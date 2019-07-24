Экс-гендиректора «Почты России», выписавшего себе 95-миллионную премию, проверяют по статье о мошенничестве
Новое преследование экс-главы «Почты России»
Следственный комитет России (СКР) повторно проверяет бывшего главу «Почты России» Дмитрия Страшнова. На этот раз проверка проводится по статьям №139 «Мошенничество» и №201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ, сообщило издание Baza.
Новое расследование СКР напрямую связано с действиями Дмитрия Страшнова на посту гендиректора «Почты России», который он занимал в период с 2013 по 2017 гг. В 2014 г. он выписал себе 95,4 млн руб. в качестве премии, а в 2015 г. премировал своих заместителей в общей сложности на 270 млн руб.
Сейчас СКР заинтересовала история именно с премиями заместителей. В случае выявления нарушения статьи «Злоупотребление полномочиями» Страшнову грозит штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового. Также ему могут присудить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Помимо этого, экс-главу «Почты России» могут лишить свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По статье «Мошенничество» Страшнову грозят штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Суд может выбрать и более серьезную меру наказания – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.
Напомним, что главой «Почты России» Дмитрий Страшнов был назначен весной 2013 г. в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 19 апреля 2013 г. Новую должность он занял после «почтового коллапса» с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До этого Страшнов в период с 2000 по 2009 гг. находился на посту вице-президента российского представительства Philips, а с 2009 по 2012 гг. был президентом оператора сотовой связи Tele2.
Премии заместителям
История с премиями заместителям Страшнова впервые всплыла в феврале 2017 г. в ходе проверки сотрудниками московской прокуратуры финансовых отчетов «Почты России» за 2014 и 2015 гг. В них Страшнов указал, что в 2014 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 1,253 млрд руб., а в 2015 г – 1,578 млрд руб. В то же время гендиректор был осведомлен о том, что в указанный период финансирование «Почты России» из федерального бюджета составило 6,462 млрд руб., к тому же присутствовали различного рода кредиты и займы. Несмотря на все это, в мае 2015 г. Страшнов выделил на премии своим заместителям, которых к тому моменту насчитывалось 11 человек, 89,5 млн руб, а в сентябре 2015 г. – еще 179,7 млн.
Астрономическая премия Страшнова
В ноябре 2016 г. сотрудники Генпрокуратуры России выяснили, что, находясь в должности гендиректора «Почты России», Страшнов в 2014 г. выписал себе премию в размере 95,4 млн руб. Вознаграждение Страшнова якобы было связано с полученной «Почтой России» прибылью. В то же время зарплата Страшнова в 2013 г. и 2014 г. составляла 230 тыс. руб. и 310 тыс. руб. соответственно. При этом в контракте, заключенном со Страшновым, не была указана величина норматива его вознаграждения.
По данным Генпрокуратуры, средняя зарплата сотрудников «Почта России» в те годы составляла 19,5 тыс. руб., а в Магаданской области у некоторых сотрудников почтовых отделений размер окладов был даже ниже МРОТ. При этом существует постановление Правительства России об оплате труда руководителей федеральных государственных предприятий, в котором сказано, что соотношение средней зарплаты руководителей и работников списочного состава не должно превышать восьми раз.
С учетом многомиллионной премии, зарплата Дмитрия Страшнова оказалась более в 400 раз выше, чем у среднестатистического сотрудника «Почты России». Генпрокуратура сочла выплату премиальных в столь крупных размерах незаконной и потребовала возбудить уголовное дело в отношении Страшнова. Спустя две недели со дня этого заявления в рабочем кабинете Страшнова сотрудниками ФСБ был проведен обыск, а еще через три месяца, в марте 2017 г., СКР возбудил уголовное дело в отношении главного кадровика Минкомсвязи Ирины Лаптевой по статье о превышении полномочий. В 2014 г. руководство министерства поручило ей подготовить трудовой договор со Страшновым. «Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад», - сообщила представитель СКР Светлана Петренко. СКР также посчитал, что Лаптева незаконно выписала вознаграждение главе «Почте России» Дмитрию Страшнову в размере 95 млн руб.
В июле 2017 г. Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России». 3 ноября 2017 г. СКР добился ареста его премии на срок до 13 января 2018 г. За день до этого, 2 ноября 2017 г., выяснилось, что Страшнов покинул Россию и приступил к работе в швейцарском офисе компании «Еврохим», вступив во вновь созданную должность операционного директора компании.
13 января 2018 г. арест со счетов Страшнова был снят – СКР не стал продлевать его. В итоге, Страшнов должен был получить доступ к своим банковским счетам и возможность свободно распоряжаться средствами.
1 июля 2018 г. Страшнова перевели на должность главного исполнительного директора «Еврохима», но, несмотря на повышение, он ушел с этого поста 24 сентября 2018 г. Истинные причины его увольнения раскрыты не были – по словам представителей компании, он ушел «по личным обстоятельствам».