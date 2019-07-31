Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Сбербанк купил службу доставки

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
, Текст: Игорь Королев
Сбербанк купил агрегатора служб доставки товаров из интернет-магазинов Shiptor. Этот актив станет базой для логистической платформы, которую начал создавать Сбербанк.

Сбербанк купил Shiptor

Сбербанк объявил о приобретении логистического агрегатора Shiptor. Сумма сделки не раскрывается.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными ИТ-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и среднего бизнеса (фулфилмент - комплекс операций от оформления заказа до доставки товара покупателю). Утверждается, что Shiptor предоставляет клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене в сравнении с обращением в эту же службу напрямую.

Чем занимается Shiptor

Как говорится в сообщении Сбербанка, Shiptor действует как полноценный логистический партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Shiptor оказывает услуги не только интернет-магазинам, но и физическим лицам. Компания обладает собственной курьерской службой в Москве и агрегирует услуги от различных курьерских служб в российских регионах, Белоруссии и Казахстане. Компания может осуществлять экспорт товарных отправлений в дальнее зарубежье, включая фулфилмент в США и Европе и обеспечение продажи товаров на площадках Amazon, eBay и Etsy.

Для чего Shiptor нужен Сбербанку

Ранее Сбербанк вместе с Shiptor и сетью терминалов для выдачи товаров PickPoint запустили тестирование услуги по отправке физическими лицами товаров из отделений банка в терминалы PickPoint.

sberbank600.jpg

Агрегатор служб доставки товаров из интернет-магазинов Shiptor станет базой для логистической платформы, которую начал создавать Сбербанк

Юридическим лицом Shiptor является «Экспресс Парсел Сервис». Согласно данным базы «Контур.Фокус», за этой структурой стоит воронежское ООО «Эсте-Агро». Она на паритетных началах принадлежит Юрию Пополитову и Вячеславу Косилову.

Shiptor станет базой для платформы «Сберлогистика» - нового направления, открытого Сбербанком в начале 2019 г. Руководителем «Сберлогистики» стал Сергей Малышев, ранее занимавший пост замгендиректора «Почта России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

Проекты Сбербанка в области электронной коммерции

Отметим, что у Сбербанка в последнее время наблюдается активный интерес к сфере электронной коммерции. В конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия, базой для которого стал товарный агрегатор «Яндекс.Маркет». Банк обязался вложить в данный проект 30 млрд руб.

На базе «Яндекс.Маркета» был создан маркетплейс «Беру». Интересно, что еще в 2015 г. «Яндекс.Маркет» запустил собственного агрегатора услуг доставки, то есть занялся тем же, чем занимается новая «дочка» Сбербанка».

Буквально на прошлой неделе Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в сфере O2O-сервисов (online-to-offline). В это предприятие Mail.ru Group передаст свои доли в агрегаторе по доставке еды из ресторанов Delivery Club и агрегаторе такси «Ситимобил». Партнеры инвестируют в проект до 64 млрд руб.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену

Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом»

Apple покупает немалую часть бизнеса Intel

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии