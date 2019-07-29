Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС

«Ростелеком» запустил ЦОД на атомной электростанции

«Ростелеком» ввел Центр обработки данных (ЦОД) на площадке Калининской АЭС – в городе Удомля Тверской области. Проект реализовывался «Ростелекомом» совместно с концерном «Росэнергоатом».

В соответствии с договоренностью между сторонами, «Росэнергоатом» построил и передал в аренду «Ростелекому» здание сроком на 30 лет, после чего «Ростелек» занялся проектированием и созданием инженерной инфраструктуры будущего ЦОД.

Хранение данных об абонентов по «Закону Яровой»

Проектная мощность ЦОД «Удомля» составляет 4 тыс. стойко-мест, из которых к размещению оборудования заказчиков готово 800. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», первым крупным решением, которое будет размещено в этом ЦОД, станет система хранения данных (СХД) «Купол».

Калининская АЭС в Удомле под Тверью

СХД «Купол» разработана АО «Национальные технологии» – совместным предприятием «Ростелекома» и госкорпорации «Ростех». Система предназначена для выполнения требований антитеррористического законодательства – пакета законопроектов, разработанного при участии депутата Ирины Яровой, так называемого «пакета Яровой».

Этот пакет вступил в полную силу 1 июля 2018 г. Он обязывает операторов связи хранить весь телефонный трафик своих абонентов в течение полугода. А для хранения трафика передачи данных оператор должен выделить емкость, необходимого для хранения всего трафика своих абонентов за месяц до сдачи в эксплуатацию соответствующего узла. Ежегодно размер емкости должен увеличиваться на 15%.

СХД «Купол», развернутая в ЦОД Удомля, будет хранить трафик абонентов «Ростелекома» и сотового оператора Tele2, чьим владельцем является «Ростелеком». Согласно данным Портала госзакупок, заказчиком поставки СХД «Купол» для этих целей была сама компания «Национальные технологии».

Начальная цена закупки составляла 3 млрд руб. Договор с единственным поставщиком был заключен на сумму 2,8 млрд руб. Исполнитель работ на портале не указан.

«Ростелеком» завершил сделку по вхождению в капитал «Национальных технологий»

«Национальные технологии» были созданы в 2017 г. в качестве совместного предприятия «Ростеха» (в лице «Концерна «Автоматика») и «КНС групп», разработчика серверов и систем хранения данных, бренд Yadro.

Первоначально «КНС групп» принадлежал «Национальной компьютерной корпорации», но в начале 2019 г. компанию приобрел «ИКС холдинг» Антона Черепенникова, бывшего партнера по киберспорту Алишера Усманова.

Входящий в состав «ИКС холдинга» холдинг «Цитадель» – крупнейший в России производитель решения для работы операторов связи с Системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Весной 2019 г. «Ростелеком» договорился с «ИКС холдингом» о покупке у него 49% акций «Национальных технологий».

Эта сделка закрыта, сообщала CNews пресс-служба «Ростелекома». «Ростех» остался собственником 51% акций «Национальных технологий». «ИКС холдинг» также останется технологическим партнером данной компании.