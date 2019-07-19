Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности

Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности3109
Глобальный рост цен
Модули памяти DRAM и NAND подорожали на 15% всего за неделю, что стало следствием конфликта между Южной Кореей и Японией. Цены поднялись пока лишь на спотовом рынке (рынок, на котором расчет по сделке происходит в течение двух-трех дней с момента заключения договора), на который приходится 10% суммарного объема продаж чипов памяти, однако эксперты не исключают распространения «лихорадки» на весь остальной рынок.
«В случае, если страны продолжат конфликтовать, цены на память будут расти не просто стремительно, а как никогда раньше», — заявил аналитик Марк Ньюман (Mark Newman) из компании Bernstein. По его словам, на Южную Корею приходятся существенные объемы производства модулей памяти: страна играет ключевую роль на этом рынке, однако напрямую зависит от Японии.
Связь Японии и Кореи с чипами памяти
В Южной Корее зарегистрированы и работают компании SK Hynix и Samsung, на которые в общей сложности приходятся 75% поставок всех DRAM-модулей в мире, а также 40-процентная доля рынка NAND-памяти. Чипы используются во многих современных видах техники, включая смартфоны, планшетные и настольные компьютеры, ноутбуки и даже смарт-ТВ.
Несмотря на существенный вес на мировом рынке памяти, обе компании сильно зависят от Японии, которая поставляет им необходимое для производства чипов сырье – фоторезистов, фтороводорода и фторированного полиимида. По данным портала WCCFTech, в период с января по май 2019 г. включительно Южная Корея получила из Японии 94% суммарного объема поставок фторированных полиимидов, 92% поставок фоторезиста и приблизительно 44% фтористого водорода.
Причина конфликта
Спор между государствами инициировала Южная Корея: в октябре 2018 г. Верховный суд страны вынес постановление, согласно которому японская компания Nippon Steel обязана выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй мировой войны (в те годы Корея была единым государством – раскол на Северную и Южную произошел в 1948 г.). Японская сторона с решением суда не согласилась, назвав его «немыслимым», и сославшись на то, что этот вопрос страны решили более полувека назад. Действительно, проблему принудительного труда во время Второй мировой войны Южная Корея и Япония решили в 1965 г., когда между ними были налажены дипломатические связи.
Причины, заставившие Верховный суд Южной Кореи вынести свой вердикт относительно дела многолетней давности, остались неизвестными. Ответ на это Япония подготовила к лету 2019 г: в начале июля 2019 г. она ужесточила ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею. В перечень материалов, попавших под ограничение, попали как раз фторированный полиимид (используется в дисплеях смартфонов и планшетов), а также фоторезист и фтористый водород, применяемый для травления в полупроводниковом производстве, так необходимые Samsung и SK Hynix.
Несмотря на небольшое количество пунктов в перечне, ответные меры Японии оказались очень действенными, поскольку эта страна производит 90% мирового объема фоторезиста и фторированного полиимида, а также 70% фтороводорода. Другими словами, у Южной Кореи возникли серьезные трудности с поиском других поставщиков.
Между тем, текущие условия, предъявленные Японией, не подразумевают полный запрет на экспорт перечисленных материалов – речь только об ограничениях на него. Японские экспортеры теперь вынуждены получать разрешение на отправку материалов в Южную Корею, а на это, согласно японским законам, требуется около 90 дней.
Ситуация на рынке изменилась
Рынок памяти, как DRAM, так и NAND, в течение первого полугодия 2019 г. переживал не лучшие времена – цены на чипы падали ввиду перепроизводства и низкого спроса, обусловленного торговой войной между США и Китаем. Эксперты прогнозировали рекордный спад цен на оперативную и флеш-память в III и IV кварталах 2019 г., вплоть до того, что компании должны были начать работать себе в убыток.
Споры Южной Кореи и Японии могут изменить ситуацию на рынке. Снижение объемов производства на фабриках SK Hynix и Samsung позволит распродать скопившиеся на складах излишки чипов, даже на фоне низкого спроса. Эксперты пока не говорят о возможном дефиците модулей памяти, но он тоже может отразиться на росте цен. Все это может повлечь удорожание современных гаджетов, компьютеров и носителей информации.