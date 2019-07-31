Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа

Российский хакер удаленно взламывал и шифровал базы данных компаний по всей России, а затем требовал выкуп за расшифровку. Он занимался этим, находясь на испытательном сроке после условного приговора за аналогичное преступление.



Хакер из Ярославля

Хакер из Ярославля обвиняется в том, что взламывал базы данных компаний по всей России, шифровал данные и требовал выкуп за их возвращение. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Ленинского района Ярославля. Прокуратура уже направила соответствующее уголовное дело в суд.

Обвиняемому 26 лет. По данным дела, в 2014-2015 гг. он удаленно, с помощью специального ПО подбирал пароли и логины к компьютерам различных компаний. Затем он внедрял в системы вредоносную программу «Троян», пишет прокуратура. Программа блокировала доступ к корпоративным базам данных, шифруя информацию. За расшифровку данных хакер требовал от 3 тыс. до 6 тыс. руб.

В общей сложности в деле идет речь о шести инцидентах. От действий хакера пострадали организации в Кемеровской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Мордовия.

Обвиняемый является рецидивистом: во время совершения описанных выше действий он находился на испытательном сроке после условного приговора за аналогичное преступление. Расследование нового дела вело УМВД России по Ярославской области.

Возможное наказание

Обвинения хакеру были предъявлены по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенное из корыстной заинтересованности.

Данные параграф предлагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет. Как вариант, возможны принудительные работы на срок до пяти лет, причем они могут сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Хакер из Ярославля взламывал базы данных, уже будучи осужденным за похожие преступления

Самое жесткое наказание из всех возможных — лишение свободы на срок до пяти лет. Оно может сопровождаться штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за два-три года, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Похожие случаи

Это не первый за последнее время случай, когда российские хакеры шантажируют компании после удаленного взлома их систем. Например, в апреле житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области.

Хакер взломал сайт осенью 2017 г. Сам он при этом находился по месту жительства в Балаково, а взлом омского сайта осуществлял через интернет с помощью ПК и специального ПО. Предположительно, речь идет о платежном сервисе «Все платежи».

Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы.

После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области. Хакер был осужден по другому параграфу Уголовного кодекса — части 2 статьи 272, которая предусматривает ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.