«Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда

Вышедшая в начале 2019 г. из спячки «дочка» «Ростелекома», специализирующаяся на информбезопасности, выделила свыше 1,5 млрд руб. на закупку отечественного ПО и ПАКов по своему профилю.

Полтора миллиарда за безопасность

Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — «РТК информационная безопасность» («РТК ИБ») — выделила на российское ПО и «железо» для обеспечения информбезопасности 1,55 млрд руб.

В частности, 19 июля 2019 г. компания объявила тендер в формате открытого запроса котировок в электронной форме на передачу прав использования программ для ЭВМ и поставку экземпляров ПО «Лаборатории Касперского» на 252,6 млн руб. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, по окончании приема заявок список претендентов на договор ограничился всего одним участником. Его имя и сумма предложения в публичном доступе пока не представлены.

Несколькими днями позже, 24 июля 2019 г. эта же компания объявила тендер в таком же формате на передачу прав использования программ для ЭВМ и поставку оборудования и экземпляров ПО «Инфотекс» на 1,3 млрд руб. Заявки от соискателей принимаются до 1 августа 2019 г. Определение победителя намечено на 15 августа.

Структура «Ростелекома» на 1,5 миллиарда вкладывается в российскую ИБ

На вопрос CNews, какого рода задачи планируется решать с помощью указанного ПО и оборудования, представители заказчика ограничились сообщением о том, что «это рамочные договора, необходимые для оказания заказчикам услуг по обеспечению информационной безопасности, в том числе в рамках интеграционных проектов».

Что именно закупает «дочка» «Ростелекома»

В рамках закупки ПО «Касперского» «РТК ИБ» намеревается приобрести различный софт для защиты виртуальных и облачных сред, почтовых серверов, интернет-шлюзов, а также стандартные и расширенные пакеты программ для многоуровневой защиты предприятия Kaspersky Endpoint Security.

Что касается второй закупки, то она касается различных модификаций программно-аппаратных комплексов (ПАК) компании «Инфотекс» и связанными с ними ПО и сертификатами техподдержки.

В частности, речь идет о ПАКах ViPNet Coordinator HW — семействе шлюзов безопасности, входящих в состав продуктовой линейки ViPNet Network Security, ViPNet IDS — комплексах для обнаружения вторжений в информационные системы, функционирующих на основе динамического анализа сетевого и прикладного трафика стека протоколов TCP/IP, ViPNet xFirewall — межсетевых экранах «следующего поколения», которые устанавливаются на границе сети, обеспечивают фильтрацию трафика на всех уровнях, позволяют создать гранулированную политику безопасности на основе учетных записей пользователей и списка приложений, ViPNet Coordinator KB — комплексах для обеспечения безопасной передачи данных между защищенными сегментами виртуальной сети ViPNet в соответствии с классом защищенности КВ2.

Несколько фактов о «РТК ИБ»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РТК информационная безопасность» было зарегистрировано в Москве 11 мая 2016 г. Соучредителями организации на 99% выступает АО «Вестелком» (на 100% принадлежит «Ростелекому»), а на оставшийся 1% — АО «АМТ» (по данным «Росстата», также «дочка» «Ростелекома»).

Гендиректором «РТК ИБ» заявлен Ярослав Галайко. По официальным данным, как минимум до конца 2017 г. никакой коммерческой деятельности компания не вела. Среднесписочная численность сотрудников за этот год по данным отчетности, представленной в ФНС, равнялась нулю. Аналогичное значение имела и сумма выручки организации. Аналогичные данные за 2018 г. должны появиться в сентябре 2019 г.

По сведениям базы «Контур.фокус», в январе 2019 г. компания резко активизировалась по части закупок оборудования, ПО и услуг, запустив к настоящему моменту 33 тендера на общую сумму в 3,1 млрд руб. (включая два, описанных выше).