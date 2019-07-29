Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео

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Ноутбук с защитой от слежки

Команда проекта Pine64 объявила о готовности к началу поставок недорогих Linux-ноутбуков Pinebook Pro на базе экономичного ARM-процессора. Группа Pine64 приобрела известность после того, как в результате успешного сбора средств на Kickstarter в ноябре 2016 г. запустила продажи одноплатного компактного микрокомпьютера Pine A64, конкурента популярного Raspberry Pi, по цене $15.

Главной особенностью нового устройства является наличие функций, обеспечивающих дополнительную приватность владельцу. Так, при нажатии и удержании в течение 10 секунд клавиш F1, F2 или F3, происходит обесточивание сетевых адаптеров, микрофонов или веб-камеры ноутбука. Данная возможность реализована на уровне прошивки и работает независимо от операционной системы, установленной на ПК. Устройство «запоминает» состояние вышеперечисленных модулей даже после перезагрузки или выключения. Кроме того, по заявлению разработчиков, ноутбук базируется на полностью открытых компонентах – как программных, так и аппаратных.

Устройство обойдется покупателю в $200 (примерно 12,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 июля 2019 г.). За эти деньги сегодня можно приобрести, например, бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30, представленный в феврале 2018 г., или вышедший в январе 2019 г. Xiaomi Redmi Note 7.

«Начинка» ноутбука

Pinebook Pro оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) на основе матрицы IPS и работает под управлением 64-разрядного процессора Rockchip RK3399. Этот чип содержит шесть вычислительных ядер: два ARM Cortex-A72 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и четыре ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает четырехъядерный ускоритель ARM Mali-T860MP4.

Конфигурация ноутбука также включает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, работающей в двухканальном режиме, встроенный флеш-модуль eMMC 5.0 вместимостью 64 или 128 ГБ, слот под microSD-карту, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Ноутбук Pinebook Pro

Кроме того, портативный компьютер массой 1,26 кг обладает встроенными стереодинамиками, фронтальной веб-камерой с разрешением матрицы в 2 МП, большим тачпадом с функцией Multitouch и полноразмерной клавиатурой. На корпусе устройства можно обнаружить 3,5-миллиметровый разъем для наушников, по одному порту USB 2.0 и 3.0 Type-A, а также современный USB Type-C. Последний применяется для передачи данных, вывода видеосигнала в разрешении до 4K при частоте кадров в 60 Гц и зарядки устройства. Питание обеспечивается литий-полимерной аккумуляторной батареей емкостью 10 тыс. мА·ч.

Владельцы Pinebook Pro смогут установить твердотельный накопитель (SSD) форм-фактора М.2. Однако для этого понадобится специальный коннектор, который можно приобрести отдельно за дополнительные $7.

По умолчанию девайс поставляется с предустановленной ОС Debian, однако поддерживает и другие системы на базе Linux, а также Chromium OS и Android 9.

Доступность

В настоящее время Pine64 принимает предзаказы на Pinebook Pro через свой официальный сайт.

Стоит отметить, что на продукцию компании распространяется всего лишь 30-дневная гарантия, а наличие небольшого числа (от одного до трех) «битых» пикселей в матрице дисплея разработчик не считает производственным дефектом, поэтому такого рода претензии не будут рассматриваться.



Попытка номер два

Pinebook Pro – это не первая попытка Pine64 выпустить бюджетный ноутбук. Новая модель является наследником Pinebook на базе четырехъядерного ARM-процессора Allwinner, который поступил в продажу в апреле 2017 г. Приобрести Pinebook можно было по цене в $89 за 11,6-дюймовую или $99 за 14-дюймовую модель.

Ресурс Hackaday раскритиковал первые портативные ПК Pine64 за невысокое качество сборки, программного обеспечения и слабую техническую поддержку со стороны производителя.

