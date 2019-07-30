Создан ноутбук с диагональю экрана меньше дюйма. Видео

Один из пользователей GitHub изготовил миниатюрный ноутбук с диагональю экрана меньше 1 дюйма. Он использовал готовый дисплей и микроконтроллер, а пластиковые детали напечатал на 3D-принтере. Для управления курсором в устройстве используется джойстик.



Крошечный ноутбук

Компьютерный энтузиаст Пол Клингер (Paul Klinger) создал самый маленький в мире ноутбук, о чем сообщил на ресурсе GitHub. Диагональ экрана ноутбука составляет всего 0,96 дюйма. Устройство, которое получило название ThinkTiny, выполнено в стиле линейки ThinkPad от Lenovo и IBM. Курсор перемещается по экрану с помощью тензометрического джойстика TrackPoint, который впервые появился в ноутбуках IBM.

По техническим характеристикам ThinkTiny не является полноценным компьютером, но позволяет играть в Tetris, Lunar Lander, Snake и т. п. В устройстве использован OLED дисплей с разрешением 128 х 64 пикселей. Ноутбук работает на микроконтроллере ATtiny1614, питание обеспечивает аккумулятор емкостью 300 мАч.

Процесс изготовления

Корпус для ThinkTiny был изготовлен из PLA-пластика на 3D-принтере Prusa MK3s с соплом 0,25 мм, как и все остальные пластиковые детали, поясняет разработчик на своей странице на GitHub. Плата дисплея изначально была больше, но верхушку пришлось обрезать, чтобы уместить ее в корпус. В отрезанной части располагался контактный разъем, поэтому пришлось подключиться к разъемам в другом месте платы. Клингер добавил конденсатор за регулятором напряжения на плате дисплея. Это избавляет от мерцания, когда на экране много белого, поясняет он.

Чтобы установить красную кнопку на джойстик, его пришлось обрезать. Кнопку разработчик приклеил суперклеем, это сработало. В процессе приклеивания ноутбук пришлось перевернуть кнопкой вниз — устройство настолько маленькое, что капля стекшего вниз клея может вывести переключатель из строя. Всего у переключателя пять позиций.

Диагональ экрана миниатюрного ноутбука ThinkTiny меньше 1 дюйма

В отверстии на задней крышке дисплея находится небольшой световод, который пропускает и рассеивает свет от красного светодиода. Это светодиод LED 0805, который непосредственно припаивается к резистору 0805 6,8 кОм и подключается обратно к основной плате. Отверстие в правом верхнем углу крышки печатной платы используется для перепрограммирования микроконтроллера без демонтажа всего ноутбука.

Другие маленькие ноутбуки

Это не первый миниатюрный ноутбук, увидевший свет в 2019 г. В январе китайская компания GPD представила 6-дюймовый ноутбук GPD MicroPC стоимостью $300. Толщина устройства составляет 23,5 мм при весе 440 г. В феврале устройство уже можно было заказать на краудфандинговой площадке Indiegogo.

В отличие от изобретения Клингера, это полноценный ноутбук, аппаратной основой для которого послужил процессор Intel Celeron N4100. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Корпус оснащен одним разъемом USB Type C, тремя USB Type-A, HDMI и Ethernet.

Ноутбук работает под управлением Windows. Разработчики утверждают, что его возможностей достаточно для работы с офисными программами и несложными играми. Аккумулятор емкостью 6200 мАч держит заряд 6-8 часов.