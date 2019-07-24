Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой

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«Два в одном» со скидкой

На российском рынке появится новое комплексное решение, включающее в себя операционную систему «Альт» и офисный пакет «Мой офис Стандартный», которые позиционируются как отечественные конкуренты Microsoft Windows и Office. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Новые облачные технологии».

Новый продукт обойдется клиенту на 20% дешевле в сравнении со стоимостью покупки ОС и «офиса» по-отдельности, причем для заказа доступны как обычные, так и сертифицированные версии программного продукта, которые предполагают наличие документов о соответствии требованиям ФСТЭК России. Как пояснили CNews в «Новых облачных технологиях», предложение не является акцией, поэтому срок его действия не ограничен.

По словам коммерческого директора «Новых облачных технологий» Армена Кочарова, приобретение комплексного решения позволит заказчикам решить проблему межплатформенной программной совместимости для разрозненного парка оборудования различных подразделений, а также получить возможность совместной работы внутри собственного защищенного периметра.

«Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» начали поставку совместного решения

Решение можно будет приобрести через сеть партнеров обоих вендоров с 25 июля 2019 г. Воспользоваться предложением смогут все партнеры компаний. Помимо финансовой экономии, покупателям этого продукта будут доступны дополнительные возможности технической поддержки, справочные материалы и обучающие курсы.

Российский «убийца» Microsoft Office

Пакет офисных программ «Мой офис» представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Tizen, «Аврора». Продукт включает в себя также собственный почтовый сервер и клиент «Мой офис почта», который может быть развернут в инфраструктуре заказчика. С марта 2016 г. входит в Единый реестр российского ПО.

«Мой офис» в редакции «Стандартный» предназначен для работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Работает без подключения к сети.

Развитием «Моего офиса» занимается отечественная компания «Новые облачные технологии». Разработка пакета начата 2013 г. с целью создания продукта, готового к эксплуатации в частном облаке.

Широким массам «Мой офис» стал доступен весной 2015 г. Он считается российским конкурентом Microsoft Office – наиболее популярного пакета офисных программ в масштабах всего мира. С 2017 г. продукт заработал на компьютерах «Таволга терминал», построенных на отечественных процессорах «Байкал».

В феврале 2018 г. импортозамещение офисного ПО состоялось в ТАСС – информагентство установило «Мой офис Стандартный» на рабочих местах своего административного аппарата.

В апреле 2019 г. CNews рассказывал о планах «Почты России» по переводу всех филиалов на «Мой офис» в течение ближайших трех лет.



Несколько слов о платформе «Альт»

Отечественная программная платформа «Альт» включает в себя линейку операционных систем на базе ядра Linux для серверов и рабочих станций, с набором прикладного ПО для полноценной работы. Основа всех дистрибутивов «Альт» – репозиторий «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире «банков» пакетов свободных программ с поддерживаемой целостностью.

Дистрибутивы «Альт рабочая станция 8» и «Альт сервер 8» выпускается в нескольких вариантах исполнения: для 32/64-битныx платформ x86 и архитектуры «Эльбрус» v3 и v4. «Альт 8 СП» – версия дистрибутива, сертифицированная ФСТЭК России, содержит встроенные программные средства защиты информации и также поддерживает архитектуру x86. Все перечисленные ОС включены в Единый реестр российского ПО.

Разработчики заверяют, что технологии, интегрированные в ОС серии «Альт», а также собственные методики внедрения «Базальт СПО», позволяют гладко мигрировать с ОС Microsoft, осуществив переход как полностью всей ИТ-инфраструктуры, так и ее отдельных фрагментов.

На базе ОС «Альт» работает первый российский промышленный компьютер, оснащенный отечественным процессором «Байкал-Т1» и ориентированный на работу в сложных условиях.

Компания «Базальт СПО», нынешний разработчик платофрмы «Альт», была создана основной командой разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским в 2016 г. Средства в размере 100 млн руб. в проект вложили владельцы компании ИВК (в лице Григория Сизоненко, генерального директора, Екатерины Петровой, финансового директора и Владимира Чепко, председателя совета директоров) через учрежденную ими инвестиционную структуру «Агентство финансовой поддержки».



Компания «Альт Линукс» была основана в 2001 г. и занималась, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT Linux на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

