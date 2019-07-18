«Сбербанк Онлайн» полностью переделан

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Приоритеты клиента через ИИ-дизайн

Сбербанк объявил о запуске масштабного обновления мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Обновление, представленное одновременно для платформ iPhone и Android, получило возможность подстраиваться под специфику использования каждого клиента.

Ключевое обновление «Сбербанк Онлайн» затронуло графический интерфейс приложения. Отныне на главном экране смартфона пользователь увидит так называемые «карточки», каждая из которых отображает различные банковские процедуры.

В дополнение, структура мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» получила информационные каналы для более удобного получения актуальной информации. Заставка при входе в приложение получила интерактивный характер, а клиентам с iPhone стала доступна настройка звуковых сигналов для уведомлений и других событий.

Ключевые изменения

Парадигма карточек на главном экране мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в чем-то сходна с фундаментальными принципами плиточного UX-дизайна в стиле корпоративного стиля Material Design компании Google. Каждая карточка соотнесена с определенными действиями – такими как, например, платежи, переводы конкретному адресату или компании, и др.

Карточный дизайн нового интерфейса «Сбербанка Онлайн»

Ранжирование карточек в приложении «Сбербанк Онлайн» отныне управляется с помощью алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта. С его помощью происходит анализ клиентских предпочтений. Далее, с учетом рекомендаций ИИ, на экран выводятся варианты, наиболее актуальные для каждого пользователя, с учетом его индивидуальных предпочтений.

Новые возможности интерфейса «Сбербанк Онлайн»

Как рассказали CNews в Сбербанке, алгоритмы искусственного интеллекта в процессе анализа просчитывают данные примерно по 1000 параметров. Ранжирование карточек позволяет удобнее и быстрее совершать привычные операции – такие как переводы денег родным и близким, оплату ЖКХ, сотовой связи. В дополнение, карточки помогут обратить внимание на актуальные события – такие как, например, зачисление зарплаты.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, так прокомментировала новшество: «Сбербанк Онлайн пользуются десятки миллионов человек, и у каждого из них разные интересы. Например, одни чаще всего заходят в приложение, чтобы сделать перевод родным, другие платят за интернет, третьи — за паркинг или компьютерные игры. Мы стремимся сделать Сбербанк Онлайн максимально удобным для каждого клиента, а путь до нужного действия сократить до минимума. Это особенно важно для нашего приложения, в котором каждый месяц появляется все больше сервисов и функций».

Другие особенности

Кроме персональных карточек в верхней части главного экрана можно, как и прежде, посмотреть «Истории», баланс «Спасибо» и аналитику по своим финансам.

Раздел с банковскими картами также начал подстраиваться под пользователя: если у клиента больше двух карт, на главном экране останутся только те, которыми активно пользуются. Остальные можно будет посмотреть, развернув секцию. Это поможет концентрироваться на самом важном.

Редизайн не оставил в стороне эмоциональную составляющую. Теперь при запуске приложения «Сбербанк Онлайн пользователи увидят новую заставку с разнообразными элементами оформления – солнцем, звездами, закатами, рассветами и т.д. Жители некоторых городов смогут увидеть при загрузке местную достопримечательность.

Адаптация интерфейса «Сбербанк Онлайн»

Мобильная версия «Сбербанк Онлайн» для iPhone обзавелась поддержкой звукового сопровождения. С их помощью пользователь вовремя обратит внимание на уведомления и другие важные события.

Дополнительным плюсом новой версии приложения стала реорганизация информационных каналов в разделе «Диалоги». Клиент может воспользоваться поиском для выбора полезных для него публикаций по различным темам, выключая финансы, технологии, недвижимость, инвестиции и предпринимательство.

О мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

По данным Сбербанка, на сегодняшний день активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 48 млн клиентов. В среднем пользователи входят в мобильную версию «Сбербанк Онлайн» чаще, чем пять раз в неделю.