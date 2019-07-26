«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену

ФНС разорвала отношения со своим неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области — «Компьюлинком», выручка которого по проектам уже перевалила за 10 млрд руб., а должна была вырасти еще почти на 4 млрд руб.

ФНС распрощалась с «Компьюлинком»

Как обнаружил CNews, у Федеральной налоговой службы (ФНС) сменился многолетний подрядчик по линии создания ее мегаЦОДов — основной площадки в подмосковной Дубне и резервной в Городце Нижегородской области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендентами, чьи заявки отклоняла конкурсная комиссия.

Именно ему и именно в безальтернативном формате ранее достались и последние существенные подряды по этим ЦОДам. В частности 21 августа 2018 г. с ним были подписаны контракты на строительство второго здания технологической зоны основной федеральной площадки в Дубне на 1,93 млрд руб., а также второго здания технологической зоны резервной площадки в Городце на 1,92 млрд руб., что в сумме дало 3,85 млрд руб. На соответствующие аукционы кроме «Компьюлинка» никто не пришел, поэтому подряды достались ему без снижения начальных цен лотов.

Анализ сайта госзакупок показывает, что 25 января 2019 г. исполнение обоих контрактов было прекращено «по соглашению сторон». По первому из них ФНС успела заплатить исполнителю 54,3 млн руб., по второму — 81,2 млн руб.

ФНС отказалась от многомиллиардных услуг проблемного «Компьюлинка» по созданию ЦОДов

На момент публикации этого материала в ФНС и «Компьюлинке» прокомментировать CNews эту ситуацию не смогли.

Кто занял место «Компьюлинка»

Сопоставление тендеров на сайте госзакупок позволяет сделать вывод о том, что в отношении прерванных проектов ФНС позже были запущены новые аукционы — по два на каждый из ЦОДов, и победителем в каждом из них стала компания «АМДтехнологии».

Так, 10 апреля 2019 г. с ней был подписан контракт на первый этап завершения строительства второго здания основной площадки на 275,5 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб.

Аналогично 10 апреля 2019 г. «АМДтехнологии» получили подряд на первый этап завершения строительства второго здания резервного ЦОДа на 252,1 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб. В сумме это дает 3,67 млрд руб.

На всех четырех аукционах конкуренцию победителю также никто не составил, поэтому контракты достались ему без снижения стартовых размеров лотов.

Абсолютным новичком в данном проекте «АМДтехнологии» не являются. В частности, именно эта компания на рубеже 2017-2018 гг. выполняла в отношении текущего строительства проектно-изыскательские работы по контрактам на суммы в 13,3 млн руб. и 9,8 млн руб. соответственно. На сайте госзакупок можно обнаружить и несколько мелких контрактов на осуществление технического надзора на объектах.

Играла ли компания в проекте более существенную роль, например, осуществляя какие-либо работы на субподряде у «Компьюлинка», в пресс-службе и интегратора, и в ФНС пояснить CNews не смогли. Что касается самих «АМДтехнологий», то представители компании в разговоре с CNews от любых комментариев отказались.

Проблемы «Компьюлинка»

Отметим, что утрата «Компьюлинком» огромных контрактов произошла на фоне возникновения у интегратора существенных проблем, связанных с его президентом Михаилом Лящом.

Ровно через месяц после подписания контрактов — 21 сентября 2018 г. — Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом. При этом он официально продолжает оставаться под домашним арестом — меру пресечения судьи ему не меняли.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

История ЦОДов ФНС и расходов на них

Первая очередь центрального ЦОДа ФНС в Дубне была запущена в мае 2015 г. Первый резервный дата-центр в Городце был официально открыт в начале декабря 2015 г. На создание и насыщение техникой этих объектов уже израсходованы миллиарды рублей.

В частности, в августе 2013 г. аукцион на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры ЦОДов ФНС почти за 5 млрд руб. без снижения начальной цены выиграл «Компьюлинк». Двум другим потенциальным участникам тендера было отказано в допуске.

В мае 2016 г. «Компьюлинк» получил новый контракт в отношении развития этих же объектов — на 3,57 мдрд руб. В ноябре 2016 г. крупный контракт по этим ЦОДам на 2,2 млрд также достался «Компьюлинку». Таким образом, на тот момент только по главным подрядам выручка интегратора по проекту перевалила за 10 млрд руб.

Это лишь основные ИТ-контракты, касающиеся данных объектов. В ноябре 2016 г. в ФНС в разговоре с CNews отмечали, что проекты создания первых площадок ЦОДов осуществлялись в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 995. В ФНС тогда обратили внимание CNews, что у этого постановления имеется приложение, в котором указано распределение сметной, предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства ЦОДов.

Обратившись к документу, можно узнать, что весь проект (без его новой фазы, касающейся вторых площадок) был рассчитан на семь лет — с 2011 по 2017 гг. На основной ЦОД в Дубне у ФНС за этот период предусмотрено было потратить 7,88 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — порядка 0,32 млрд руб.

На первую площадку резервного ЦОД в Городце всего планировалось к 2017 г. израсходовать порядка 7,69 млрд руб. Из них на проектные и изыскательские работы — 95 млн руб.