Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию

Том Мендоса, вице-президент NetApp, последний из отцов-основателей компании, уходит на заслуженный отдых. Этот человек является одним из тех, кто создал компанию в ее нынешнем виде и бессменно, в течение четверти века руководил в ней продажами по всему миру.



Отец-основатель или 25 лет у руля компании

Том Мендоса был одним из четырех высших руководителей, которые задавали тон и создавали культуру NetApp в первые годы существования компании. С 1994 г. он занимал должность президента и старшего вице-президента по продажам, а затем стал вице-председателем компании. И вот теперь, как стало известно, он уходит на заслуженный отдых. Об этом сам топ-менеджер сообщил в одном из своих заметок в Twitter. «Я благодарен, за то, что многие из моих лучших друзей работают, либо работали в NetApp, являются клиентами или партнерами NetApp. Это круто? Очень круто», – написал он.

Мендоса известен как один из четырех ключевых руководителей, определяющих бизнес-среду и культуру NetApp на протяжении всего времени ее существования. К тому же он последний из той четверки, кто еще работает в компании. До недавнего времени, таких старожилов было двое, но в феврале нынешнего года, Дейв Хитц, один из тех, кто стал соучредителем NetApp в 1992 г., покинул компанию, сменив официальную должность на статус почетного основателя. Джеймс Лау, другой соучредитель NetApp, вышел на пенсию в 2015 г. и в настоящее время является членом попечительского совета Общества лейкемии и лимфомы в Силиконовой долине и Монтерей-Бей. Дэн Уорменховен, который присоединился к NetApp в 1994 г. в качестве первого генерального директора, ушел из компании в середине 2014 г. и в настоящее время является членом совета директоров Palo Alto Networks.

Культура, основанная на доверии, уважении и взаимной ответственности

В своем сообщении о выходе на пенсию Мендоса написал, что Уорменховен в 1994 г. на одном из собраний спросил его, Лау и Хитца: «Что является самым важным, чего мы хотим достичь?». Ответ на этот вопрос определил дальнейшую судьбу, как самих руководителей, так и остальных сотрудников компании. «О чем я всегда буду помнить, так это о том, что мы не говорили о целевых показателях по доходам, рейтингах или каких-то наградах. Мы говорили о людях. О добросовестных сотрудниках, соблюдающих принципы рабочей этики и обладающих выдержкой (возможно, это самый важный фактор для достижения долгосрочного успеха), о построении внутренней культуры, основанной на доверии, уважении и взаимной ответственности. История успеха NetApp основана на этих принципах, чем я очень горжусь», – сообщил Мендоса.

Мендоса определенно сформировал большую часть культуры и успеха NetApp и теперь принимает личное решение уйти в отставку, сказал Джон Вудолл, вице-президент по инженерным разработкам в Integrated Archive Systems и давний партнер NetApp.

Отметим, что Том Мендоcа также известен своей благотворительной деятельностью. Например, в 2000 г. он совместно с женой подарил своей альма-матер – University of Notre Dame $35 млн. В качестве благодарности, университет переименовал свою бизнес-школу в Мендосский колледж бизнеса.

На момент подготовки публикации, официального подтверждения информации об уходе Тома Мендоcы со стороны NetApp еще не было. Сам он сейчас находится с семьей в отпуске.