Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена

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Максимальная безопасность

Впервые опубликованы спецификации смартфона Librem 5 компании Purism, одного из самых защищенных средств связи в мире. Речь о защите персональных данных, а также возможности полностью исключить слежку за его владельцем путем принудительного выключения целого ряда компонентов.

Purism Librem 5, пишет портал SlashGear, работает на базе программной платформы PureOS, которая в свою очередь построена на Debian – дистрибутиве Linux. В качестве оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell.

На левом боковом торце корпуса Purism Librem 5 расположены три кнопки-прерывателя, отвечающие за выключение аппаратных компонентов. Первая кнопка выключает Wi-Fi и Bluetooth, вторая полностью закрывает доступ к сотовым сетям, а третья деактивирует микрофон и обе камеры – фронтальную и основную.

Актуальный вариант дизайна смартфона

В случае если пользователь активировал все три переключателя, в смартфоне заблокируются все датчики (гироскоп, акселерометр, сенсоры освещенности и приближения и др.). Помимо этого, перестанут работать компас и модули навигации. Также в Purism Librem 5 предусмотрен еще более радикальный метод гарантированной защиты от слежки, который заключается в возможности в любой момент извлечь аккумулятор.

Сроки релиза и стоимость

Разработчики Librem 5 планируют запустить его продажи в течение III квартала 2019 г., который завершится 30 сентября 2019 г. Более точные сроки на момент публикации материала указаны не были, к тому же девелоперы так и не продемонстрировали рабочий прототип смартфона – пока что он существует лишь в виде 3D-рендеров.

Purism ведет прием предварительных заказов Librem 5, и до 31 июля 2019 г. включительно его можно прибрести за $650 (41,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июля 2019 г.). В последующие дни стоимость гаджета составит $700 (44,3 тыс. руб.).

Изначально Librem 5 должен был выглядеть так

Напомним, что впервые Purism Librem 5 был показан в августе 2017 г., и на тот момент разработчики планировали выпустить его не позднее I квартала 2019 г. и продавать его по $600 (38 тыс. руб.). Со временем сроки релиза сдвинулись, а цена выросла.

Программное обеспечение

Предустановленное ПО PureOS – второе (после аппаратных выключателей модулей связи) основное достоинство смартфона. При поддержке современных технологий, того же языка HTML5 для комфортного веб-серфинга, в нем есть различные функции защиты от утечки персональных данных пользователя.

В Pure OS встроено множество популярных приложений

К примеру, все веб-приложения запускаются в PureOS внутри так называемой «песочницы», что исключает вероятность получения ими доступа к пользовательской информации. Схожую технологию Microsoft реализовала в настольной ОС Windows 10. Кроме того, весь цифровой трафик смартфона будет шифроваться, включая текстовые сообщения и письма электронной почты. В смартфоне по умолчанию заложена возможность скрытия собственного номера при исходящих звонках, настройка VPN, продвинутая защита встроенного браузера, функция хоста для подключения периферии вроде клавиатуры и мыши, и ряд других защищенных функций. Подобных мер защиты нет ни Google Android, ни в Apple iOS, уверяют разработчики.

В то же время, PureOS располагает поддержкой широкого спектра современных сервисов, включая Instagram, YouTube и Twitter. Соответствующие приложения наряду с другими встроены в систему, и по мере развития ОС их количество будет расти.

Аппаратные спецификации

Электронная составляющая – не самая сильная сторона данного смартфона. Разработчики сделали основной упор именно на функции безопасности и защиты информации, в результате чего Purism Librem 5 по своим аппаратным возможностям может сравниться лишь со смартфонами 2016-2017 гг.

За два года, прошедшие с момента анонса смартфона, его спецификации претерпели определенные изменения. В распоряжении моноблока имеются 8-мегапииксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры, дисплей IPS с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей (HD+, соотношение сторон 18:9) и процессор i.MX8M с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 (1,5 ГГц), вспомогательным чипом Cortex-M4 и интегрированной графикой Vivante, поддерживающей технологии OpenGL/ES 3.1, OpenCL 1.2 и Vulkan.

К Librem 5 можно подключать монитор, клавиатуру и мышь

Вместе с перечисленным у Purism Librem 5 есть 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, поддержка карт microSD емкостью до 2 ТБ, модем сотовой связи Gemalto PLS8 3G/4G (опционально Broadmobi BM818), навигационный модуль STMicroelectronics Teseo LIV3F (поддерживает ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou и QZSS) и два модуля беспроводной связи – Bluetooth 4.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11n (2,4 и 5 ГГц).

К особенностям Purism Librem 5 можно отнести наличие съемного аккумулятора емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой Power Delivery по USB-C 3.0, ридер смарт-карт (формат miniSIM, 2FF) и дискретный ЦАП Wolfson Media WM8962. Смартфон поддерживает установку одной SIM-карты в формате nanoSIM и располагает отдельным 3,5-миллиметровым разъемом под наушники. Размеры и вес гаджеты разработчики не раскрывают.