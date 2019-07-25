В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио

Российская технология цифрового радиовещания получает путевку в жизнь

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 25 июля 2019 г. должна рассмотреть вопрос о выделении частот для технологии цифрового радиовещания РАВИС. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

Для указанных РАВИС планируется выделить неопределенному кругу лиц частоты в диапазонах 65,8-74 МГц и 87,5-108 МГц. Эти частоты относятся, соответственно, к диапазонам УКВ-I и УКВ-II. Диапазон УКВ-II также принято называть FM-диапазоном.

Что такое РАВИС, и какие возможности есть у этой технологии

Технология РАВИС позволяет передавать в одном канале шириной 250 кГц более 10 стереопрограмм CD-качества либо видеопрограмму с несколькими каналами звукового сопровождения. Возможна организация вещания на более узких каналах - 200 кГц и 100 кГц - с меньшей пропускной способностью и меньшим количеством программ. Скорость передачи данных составляет от 80 Кбит/с до 900 Кбит/с.

РАВИС может работать со стационарными, переносными и автомобильными приемниками. Прием может осуществляться на стандартные штыревые антенны в движущемся транспорте в городских условиях с плотной застройкой, многолучевостью и отсутствием прямой видимости антенны передатчика, а также в районах со сложным рельефом, в горной местности и в густых лесных массивах.

Благодаря способности передавать видео, РАВИС может использоваться для организации региональных мультиплексов цифрового ТВ.

Наиболее перспективными для использования в системе РАВИС являются звуковые кодеры He-AAC и xHE-AAC (в том числе с поддержкой многоканального звука в формате 5.1) и видеокодеры H.264/AVC и H.265/HEVC. Кодер HE-AAC позволяет в потоке 64-280 кбит/с передавать высококачественный стереозвук, а кодер H.264/AVC обеспечивает передачу видео при потоке 200-900 кбит/с.

Приемник РАВИС на испытаниях в Казани

Помимо аудио и видео, РАВИС может также передавать текстовые сообщения; электронную программу передач; статистические изображения и слайд-шоу; оповещения в чрезвычайных ситуациях с повышенной надежностью сообщений; освещение дорожной обстановки; прогноз погоды; широковещательную и адресную передачу данных и т.д.

В качестве абонентского оборудования планируется использовать микрокомпьютеры с подключенными USB-модулями для получения сигнала РАВИС. Также через Wi-Fi возможно передать сигнал от приемников на смартфоны и планшеты.

Разработчики Дворковичи

Разработчиком технологии РАВИС является компания «Сад-ком», созданная специалистами по цифровым видеоинформационным системам - Виктором Дворковичем и его сыном Александром. Виктор Дворкович приходится дядей бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Как тестировали РАВИС и почему технология понравилась МЧС

В 2010 г. технология РАВИС была протестирована в Москве и в Сочи. В 2015 г. ГКРЧ вновь выделила частоты для тестирования данной технологии в республиках Татарстан и Удмуртия. Согласно материалам для заседания ГРКЧ, в ходе тестирования в республике Татарстан местные Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и отделения полиции оценили возможности РАВИС в качестве дополнительного беспроводного средства массового оповещения гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: соответствующие средства были установлены в торговых центрах, кинотеатрах, медицинских учреждениях, промышленных предприятиях и других объектах столицы республики Казани.

Частоты, которые планируется выделить для технологии РАВИС, сейчас используются для аналогового УКВ-радиовещания и аналогового ТВ-вещания в стандарте D/SECAM (4 и 5 телевизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по данной технологии передатчиков для УКВ- и ТВ-вещания не превышает уровень помех от существующих УКВ-передатчиков.

При этом более перспективным для внедрения технологии РАВИС является диапазон УКВ-I. Радиовещание из него давно переводится в FM-диапазон, а телевизионного вещания в нем нет.

Шанс для российской промышленности

Мелкосерийным выпуском приемного оборудования для технологии РАВИС готов заняться «Сарапульский радиозавод» (республика Удмуртия). Производство передающего оборудования предусмотрено в рамках сотрудничества Московского физико-технического института (МФТИ) и «НПП Триада-ТВ» (Новосибирск). Интерес к технологии проявил и «Омский НИИ приборостроения»: имеющийся у предприятия опыт разработки кремневой электроники может сократить себестоимость производства приемников РАВИС в 10 раз, сказано в материалах для заседания ГКРЧ.

Таким образом, как добавляют в НИИР, выделение в России частот для технологии РАВИС даст возможность отечественной радиопромышленности принять участие в создании конкурентоспособного оборудования, которое может котироваться на мировом и внутренних рынках.

В НИИР считают целесообразным предусмотреть разработку и массовый выпуск отечественной промышленностью программно-определяемой СБИС (сверхбольшой интегральной схемы) для декодирования сигналов как существующих, так и перспективных систем звукового и мультимедийного вещания, работающих с широкополосными цифровыми сигналами спектром не шире 2 МГц.

Российский стандарт будет конкурировать с двумя международными

Напомним, в 2018 г. ГКРЧ уже выделила частоты для цифрового радиовещания в двух зарубежных стандартах. Для стандарта DRM+ были выделены частоты в диапазонах УКВ-I и УКВ-II — то есть в тех же диапазонах, что и планируется выделить для РАВИС. А в диапазоне УКВ-III — 174-230 МГц - частоты были выделены для технологии DAB+.

В то же время в НИИР указывают на негативный опыт стран Европы, где в попытках максимально увеличить количество программ при ограниченном числе мультиплексов вещатели вынуждены идти на компромисс в отношении использования низких скоростей битового потока на программу, что приводит к снижению конкурентоспособности цифрового радиовещания по сравнению с другими средствами доставки из-за относительно низкого качества звуковых программ.

При этом в системе РАВИС отсутствуют ограничения по максимально допустимой скорости передачи в звуковом канале, присущие иностранным системам цифрового радиовещания DRM+ и DAB+. Это, как подчеркивают в НИИР, позволяет вывести на рынок услуг высококачественного цифрового звукового радиовещания.