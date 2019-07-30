В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS

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Восстановление в стиле Apple

Компания Microsoft интегрирует в Windows 10 функцию «облачного» восстановления и сброса к заводским настройкам. Аналогичная идея реализована в Apple macOS – она носит название Internet Recovery и позволяет быстро вернуть Mac или MacBook к жизни без дополнительных трудностей.

По информации инсайдера h0x0d, опубликовавшего заметку о новой функции Windows 10 в своем Twitter, при выборе «облачного» режима восстановления система самостоятельно скачает с серверов Microsoft необходимые файлы для возвращения к состоянию «как после переустановки». В ряде случаев она скачает весь дистрибутив, и тогда переустановка будет полной.

Преимущества «облачного» recovery

К плюсам нового режима восстановления относится возможность отказаться от хранения дистрибутивов с операционной системой, которые занимают место и могут быть случайно удалены. Также не потребуется больше хранить загрузочные DVD-диски и флешки на случай возникновения проблем с компьютером или пользоваться разделом восстановления, присутствующим в ряде современных ноутбуков.

«Облачное» recovery также избавляет от необходимости в срочном порядке искать другой компьютер или ноутбук для скачивания свежего дистрибутива, если основной ПК вышел из строя, а образа с Windows 10 под рукой по тем или иным причинам не оказалось. Все, что потребуется для успешного восстановления – это безлимитный доступ в интернет, а темпы возвращения ПК к жизни будут зависеть лишь от ширины канала связи.

Восстановление Windows 10 перестанет быть трудоемкой задачей

Также новый способ восстановления упростит жизнь пользователям, не желающим вдаваться в подобности работы ОС и компьютера в целом. Они могут не знать, как переключить ПК на загрузку с диска или USB-накопителя, что не будет способствовать быстрому протеканию процесса восстановления. В «облачном» режиме Windows 10 сделает все сама.

Сроки реализации

H0x0d не уточнил, когда именно Microsoft планирует интегрировать свою версию Apple Internet Recovery в Windows 10. По его словам, эта функция может появиться в сборке с индексом 18950.

Номер сборки ОС указывает на то, что ждать релиза необходимого обновления остается сравнительно недолго. По состоянию на 30 июля 2019 г. участники программы бета-тестирования Windows Insider располагают доступом к ранней версии билда 18945.

Инсайдер уверен, что онлайн-восстановление появится в Windows 10 в очень скором будущем

Между тем, ОС Windows NT (на ней основана Windows 10) в своей пользовательской версии существует с 2000 г., то есть Microsoft не могла добавить в нее функцию интернет-восстановления в течение целых 19 лет. Apple, впрочем, тоже не особо спешила с внедрением этой технологии: macOS 10.0 Cheetah вышла в марте 2001 г. (на тот момент система носила название MacOS X), а Internet Recovery появилось в этой системе лишь спустя 10 лет, когда Apple в июле 2011 г. выпустила обновление MacOS X 10.7 Lion.

Как это работает в macOS

Apple постаралась максимально упростить алгоритм работы Internet Recovery в macOS. От пользователя лишь требуется после загрузки системы удерживать комбинацию Command+R (установка последней версии macOS, на которой работал этот компьютер), Option+Сommand+R (апдейт до последней версии macOS, совместимой с данным компьютером) или Shift+Option+Command+R (установка macOS, с которой компьютер поставлялся по умолчанию).

C восстановлением Apple macOS через интернет справится даже начинающий пользователь

В следующем окне «Утилиты macOS» нужно выбрать пункт «Переустановить macOS», а все остальное ОС сделает самостоятельно. По завершении процесса переустановки пользователю будет предложено настроить основные параметры в «Ассистенте настроек» и войти в учетную запись Apple ID.

Возможные проблемы в использовании

Internet Recovery – это, фактически, переустановка ОС с возвращением ее к параметрам, заданным разработчиками. Другими словами, процесс подразумевает опциональное полное удаление пользовательских файлов, включая все установленные программы и документы, расположенные на системном разделе накопителя. Потеря личной информации может стать обязательной частью «ритуала» по восстановлению Windows 10, следовательно, важные файлы следует хранить на отдельном разделе накопителя или вовсе на другом носителе.

Помимо этого, трудности с интернет-восстановлением Windows 10 могут возникнуть при нестабильном интернет-соединении. H0x0d не уточнил, как поведет себя система в случае, если связь с Сетью пропадет в процессе скачивания образа.

Новый метод может не сработать и в случае отсутствия доступа к зарубежным интернет-серверам. Напомним, что 1 ноября 2019 г. в России вступает в силу закон о суверенном Рунете, который был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018 г. предусматривает определенные ограничения использования иностранных веб-ресурсов.