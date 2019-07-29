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Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon

Бизнес Законодательство Кадры Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Трамп намерен отменить конкурс на госконтракт от Пентагона стоимостью $10 млрд, чтобы в нем не победила Amazon. Как сообщили президенту, компания добивается победы нечестными методами. Источником доказательств, предположительно, является Oracle, выбывшая до этого из конкурса.

Контракт с Пентагоном

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) намерен сорвать тендер на предоставление облачных услуг Пентагону стоимостью $10 млрд, за который борются Amazon и Microsoft. Об этом сообщает CNN. Близкий к Белому дому источник рассказал каналу, что впоследствии тендер будет перезапущен, но уже с другими правилами.

Сделка, о которой идет речь, получила название «Совместное предприятие оборонной инфраструктуры» (Joint Enterprise Defense Infrastructure, JEDI). По результатам конкурса будет выбран один вендор, который в течение следующих 10 лет будет обеспечивать облачной инфраструктурой все Министерство обороны США.

В рамках проекта будет создана платформа для хранения и управления конфиденциальными данными армии и обороны. Предполагается, что она станет одной из крупнейших публичных облачных платформ, и этот факт обостряет конкуренцию. Amazon Web Services и Microsoft являются финалистами конкурса, причем все ожидают победы Amazon.

По данным CNN, помощники в Белом доме сообщили президенту, что Amazon организовала заговор с целью выиграть аукцион. Трампу даже показали наглядную схему, в которой разъясняются финансовые и личные связи между менеджерами Amazon и некоторыми американскими чиновниками.

Рука Oracle

Источник утверждает, что показанная Трампу схема один в один совпадает с той, которую составил исполнительный вице-президент Oracle Кен Глюк (Ken Glueck), лоббирующий интересы своей компании в Вашингтоне. Эта схема висит в кабинете Глюка в местном офисе Oracle.

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Схема заговора Amazon, показанная Трампу

Сама Oracle также участвовала в тендере, но выбыла из него на ранней стадии. Компания пыталась оспорить это решение в суде, где доказывала, что во время проведения аукциона имели место нарушения, целью которых было обеспечить привилегированное положение Amazon. Однако суд принял решение не в пользу Oracle.

Что может сделать президент

Опрошенные изданием Business Insider эксперты считают, что если Трамп лично вмешается в ход конкурса, то и Microsoft, и Amazon могут оказаться в числе проигравших.

Трамп уже запросил более подробную информацию по JEDI и пообещал заняться вопросом сразу, как только получит необходимые документы. У Amazon нашлись защитники в этом деле — четыре парламентария от Республиканской партии написали президенту, что промедление с реализацией JEDI несет угрозу национальной безопасности.

Президент может изменить условия контракта таким образом, что исполнителями станут несколько компаний, и каждая будет поставлять определенную часть необходимой инфраструктуры. В этом случае среди победителей могут оказаться и Amazon, и Microsoft, но всем достанется лишь часть от $10 млрд.

Аналитик Bloomberg Government Кристофер Корнили (Christopher Cornillie) полагает, что вмешательство Трампа может быть связано с его враждебным отношением к главе Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Джефф Безос владеет газетой The Washington Post, которая неоднократно критиковала президента в своих материалах.

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