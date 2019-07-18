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Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

В ноябре в России планируется к запуску суперсервис для оказания электронных госуслуг по жизненной ситуации — «Оформление европротокола онлайн». Через сервис водители смогут оформлять ДТП и проводить урегулирование убытков по ОСАГО. В ближайшем будущем в России должны появится восемь таких суперсервисов.

«Оформление европротокола онлайн»

В России до конца года появится первый суперсервис в сфере оказания госуслуг — «Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом понимается оказание нескольких связанных друг с другом госуслуг по «жизненной ситуации». В данном случае речь идет о процессе оформления ДТП и урегулирования убытков по ОСАГО, сообщило Минкомсвязи на своем сайте.

Через сервис будет протекать взаимодействие участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. Например, он позволит удаленно заключить со страховой компанией соглашение о выплате. В пилотном режиме «Оформление европротокола» будет запущено уже в ноябре 2019 г., сообщил «Экспертный центр электронного государства» со ссылкой на представителей Минкомсвязи. Предполагается, что сервис поможет облегчить ситуацию с пробками на дорогах.

Министерство уточняет на сайте, что в настоящий момент специально для суперсервиса создается помощник на базе искусственного интеллекта. Он сможет проводить анализ фото и видео с места ДТП, которые его участники будут загружать в приложение. На основании этих данных помощник будет составлять заключение о повреждениях транспортных средств.

Чтобы воспользоваться «Оформлением европротокола», регистрация на сайте госуслуг не обязательна — для этого хватит мобильного телефона, нужно также быть клиентом какого-либо банка. С таким предложением выступил бизнес, разработчики сервиса согласились.

Другие суперсервисы

Помимо «Оформления европротокола», в России планируется внедрение еще семи суперсервисов: «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Пенсия онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Имущество онлайн», «Образование в РФ для иностранцев», «Правосудие онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Все восемь сервисов уже были рассмотрены рабочей группой по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика».

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Первый российский суперсервис будет посвящен оформлению ДТП

Сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» разрабатывается Минтрансом. С его помощью можно будет оформлять онлайн документы для грузовых перевозок. Кроме того, в сервис может быть добавлен пункт «Международные перевозки», также на заседании рабочей группы было выдвинуто предложение создать «единое окно» для выдачи разрешений на въезд в город. Еще сервис предлагается дополнить механизмами для автоматического выявления правонарушений с помощью фото- и видеофиксации. Сервис может быть реализован с 2019 г. по 2024 г.

«Имущество онлайн» разрабатывается Росимуществом. С помощью сервиса россияне смогут удаленно оформлять право на земельные участки. Необходимые документы нужно будет загрузить онлайн и заверить электронной подписью.

Суперсервис «Правосудие онлайн» пока что находится в состоянии прототипа. С его помощью заявление в суд можно будет подавать удаленно и без использования бумаги. Сервис поможет государству сэкономить за счет уменьшения расхода средств на бумагу — на сегодняшний день судебная система тратит на нее около 10 млрд руб. в год. Бизнес высказал пожелание дополнить сервис искусственным интеллектом, который разгрузил бы систему и, в том числе, мог бы определять подсудность дел.

«Мое здоровье онлайн»

Через суперсервис «Мое здоровье онлайн» пользователи смогут по интернету получать полисы обязательного медицинского страхования, прикрепляться к поликлинике, записываться на прием к врачу, включая прохождение водительской медкомиссии, и вызывать врача на дом.

Бизнес предложил добавить в этот список услугу «Диспансеризация» и подключить к «Моему здоровью» коммерческие сервисы, благодаря чему пользователи смогут выбирать клинику не только среди государственных, но и среди частных медучреждений. Также бизнес предлагает разрешить гражданам передавать свои данные и результаты анализов между больницами. Кроме того, было выдвинуто предложение внедрить в систему первичной диагностики самые популярные из носимых устройств, например, фитнес-браслеты.

Образование, работа, пенсия

Суперсервис «Образование в РФ для иностранцев» создается Россотрудничеством. Это будет мультиязычная цифровая платформа, где пользователи смогут искать и сравнивать программы российских вузов, подавать заявки на поступление в эти вузы и проходить удаленный отбор. Также на платформе можно будет подавать апелляцию на решение конкурсной комиссии и получать сопровождение уже в ходе обучения. Кроме того, на платформу планируется добавить услугу подачи документов на электронную визу.

Суперсервис «Пенсия онлайн» будет спутником россиян с того момента, как они начинают работать, и до оформления пенсии, обеспечивая электронное взаимодействие с пенсионной системой. Предположительно, сервис будет запущен в три этапа с 2020 г. по 2022 г.

Через сервис «Трудовая миграция онлайн» можно будет узаконить прием мигрантов на работу, сделать проще и прозрачнее их отношения с работодателями и властями. В итоге сервис поможет контролировать налоги и миграционные потоки, считают разработчики. Сервис могут запустить в промежуток с 2020 г. по 2024 г.

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