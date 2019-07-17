Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor

Российский рекорд

Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном сайте продукта, пишет BBC. Исторический рекорд установлен 11 июля 2019 г. – именно в этот день к Tor подключилось около 600 тыс. россиян.

Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию» – технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность сохранять инкогнито в интернете и защищает его трафик от анализа, а также позволяет обходить некоторые виды блокировок интернет-ресурсов.

ТОП-10 стран по числу пользователей Tor (11 июля 2019 года)

Кроме того, Tor открывает доступ в даркнет (darknet) – скрытый сегмент интернета, в котором сконцентрированы подпольные информационные ресурсы. Эта возможность сделала Tor популярным инструментом в руках нарушителей закона, промышляющих продажей наркотиков и оружия, распространением порнографии и другой противоправной деятельностью.

Необъяснимые скачки трафика

В начале 2019 г. у браузера Tor в России было не более 300 тыс. пользователей в сутки, но с апреля им стали пользоваться значительно чаще, отмечает BBC, причем изменение числа российских пользователей носило скачкообразный характер: рост в будние дни сменялся резкими падениями в выходные.

Последний раз подобные скачки трафика наблюдались в октябре 2015 г., когда Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер Rutracker. Тогда число российских пользователей Tor выросло почти до 400 тыс. в сутки, но позднее сократилось.

Число пользователей Tor, подключающихся из России

По словам Стефани Уайтед (Stephanie Whited), представителя организации Tor Project, которая занимается развитием браузера, объяснить рост популярности Tor среди россиян нельзя. Особенности архитектуры сети позволяют определить, из какой страны пользователь, но не то, какие именно ресурсы он посещает. Таким образом, из имеющихся в распоряжении организации данных невозможно сделать выводы о причинах скачков.

Версии происходящего

BBC выдвигает три версии скачка популярности Tor среди россиян, причем ни одна из них не кажется в достаточной степени убедительной даже самим журналистам.

По одной из версий причиной резкого всплеска активности могут быть действия властей России, направленные на установление контроля над средствами обхода блокировок в интернете. Напомним, в 2017 г. в России был принят закон, обязывающий анонимайзеры (в числе которых и Tor), блокировать сайты и сервисы из черного списка Роскомнадзора. Tor выполнять требования властей отказывается.

Другая версия объясняет аномалию действием ботнета. Ботнет представляет собой армию зараженных компьютеров, удаленно управляемых хакерами. Трафик компьютеров, входящих в такую армию, неотличим от трафика обычных пользователей. Хакеры используют ботнеты для осуществления DDoS-атак на сайты, подбора паролей к интернет-ресурсам, рассылки спама. Именно зараженные компьютеры взвинтили мировую статистику Tor с 1 до 5 млн пользователей в сутки в августе 2013 г., отмечает BBC.

Пик интереса россиян к даркнет-площадке для торговли наркотиками пришелся на май 2019 года

Наконец, по мнению журналистов издания, рост популярности Tor в России может быть связан с масштабной рекламной кампанией крупной подпольной русскоязычной торговой площадки, специализирующейся на наркотиках. По данным Google, которые приводит BBC, в мае 2019 г. пик интереса к даркнет-магазину примерно совпадает с началом роста пользовательской активности в Tor.