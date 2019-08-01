Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года

Китайские смартфоны на российской ОС

Huawei до конца 2019 г. запустит пилотный проект по использованию российской платформы «Аврора» в своих гаджетах, в частности, смартфонах. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов, добавив, что решение принято на уровне глав государств.

По словам Мамонова, сотрудники Huawei приступили к работе над своими устройствами на базе «Авроры», и помощь им оказывают представители «Объединенной мобильной платформы», занимающейся разработкой и продвижением российской ОС. На момент публикации материала работа над гаджетами находилась на уровне предварительных обсуждений. В то же время, пишет ТАСС, замглавы Минкомсвязи не сообщил ни о количестве готовящихся моделей устройств, ни о примерных объемах поставок, ни о рынках их сбыта. Известны лишь приблизительные сроки запуска – вторая половина 2019 г.

Связь «Авроры» с Huawei

О потенциальном переходе Huawei с Android на «Аврору» впервые стало известно в июне 2019 г., когда министр цифрового развития и связи Константин Носков в беседе с главным исполнительным директором Huawei Го Пином (Guo Ping) предложил ему отказаться от Android в пользу российских разработок. Под ними подразумевалась именно «Аврора», поскольку на август 2019 г. в России не существовало других отечественных мобильных ОС. Помимо этого, вопрос о переходе Huawei с американского ПО на российское также поднимался при встрече Президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng).

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов

Подобное сотрудничество выгодно обеим сторонам. К примеру, Россия получит возможность занять более значимую долю мирового рынка мобильных ОС – по данным StatCounter, на лето 2019 г. «Аврора» удерживала менее 1%. Смартфонов под ее управлением, доступных потребителям, немного (можно вспомнить лишь анонсированный в феврале 2017 г. Inoi R7), и платформа по причине ее небольшой распространенности пока малоинтересна разработчикам приложений.

Первым смартфоном Huawei на базе «Авроры» может стать один из ее новых флагманов

Huawei, в свою очередь, обретет хотя бы частичную независимость от американского ПО: 100% смартфонов этого бренда выпускаются на базе Google Android, которой, как оказалось, он может лишиться в два счета. Напомним, что в настоящее время Huawei производит смартфоны на Android по временной лицензии Google, которая истекает в августе 2019 г.

Собственная ОС Huawei

«Аврора» – не единственная для Huawei альтернатива американской Android. В недрах компании ускоренными темпами ведется разработка собственной мобильной платформы под названием HongMeng, также известной как Oak и Kirin OS. На 1 августа 2019 г. система не была продемонстрирована широким массам, и сохранялась определенная интрига вокруг ее предназначения. По одним данным, Huawei планирует устанавливать HongMeng на свои смартфоны и попутно на смарт-телевизоры, премьера которых предварительно назначена на август 2019 г.

Вероятный дизайн HongMeng в версии для смартфонов

По другой информации, HongMeng все же обойдет стороной мобильные гаджеты, а сама ОС выйдет осенью 2019 г. Доступные сведения также гласят, что у Huawei имеется в наличии собственный магазин софта для HongMeng, и что сама ОС получила поддержку приложений, написанных под Android.

Откуда взялась «Аврора»

История «Авроры» началась в 2012 г. с основания финской компании Jolla, создавшей мобильную платформу Sailfish OS. В 2014 г. владельцем Sailfish OS стал российский миллиардер Григорий Березкин, договорившийся с Минкомсвязи об использовании Sailfish OS в качестве основы для создания российской защищенной мобильной платформы.

Интерфейс Sailfish OS

В 2016 г. разработка Sailfish OS перешла к созданной Березкиным компании «Открытая мобильная платформа». В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну., плюс она располагает сертификатом ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса. Это означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций «Открытой мобильной платформы» что сделало его владельцем Sailfish OS. Спустя почти год, в феврале 2019 г. систему переименовали в «Аврору», и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил это тем, что у единственной российской мобильной ОС обязано быть именно русскоязычное название.