Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Безопасность
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных

Спецпроекты

Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео

2758
Свободное ПО Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Группа Pine64 выпустила свой второй полностью «открытый» и доступный ноутбук – Pinebook Pro, который можно приобрести за $200. От предшественника новинка отличается значительно более мощным «железом», а также независимыми от операционной системы функциями быстрой блокировки коммуникационных модулей, веб-камеры и микрофона.

Ноутбук с защитой от слежки

Команда проекта Pine64 объявила о готовности к началу поставок недорогих Linux-ноутбуков Pinebook Pro на базе экономичного ARM-процессора. Группа Pine64 приобрела известность после того, как в результате успешного сбора средств на Kickstarter в ноябре 2016 г. запустила продажи одноплатного компактного микрокомпьютера Pine A64, конкурента популярного Raspberry Pi, по цене $15.

Главной особенностью нового устройства является наличие функций, обеспечивающих дополнительную приватность владельцу. Так, при нажатии и удержании в течение 10 секунд клавиш F1, F2 или F3, происходит обесточивание сетевых адаптеров, микрофонов или веб-камеры ноутбука. Данная возможность реализована на уровне прошивки и работает независимо от операционной системы, установленной на ПК. Устройство «запоминает» состояние вышеперечисленных модулей даже после перезагрузки или выключения. Кроме того, по заявлению разработчиков, ноутбук базируется на полностью открытых компонентах – как программных, так и аппаратных.

Устройство обойдется покупателю в $200 (примерно 12,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 июля 2019 г.). За эти деньги сегодня можно приобрести, например, бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30, представленный в феврале 2018 г., или вышедший в январе 2019 г. Xiaomi Redmi Note 7.

«Начинка» ноутбука

Pinebook Pro оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) на основе матрицы IPS и работает под управлением 64-разрядного процессора Rockchip RK3399. Этот чип содержит шесть вычислительных ядер: два ARM Cortex-A72 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и четыре ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает четырехъядерный ускоритель ARM Mali-T860MP4.

Конфигурация ноутбука также включает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, работающей в двухканальном режиме, встроенный флеш-модуль eMMC 5.0 вместимостью 64 или 128 ГБ, слот под microSD-карту, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

pinebookprophoto1.png
Ноутбук Pinebook Pro

Кроме того, портативный компьютер массой 1,26 кг обладает встроенными стереодинамиками, фронтальной веб-камерой с разрешением матрицы в 2 МП, большим тачпадом с функцией Multitouch и полноразмерной клавиатурой. На корпусе устройства можно обнаружить 3,5-миллиметровый разъем для наушников, по одному порту USB 2.0 и 3.0 Type-A, а также современный USB Type-C. Последний применяется для передачи данных, вывода видеосигнала в разрешении до 4K при частоте кадров в 60 Гц и зарядки устройства. Питание обеспечивается литий-полимерной аккумуляторной батареей емкостью 10 тыс. мА·ч.

Владельцы Pinebook Pro смогут установить твердотельный накопитель (SSD) форм-фактора М.2. Однако для этого понадобится специальный коннектор, который можно приобрести отдельно за дополнительные $7.

По умолчанию девайс поставляется с предустановленной ОС Debian, однако поддерживает и другие системы на базе Linux, а также Chromium OS и Android 9.

Доступность

В настоящее время Pine64 принимает предзаказы на Pinebook Pro через свой официальный сайт.

Стоит отметить, что на продукцию компании распространяется всего лишь 30-дневная гарантия, а наличие небольшого числа (от одного до трех) «битых» пикселей в матрице дисплея разработчик не считает производственным дефектом, поэтому такого рода претензии не будут рассматриваться.

Попытка номер два

Pinebook Pro – это не первая попытка Pine64 выпустить бюджетный ноутбук. Новая модель является наследником Pinebook на базе четырехъядерного ARM-процессора Allwinner, который поступил в продажу в апреле 2017 г. Приобрести Pinebook можно было по цене в $89 за 11,6-дюймовую или $99 за 14-дюймовую модель.

Ресурс Hackaday раскритиковал первые портативные ПК Pine64 за невысокое качество сборки, программного обеспечения и слабую техническую поддержку со стороны производителя.

Другие материалы рубрики

Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников

Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник

Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»

Apple покупает немалую часть бизнеса Intel

Microsoft проиграла «войну» за льготное ПО против собственных партнеров

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии