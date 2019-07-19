У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль

Рекордная выручка и прибыль

Согласно данным отчета Microsoft за IV финансовый квартал 2019 года, окончившийся для компании 30 июня 2019 г., выручка корпорации достигла $33,7 млрд, показав 12% прирост год к году, при росте операционной прибыли на 20% до $12,4 млрд.

Чистая прибыль Microsoft за IV квартал 2019 г. составила $13,2 млрд по GAAP и $10,6 млрд по собственной non-GAAP методике, что составляет рост на 49% и 21%, соответственно.

Доход и прибыльность продемонстрировали значительный рост по сравнению с IV кварталом 2018 г. Ключевым драйвером продаж в последнем квартале 2019 фискального года стал продолжающийся рост популярности облачной платформы компании. Дополнительную динамику росту продаж также обеспечили успешные шаги компании по диверсификации продаж гаджетов под торговой маркой Surface. За отчетный квартал продажи семейства Surface выросли на 14% по сравнению с IV кварталом 2018 г. – и это несмотря на отсутствие обновлений линейки продуктов за последнее время.

Последнее обновление различных продуктов бренда состоялось в октябре 2018 г., когда Microsoft представила обновленные версии Surface Pro, Surface Laptop и Surface Studio.

Грядущей осенью ожидается анонс новых моделей Surface Pro и Surface Book, но это произойдет, скорее всего, только в октябре. Возможно, именно по этой причине финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) сообщила инвесторам, что компания ожидает снижения выручки от продаж Surface в ближайшее время.

Облака на драйве

Облачные сервисы в очередной раз стали ключевым драйвером роста выручки Microsoft. За IV фискальный квартал 2019 г. доход от облачных сервисов и продаж офисных коммерческих продуктов вырос на 14% по сравнению с IV квартала 2018 г.

На сегодняшний день в Microsoft отмечают наличие более 180 млн активных бизнес-пользователей ежемесячной подписки на Office 365. Кроме того, 34,8 млн пользователей в настоящее время является ежемесячными подписчиками потребительского сервиса Microsoft Office 365.

Microsoft представила квартальный отчет с рекордной прибылью

Выручка Microsoft от предоставления серверных и облачных сервисов увеличилась за квартал на 22%. Ключевым драйвером стал рост доходов Azure – на 64% по сравнению с IV кварталом 2018 г.

Несмотря на впечатляющую динамику роста популярности Azure, она все же ниже по сравнению с темпами роста за предыдущие кварталы. По мнению аналитиков, компания все еще сохраняет определенный потенциал для реальной конкуренции с облачными сервисами Amazon и Google.

Как отмечают в Microsoft, ее проект Microsoft Teams уже обошел конкурирующий Slack с более чем 13 млн ежедневных активных пользователей. Несмотря на демонстративное спокойствие Slack по этому поводу, аналитики отмечают успех Microsoft Teams в качестве значительной вехи – тем более с учетом того, что проекту всего два года.

Игры подкачали, но перспективы позитивные

В прошедшем квартале Microsoft сделала множество анонсов во время выставки E3 для поддержки своего бизнеса по производству игр и игровых приставок. Тем не менее, именно это подразделение стало ахиллесовой пятой: за отчетный период выручка игрового подразделения компании снизилась на 10%, хотя отдельно по продажам игр и оборудования Xbox снижение составило только 3%.

Microsoft скрывает реальные объемы продаж игровых приставок Xbox. Фил Спенсер (Phil Spencer), глава подразделения по продвижению Xbox, отметил по этому поводу что «дело совсем не в количестве проданных консолей».

Тем не менее, в квартальном отчете Microsoft отмечено снижение продаж аппаратных устройств Xbox на впечатляющие 48%, и в компании вынуждены признать снижение выручки «из-за уменьшения числа проданных консолей».

Несмотря на пессимистичный итог прошедшего квартала, позиции Microsoft в игровом секторе остаются очень сильными. Так, количество активных пользователей Xbox Live за квартал достигло 65 млн – главным образом, благодаря росту пользователей консолей Xbox One, игроков на ПК с Windows 10 и мобильных устройствах под iOS и Android.

Ключевым драйвером роста активности компании на игровом рынке обещает стать анонс сервиса потоковой передачи игр xCloud, который в предварительной версии ожидается в октябре 2019 г.

В настоящее время нет точных данных о сроках запуска игрового проекта Xbox Project Scarlett. Тем не менее, в Microsoft не теряют надежду на то, что на рост выручки подразделения также повлияют продажи консоли Xbox One S All-digital Edition.

Оконный бизнес не подвел

Подразделение Microsoft по продвижению операционных систем также показало позитивные сдвиги. Так, квартальные OEM-продажи бизнес-версий Windows Pro выросли на 18%, главным образом, благодаря росту спроса на лицензии Windows 10 и обновления с Windows 7.

Тем не менее, продажи пользовательских версий Windows упали за квартал на 8%. Не исключено, что это является результатом растущего давления Google с его проектом недорогих портативных ПК Chromebook. Тем не менее, позиции Microsoft Windows по-прежнему достаточно сильны на рынке образования и в секторе ноутбуков начального уровня.