TCP/IP, и выполняет функции персонального межсетевого экрана.

В основе решения – российские криптографические алгоритмы

Безопасность передаваемых данных в отечественном VPN-клиенте обеспечивается поддержкой российских криптографических алгоритмов. Они соответствуют ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью. Разработчики отмечают, что идентификация и аутентификация удаленного пользователя при установке соединения между мобильным устройством и сервером доступа «Континент» осуществляется на основе сертификатов открытых ключей. Сама схема реализована с применением сертификатов стандарта X.509.

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СКЗИ «Континент-АП» – это программный VPN-клиент, позволяющий удаленному пользователю установить защищенное соединение с сервером доступа аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент»

При этом возможны два варианта работы с сертификатами. В первом сценарии доверенным центром сертификации становится программа управления сервером доступа. При использовании альтернативного варианта эту функцию выполняет внешний центр сертификации.

Решения компании «Код Безопасности» обладают сертификатами ФСБ и ФСТЭК, удостоверяющими возможность применения во всех информационных системах, кроме тех, что оперируют сведениями, содержащими гостайну.

ОС «Аврора» также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ, а также внесена в реестр отечественного ПО. Она предназначена для создания доверенной мобильной инфраструктуры в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Корпоративная мобильная ОС поставляется в комплекте с системой управления, которая может быть развернута на территории предприятия, что обеспечит полный контроль над устройствами.

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