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Экс-пресс-секретарь «Билайна» возглавила пресс-службу Правительства России

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Дмитрий Медведев назначил Екатерину Осадчую директором департамента пресс-службы и информации Правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился назначить Екатерину Осадчую директором департамента пресс-службы и информации Правительства. Об этом сообщило «РИА Новости», сославшееся на распоряжение главы Правительства.

С 2006 по 2009 гг. Екатерина Осадчая была пресс-секретарём телекоммуникационного оператора «Вымпелком», предоставляющего услуги под брендом «Билайн».

В октябре 2012 г. она стала работать директором департамента информации и общественных связей Министерства связи и массовых коммуникаций России. Приказ об этом подписал тогдашний глава ведомства Николай Никифоров.

Вскоре после назначения министром связи Константина Носкова, Осадчая покинула Минкомсвязи.

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Екатерина Осадчая назначена директором департамента пресс-службы и информации Правительства

Кроме того, Екатерина Осадчая работала в качестве журналиста в издательской группе ComNews, а также в пресс-службе «Почты России». В 2009-2010 гг. занимала должность директора по связям с общественностью холдинга «СТС Медиа». В 2010-2012 гг. – директор по связям с общественностью группы компаний «ПрофМедиа».

Екатерина Осадчая в 2004 г. окончила Российскую государственную академию физической культуры по специальности «связи с общественностью», в 2011 г. окончила программу для топ-менеджмента в Московской школе управления «Сколково».

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