Microsoft до неузнаваемости меняет меню «Пуск» в Windows 10. Фото

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«Бесплиточный» дизайн

Корпорация Microsoft случайно рассекретила внешний вид обновленного меню «Пуск» в котором нет «живых» плиток. Она, по информации The Verge, допустила утечку альфа-версии одного из грядущих обновлений ОС Windows 10 с индексом 18947, предназначенной для закрытого тестирования, и скачать апдейт смогли все участники программы Insider Preview. Если судить по скриншотам, то концепция плиток в целом сохранилась, претерпев лишь определенные изменения.

Фирменные «живые» плитки, впервые появились еще в Windows 8 в составе нового интерфейса Metro UI и вызвали шквал негодования со стороны пользователей. О том, что Microsoft планирует избавиться от них, стало известно в январе 2019 г., однако на тот момент инсайдеры высказывали предположения, что «Пуск» вернется к своему классическому виду в стиле Windows 7 и более ранних версий ОС.

Что поменялось

В новой версии меню «Пуск» Microsoft заменила анимированные плитки на статичные пиктограммы программ и приложений с прозрачным фоном. Само меню при этом ничуть не уменьшилось в размерах – как видно на скриншоте, оно по-прежнему занимает половину экрана. Инсайдеры, уже опробовавшие новое меню, не уточнили, позволяет ли система уменьшать габариты иконок.

Обновленный дизайн "Пуска" в настольной версии Windows 10

В новом «Пуске» не обнаружились привычные папки, в том числе «Стандартные», «Служебные» и др., зато появилась отдельная графа с предложениями – вероятно, в нее будут попадать наиболее часто запускаемые программы. Аналогичная функция есть и в классическом «Пуске».

В версии интерфейса Windows 10 для планшетных компьютеров «Пуск», тоже поменялся, но, в отличие от настольной модификации, здесь он занимает значительно меньше места на рабочем столе – размеры иконок приложений уменьшились при сохранении габаритов боковых пиктограмм.

Перспективы нового дизайна

Вероятность появления обновленного «Пуска» в одном из будущих апдейтов Windows 10, доступном широким массам пользователей, существует. Тем не менее, Microsoft пока не заявляла, что действительно готовится отказаться от «живых» плиток в пользу чего-то нового или, наоборот, старого и проверенного временем.

Так может выглядеть меню "Пуск" на экране планшетного компьютера

Обновление, привносящее в систему новое стартовое меню, доступно сейчас только для 32-битной версии системы, которая в 2019 г. широким спросом не пользуется. Патча для 64 бит пока не существует, а имеющийся апдейт при установке на стабильную версию системы может привести к отказам в работе, в том числе и к цикличной перезагрузке, ввиду того, что оно находится на ранней стадии разработки.

И все же Microsoft может прийти к отказу от плиток – слишком уж большое количество негативных отзывов вызвал «плиточный» интерфейс Metro UI, заменивший собой традиционный рабочий стол в Windows 8. Сомнительной пользы обновление не нашло отклика в сердцах потребителей, и Microsoft в 2013 г. даже пообещала вернуть «Пуск» в Windows 8.1.

Все это спровоцировало релиз серии программ от сторонних разработчиков, возвращающих классический вид стартового меню. Такое ПО существует и для Windows 10 – желающие избавиться от плиток, не дожидаясь, пока Microsoft выпустит нужный патч, могут установить, к примеру, StartIsBack или Classic Shell.

Windows без «Пуска»

Отметим, что Microsoft может и вовсе отказаться от стартового меню в своей операционной системе. В феврале 2019 г. появились первые сведения о ведущейся разработке особой версии Windows, ориентированной на дешевые ноутбуки и планшетные компьютеры, в которой «Пуска» нет как такового. ОС получила предварительное название Windows Lite, и ее разработчики планировали убрать большинство функций, наполняющих полноценную Windows 10, но базовые возможности, среди которых файловый менеджер («Проводник») и меню настроек («Панель управления»), хотели сохранить. Windows Lite позиционировалась в качестве конкурента Google Chrome OS, однако на момент публикации материала она так и не была выпущена.