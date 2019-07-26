Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru

Законопроект о социально-значимых интернет-сайтах

В Государственную Думу внесен законопроект, вводящий понятия интернет-ресурсов, «социально-значимых для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных». Автором документа с поправками в Закон «Об информации, об информационных технологиях и защите информации» стал депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

Социально-значимым ресурсом может быть признан сайт, информационная система или программа для ЭВМ, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории России. Предложения о признании сайтов такими ресурсами будет формировать Роскомнадзор с учетом «оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, а также ожидаемого эффекта от его реализации для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры и технологий обработки данных».

Решения о признании сайтов, информационных систем и программ для ЭВМ социально-значимыми ресурсами будет принимать специально созданная правительственная комиссия. Владельцами социально-значимых ресурсов смогут выступать только российские физические или юридические лица.

Иностранцам запретят владеть социально-значимыми для россиян сайтами

В организациях, владеющих социально-значимыми ресурсами, совокупная доля иностранных граждан, иностранных организаций, иностранных государств, лиц без гражданства, их аффилированных лиц и российских организаций, находящихся под иностранным контролем, не должна превышать 20%.

В Госдуму внесен законопроект, вводящий понятие социально-значимых для россиян сайтов

Иностранцам запретят владеть более чем 20% таких ресурсов

Социально-значимые ресурсы должны использовать технические средства, расположенные в России. На выполнение данного требования у владельцев ресурсов будет три месяца со дня получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.

Запрет на передачу зарубеж данных о российских пользователях

Передача собранных социально-значимых данных о российских пользователях иностранным организациям или российским структурам, контролируемым иностранцами, не допускается.

Кроме того, в Закон «О персональных данных» отдельно вносятся поправки, запрещающие владельцам социально-значимых ресурсов обрабатывать персональные данные с использованием размещенных зарубежом баз данных.

В то же время правительственная комиссия может разрешить иностранцам владеть более чем 20% в социально-значимых ресурсах. Также норма о владении иностранцами не более чем 20% в таких организациях может не соблюдаться, если это обговорено международным соглашением, заключенным с участием России. Кроме того, правительственная комиссия может разрешить социально-значимым ресурсам передавать данные о российских пользователях зарубеж.

Когда правительственная комиссия признает какой-либо ресурс социально-значимым, Роскомнадзор направит его владельцам соответствующее уведомление. В течение двух месяцев владелец ресурса должен будет ответить Роскомнадзору о приведении своих уставных документов в соответствие с законом.

В случае невыполнения требований закона правительственная комиссия признает социально-значимый ресурс нарушителем. Это может случиться не ранее чем через шесть месяцев после направлению владельцам данного ресурса уведомления от Роскомнадзора.

Запрет размещения рекламы на принадлежащих иностранцам социально-значимых ресурсах

Размещение рекламы на социально-значимых ресурсах, признанных нарушителями, будет запрещено. Сами ресурсы также не смогут распространять рода рекламу, направленную на привлечение внимания лиц, находящихся на территории России. Кроме того, на собраниях акционеров или участников такого рода организаций иностранцы смогут голосовать не более чем 20% голосов.

Как иностранцев ограничивают от владения крупными российскими интернет-сайтами

Предлагаемый законопроектом механизм контроля иностранного участия в социально-значимых интернет-ресурсах схож с механизм контроля над иностранными инвестициями в стратегически важные хозяйствующие субъекты. Соответствующие законопроект был принят в 2008 г. Впоследствии предлагалось добавить в перечень стратегически важных предприятий интернет-сервисы, оказывающие социально-значимые услуги и имеющие посещаемость в России более 20 млн в месяц. Но данное предложение не прошло.

Если законопроект будет принят в предложенном виде, то под ограничения могут попасть как крупные зарубежные площадки – Facebook, Google, Twitter и т.д. – так и крупные российские сервисы. «Яндекс» и холдинг Mail.ru Group (включая портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» и другие проекты) сейчас принадлежат иностранным юридическим лицам.

Отметим, что хотя российское законодательство пока не ограничивало владение иностранцами интернет-компаниями, «Яндекс» и Mail.ru Group сделали это самостоятельно. Устав Mail.ru Group запрещает одному нерезиденту России владеть более чем 35% от общего числа голосов, а всем нерезидентам вместе – более чем 45%. Из-за этого южно-африканская Naspers, некогда владевшая крупнейшим пакетом акций Mail.ru Group, не смогла установить контроль над холдингом.

В «Яндексе» с 2009 г. «золотой акцией» владеет Сбербанк. Данная ценная бумага позволяет, в числе прочего, блокировать банку приход новых акционеров с долями более 25%. Интересно, что в случае введения в России ограничений на владение иностранцами интернет-компаниями, данная акция прекратит свое действие.

Mail.ru Group и «Яндекс» против законопроекта

Пресс-служба Mail.ru Group полагает, что в случае принятия законопроекта компания сможет избежать необходимости изменения своей структуры акционеров, так как контрольный пакет акций интернет-холдинга сейчас и так находится у российских лиц («Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, Газпромбанк). В то же время в компании надеются, что законопроект в текущем виде не будет принят Государственной Думой и государство в ходе дискуссии с участниками рынка, найдет приемлемый для всех сторон сценарий.

В «Яндексе» законодательную инициативу комментируют более радикально. «В случае принятия законопроект может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнеса в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями, в результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении».

Гендиректор хостингового провайдера «Дремучий Лес» Филипп Кулин сомневается в реалистичности исполнения требования законопроекта в случае его принятия. «Получается, что крупные иностранные игроки должны будут поделиться 80% долями в своем российском бизнесе, оставив себе только 20% - но они на это вряд ли согласятся, - говорит Кулин. – Более реалистично требование о переносе технических средств в Россию – в Китае Amazon отдал технические средства локальному игроку. Однако Россия – не Китай – и наш рынок не столь значим для иностранцев».