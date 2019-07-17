Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»

Россия спасет Центробанк Венесуэлы

Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских санкций, сообщило издание Bloomberg. Речь про отечественную систему передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенную в 2014 г.

По информации издания, центральный банк Венесуэлы уже обратился с соответствующим запросом в ЦБ России, однако обе стороны никак не прокомментировали эти сведения, равно как и бельгийский оператор банковских платежей SWIFT.

СПФС может стать для Венесуэлы полноценным аналогом SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, в случае, если в ходе новой волны американских санкций страна будет отключена от нее.

Санкции США

Центральный банк Венесуэлы подпал под санкции США в 17 апреля 2019 г. – их ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В сообщении ведомства говорилось, что оно «стремится предотвратить использование ЦБ в качестве инструмента незаконного режима Николаса Мадуро» (Nicolas Maduro). Как отметил министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin), санкции ограничат совершение большинства действий Центрального банка Венесуэлы, предпринимаемых нелегитимным режимом Мадуро. «Соединенные Штаты обязуются помогать венесуэльскому народу», – добавил Мнучин. 18 апреля 2019 г. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал действия американской стороны, назвав их аморальными.

Отключение России от SWIFT

Как и Венесуэла, Россия тоже может быть исключена из списка стран-пользователей системы SWIFT, и тоже в рамках санкций. По состоянию на 17 июля 2019 г. конкретной угрозы нет, но определенные организации выступают за отлучение России от SWIFT. В частности, еще в сентябре 2014 г. Европарламент в контексте украинского кризиса призывал Евросоюз ужесточить давление на Россию, в том числе и путем исключения ее из этой системы.

Российская система передачи финансовых сообщений может спасти Венесуэлу от санкций США

Рекомендации Европарламента прокомментировал исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT («Россвифт») Роман Чернов. В беседе с CNews он указал, что Европарламент сам по себе никакие санкции в отношении кого бы то ни было ввести не может. Он всего лишь способен выступать с соответствующими призывами. Легитимные же ограничительные меры вырабатывает Еврокомиссия, а утверждают страны ЕС. Между тем, угроза была вполне реальной, особенно на фоне примера с банками Ирана, которые после ввода американских санкций в 2012 г. были отключены от SWIFT, что стало мировым прецедентом.

Само общество SWIFT было создано в 1973 г. по бельгийскому законодательству. Фактически, это кооператив, принадлежащий его членам – свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира. Россия (на тот момент еще СССР) присоединилась к нему в 1989 г. – первым российским членом общества стал Внешэкономбанк. Именно резолюция Европарламента об отключении России от SWIFT послужила главной причиной перехода к активной разработке отечественного ее аналога, которой и стала СПФС. На тот момент к SWIFT были подключены более 600 российских банков. По количеству пользователей системы SWIFT Россия занимала второе место после США.

История СПФС

Создание российской системы финансовых сообщений началось в августе 2014 г. с подготовки проекта закона, позволяющего построить в России полноценный аналог SWIFT. О существовании документа сообщил замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев, а его авторами выступили Минфин и Центробанк России. По словам, Моисеева идея по переводу кредитных организаций России на внутреннюю систему обмена сообщениями направлена на обеспечение бесперебойности работы банков.

Тестовая версия СПФС была готова к концу 2014 г.: 26 декабря 2014 г. ЦБ запустил соответствующий сервис, позволяющий банкам передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах, при этом какие-либо ограничения будут отсутствовать. «Новый сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны и является очередным шагом в направлении совершенствования системы услуг, предоставляемых Банком России», – заявили в ЦБ.

К концу 2015 г. разработка системы вошла в завершающую стадию, а в 2017 г. она заработала в полную силу. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, в России были созданы все условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT. Согласно статистике ЦБ, на 1 июля 2019 г. СПФС насчитывала 397 пользователей.

В начале октября 2018 г. появились предпосылки превращения СПФС из российской в международную. В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий иностранным юрлицам подключаться к СПФС и предлагающий разрешить обмен сообщениями напрямую как для российских компаний, так и для иностранных. Целью этого проекта закона стало обеспечение возможности расчета подпавших под санкции компаний с зарубежными контрагентами.