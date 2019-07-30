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ИТ-компании отчислили в бюджет Москвы на 12,4% больше, чем годом ранее

Бизнес Финансовые результаты Телеком Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

В первом полугодии 2019 г. ИТ-компании Москвы отчислили в бюджет города 62,7 млрд руб. Это на 12,4% больше, чем год назад. Показатель свидетельствует о том, что данная отрасль в Москве устойчиво развивается — за счет распространения широкополосного доступа и госуслуг, а также роста экспорта.

Итоги полугодия

По итогам первой половины 2019 г. компании Москвы, которые работают в сфере ИТ и телекома, отчислили в бюджет города 62,7 млрд руб., что на 12,4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Департамент финансов Москвы на сайте правительства города. Департамент отмечает, что этот показатель свидетельствует об устойчивом росте ИТ-компаний.

ИКТ относятся к числу наиболее динамично развивающихся сегментов экономики столицы. Доля этой отрасли в валовом региональном продукте в 2019 г. должна достичь 5,9%, хотя в 2010 г. этот показатель составлял всего 3,8%.

Факторы роста

К факторам, которые стимулируют развитие ИТ-отрасли в Москве, департамент относит расширение ИКТ-инфраструктуры. В частности, в 2019 г. проникновение широкополосного доступа в интернет должно достичь 88,8%. Также в число благоприятных факторов входит увеличение объема оказываемых услуг и рост экспорта ИТ-продуктов.

Росту отрасли способствует в том числе развитие электронных услуг, оказываемых в рамках проекта «Умный город». По данным исследований, цифровые сервисы в повседневной жизни хотя бы изредка используют 99% жителей столицы, в то время как 70% москвичей обращаются к ним каждый день.

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Московские ИТ-компании обогащают бюджет столицы

По словам руководителя департамента Елены Зяббаровой, приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что в экономике города продолжаются структурные изменения. «ИТ-индустрия становится системообразующей отраслью, оказывающей большое влияние на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, образования, здравоохранения, рынка труда и другие сегменты городского хозяйства», — отмечает она.

Предыдущие периоды

В 2018 г. департамент финансов уже отмечал рост отчислений в городской бюджет со стороны ИТ-компаний. По итогам первых четырех месяцев 2018 г. налог на прибыль от этих компаний показал годовой рост на 11,3%, а налог на доходы физических лиц — на 24,5%.

Тогда сообщалось, что доля ИТ-компаний в собственных доходах бюджета Москвы находится на уровне 4-5%, если суммировать налог на прибыль и НДФЛ. Следует отметить, что налог на прибыль и НДФЛ по всем сегментам экономики города совокупно составлял на тот момент более 80% всех налоговых поступлений.

Налоговые поступления от предприятий данной отрасли демонстрируют положительную динамику уже несколько лет: отчисления по налогу на прибыль выросли с 2014 г. по 2017 г. на 40%. Факторами роста стали увеличение объема услуг связи и рост затрат на рекламу в интернете.

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