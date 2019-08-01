IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной»

IBM против пожилых работников

Компания IBM за последние несколько лет уволила приблизительно 100 тыс. сотрудников. Как пишет Bloomberg, сокращение штатов в той или иной степени затронуло все ее представительства по всему миру, а одной из основных причин массовых увольнений стало стремление повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon.

В число уволенных из IBM входят люди всех возрастов, включая лиц старшего поколения. Одним из следствий глобального сокращения числа работников для IBM стали многочисленные иски от бывших сотрудников, обвиняющих компанию в дискриминации по возрасту. К ним относится коллективный иск пожилых сотрудников, поданный в Манхэттене, а также ряд индивидуальных гражданских исков в Пенсильвании и Техасе, переданные на рассмотрение в суд в 2018 г.

Связь увольнений с миллениалами

О желании IBM привлечь к себе внимание людей, отнесенных по возрасту к поколению Y, рассказал бывший вице-президент компании по кадровым вопросам Алан Уайлд (Alan Wild) проработавший в компании восемь лет и покинувший свой пост в октябре 2018 г. В своих показаниях по одному из гражданских исков от уволенного пожилого сотрудника он заявил, что в течение последних нескольких лет IBM, по его подсчетам, уволила от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Гендиректор IBM Вирджиния Рометти родилась в 1957 г. однако ее никто не увольняет

Уайлд не назвал точное число сокращенных сотрудников, но сообщил, что IBM столкнулась с тем, что интерес молодых специалистов-соискателей к ней был достаточно низким. По словам бывшего вице-президента, чтобы показать им, что IBM вовсе не «старомодная консервативная организация», а «клевая и модная, как Amazon или Google», руководство компании и прибегло к увольнению большей части своей «старой» рабочей силы.

Когда все началось

Алан Уайлд не назвал точную дату пересмотра руководства IBM отношения к своим возрастным сотрудникам. Тем не менее, эксперты Bloomberg выяснили, что первые увольнения пожилых работников стартовали в IBM в 2014 г. – компания начала исключать пожилых работников из штата и заменять их миллениалами, которые, по словам консультативного отдела IBM, «в целом гораздо более инновационны и восприимчивы к технологиям, чем «бэби-бумеры». Так называют поколение людей, родившихся в период между 1946 и 1964 гг. Название связано со взрывным ростом рождаемости в послевоенный период, состоявшим из двух волн – первая волна была сразу после окончания Второй мировой войны, а вторая пришлась на 60-е годы 20 века.

В число уволенных попал 61-летний американец Джонатан Лэнгли (Jonathan Langley). IBM сократила его, не посмотрев, что он проработал в ней 24 года. Лэнгли подал иск против IBM по причине неправомерного увольнения, но юристы компании обратились с ходатайством о прекращении рассмотрения дела. Адвокаты истца подали протест, ссылаясь на показания Алана Уайлда об IBM и миллениалах, которые он давал под присягой. Дальнейшая судьба этого дела на момент публикации материала известна не была.

«Омоложение» персонала

Взяв курс на миллениалов, IBM продолжает набирать новых «более молодых» сотрудников. По информации Business Insider, компания ежегодно нанимает 50 тыс. новых работников и тратит около $500 млн на их обучение. Кроме того, она получает свыше 8000 резюме и анкет соискателей ежедневно.

В IBM открыты тысячи вакансий для миллениалов по всему миру

На момент публикации материала в IBM, по данным ее официального сайта, было открыто 7633 вакансии по всему миру. 33 из них предложены российским офисом компании, расположенным в Москве.

По-настоящему массовые увольнения

Увольнение сотрудников тысячами и даже десятками тысяч у IBM давно вошло в привычку – подобным она занимается буквально десятилетиями. В 1993 г. компания уволила одновременно 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реогранизацией бизнеса, и на тот момент это был рекорд для нее. Спустя 22 года IBM взяла новую высоту – в 2015 г. IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% своего персонала.

В последующие годы, столь масштабных увольнений в компании не было, хотя в 2016 г. число ее работников уменьшилось на 14 тыс. человек. Сколько из них были отнесены к старшему поколению, неизвестно.

В 2017 г. персонал IBM сократился еще на 5000, а по результатам 2018 г. число сотрудников IBM составило в пределах 350,6 тыс. против 366 тыс. человек к концу 2017 г., что говорит об уходе еще почти 16 тыс. в течение 2018 г. Если сравнивать с 2013 г., то количество работников уменьшилось на 19%.

В I квартале 2019 г. IBM о сокращениях не говорила, однако к марту 2019 г. суммарное число работников компании уменьшилось до 340 тыс. В апреле 2019 г. IBM опубликовала финансовый отчет о провальной для нее первой четверти 2019 г., после чего в компании опять пошли сокращения. В мае 2019 г. IBM начала увольнять сотрудников в своем израильском офисе, а в июне 2019 г. выяснилось, что компания сократила 1700 человек по всему миру. Позже стало известно, что на этом она не остановилась – в начале июля 2019 г. в одном только американском городе Армонк (штат Нью-Йорк) IBM уволила 2000 человек. Таким образом, суммарное количество человек, принудительно лишившихся работы в II квартале 2019 г., остается неизвестным.