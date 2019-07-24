Экс-гендиректора «Почты России», выписавшего себе 95-миллионную премию, проверяют по статье о мошенничестве

Новое преследование экс-главы «Почты России»

Следственный комитет России (СКР) повторно проверяет бывшего главу «Почты России» Дмитрия Страшнова. На этот раз проверка проводится по статьям №139 «Мошенничество» и №201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ, сообщило издание Baza.

Новое расследование СКР напрямую связано с действиями Дмитрия Страшнова на посту гендиректора «Почты России», который он занимал в период с 2013 по 2017 гг. В 2014 г. он выписал себе 95,4 млн руб. в качестве премии, а в 2015 г. премировал своих заместителей в общей сложности на 270 млн руб.

Сейчас СКР заинтересовала история именно с премиями заместителей. В случае выявления нарушения статьи «Злоупотребление полномочиями» Страшнову грозит штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового. Также ему могут присудить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Помимо этого, экс-главу «Почты России» могут лишить свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По статье «Мошенничество» Страшнову грозят штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Суд может выбрать и более серьезную меру наказания – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

Следственные органы вновь обратили внимание на деяния Дмитрия Страшнова

Напомним, что главой «Почты России» Дмитрий Страшнов был назначен весной 2013 г. в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 19 апреля 2013 г. Новую должность он занял после «почтового коллапса» с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До этого Страшнов в период с 2000 по 2009 гг. находился на посту вице-президента российского представительства Philips, а с 2009 по 2012 гг. был президентом оператора сотовой связи Tele2.

Премии заместителям

История с премиями заместителям Страшнова впервые всплыла в феврале 2017 г. в ходе проверки сотрудниками московской прокуратуры финансовых отчетов «Почты России» за 2014 и 2015 гг. В них Страшнов указал, что в 2014 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 1,253 млрд руб., а в 2015 г – 1,578 млрд руб. В то же время гендиректор был осведомлен о том, что в указанный период финансирование «Почты России» из федерального бюджета составило 6,462 млрд руб., к тому же присутствовали различного рода кредиты и займы. Несмотря на все это, в мае 2015 г. Страшнов выделил на премии своим заместителям, которых к тому моменту насчитывалось 11 человек, 89,5 млн руб, а в сентябре 2015 г. – еще 179,7 млн.

Астрономическая премия Страшнова

В ноябре 2016 г. сотрудники Генпрокуратуры России выяснили, что, находясь в должности гендиректора «Почты России», Страшнов в 2014 г. выписал себе премию в размере 95,4 млн руб. Вознаграждение Страшнова якобы было связано с полученной «Почтой России» прибылью. В то же время зарплата Страшнова в 2013 г. и 2014 г. составляла 230 тыс. руб. и 310 тыс. руб. соответственно. При этом в контракте, заключенном со Страшновым, не была указана величина норматива его вознаграждения.

По данным Генпрокуратуры, средняя зарплата сотрудников «Почта России» в те годы составляла 19,5 тыс. руб., а в Магаданской области у некоторых сотрудников почтовых отделений размер окладов был даже ниже МРОТ. При этом существует постановление Правительства России об оплате труда руководителей федеральных государственных предприятий, в котором сказано, что соотношение средней зарплаты руководителей и работников списочного состава не должно превышать восьми раз.

С учетом многомиллионной премии, зарплата Дмитрия Страшнова оказалась более в 400 раз выше, чем у среднестатистического сотрудника «Почты России». Генпрокуратура сочла выплату премиальных в столь крупных размерах незаконной и потребовала возбудить уголовное дело в отношении Страшнова. Спустя две недели со дня этого заявления в рабочем кабинете Страшнова сотрудниками ФСБ был проведен обыск, а еще через три месяца, в марте 2017 г., СКР возбудил уголовное дело в отношении главного кадровика Минкомсвязи Ирины Лаптевой по статье о превышении полномочий. В 2014 г. руководство министерства поручило ей подготовить трудовой договор со Страшновым. «Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад», - сообщила представитель СКР Светлана Петренко. СКР также посчитал, что Лаптева незаконно выписала вознаграждение главе «Почте России» Дмитрию Страшнову в размере 95 млн руб.

В июле 2017 г. Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России». 3 ноября 2017 г. СКР добился ареста его премии на срок до 13 января 2018 г. За день до этого, 2 ноября 2017 г., выяснилось, что Страшнов покинул Россию и приступил к работе в швейцарском офисе компании «Еврохим», вступив во вновь созданную должность операционного директора компании.

13 января 2018 г. арест со счетов Страшнова был снят – СКР не стал продлевать его. В итоге, Страшнов должен был получить доступ к своим банковским счетам и возможность свободно распоряжаться средствами.

1 июля 2018 г. Страшнова перевели на должность главного исполнительного директора «Еврохима», но, несмотря на повышение, он ушел с этого поста 24 сентября 2018 г. Истинные причины его увольнения раскрыты не были – по словам представителей компании, он ушел «по личным обстоятельствам».