Россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за 80 взломов интернет-магазинов

Житель Красноярска взламывал интернет-магазины и договаривался от их имени о продаже товаров. Он получал деньги от покупателей, но никакие товары никуда не поставлял. В общей сложности он присвоил себе таким образом 1,5 млн руб. Суд приговорил его к 4,5 года колонии.



Случай в Красноярске

Житель Красноярска получил 4,5 года колонии за взлом сайтов интернет-магазинов. Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму свыше 1,5 млн. руб., сообщает прокуратура Красноярского края на своем сайте. Решение было принято Октябрьским районным судом Красноярска.

Осужденному 38 лет. Как установило судебное разбирательство, с октября 2015 г. по январь 2018 г. он взламывал сайты интернет-магазинов автомобильных запчастей. Взломав сайт, хакер договаривался от имени магазина о продаже запчастей, получал деньги, но никаких запчастей никому не поставлял. В общей сложности преступнику удалось реализовать эту схему более 80 раз. Сам он все это время находился в Красноярске, но пострадали от его действий жители разных регионов России.

Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, поскольку осужденный признал свою вину. До этого у него не было судимостей, кроме того, имеются смягчающие обстоятельства, включая малолетнего ребенка, которого осужденный содержит. Несмотря на это, суд приговорил его отбывать наказание в колонии общего режима.

Варианты наказания

Хакер был осужден по статье 272 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, а также по статье 273, где прописана ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, и статье 159, в которой речь идет о мошенничестве.

Согласно статье 272 неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если в результате эта информация была скопирована, изменена или уничтожена, влечет за собой штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Кроме того, возможно лишение или ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы той же продолжительности, или исправительные работы сроком до года.

Житель Красноярска отправился в колонию за взлом интернет-магазинов

Статья 273 предлагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или принудительных работ на тот же срок. Как вариант, возможно лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Согласно статье 159, мошенничество наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года. Помимо этого, возможны обязательные работы на срок до 360 часов, или исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на срок до двух лет. Самым суровым наказанием является арест на срок до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Похожие случаи

Это не единственный подобный случай за последнее время. Например, в мае суд приговорил жителя Ульяновска, похитившего у банка около 26 млн руб. путем фальсификации компьютерных данных, к пяти годам колонии общего режима. Тридцатилетний Анатолий Игнатьев действовал вместе со своим сообщником — сотрудником банка, который согласился подменить данные в компьютерной базе финансового учреждения.

Благодаря этому сообщникам удалось добиться увеличения лимита средств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения.

В апреле девятнадцатилетний житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области. Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы. После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области.