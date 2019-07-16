Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

ЮНЕСКО признала высоким уровень цифровизации в России

Умные города
, Текст:  

Эксперты ЮНЕСКО дали положительную оценку проектам и темпам внедрения новых технологий в нашей стране.

Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу

На прошедшей 11 и 12 июля Пятнадцатой Всемирной конференции по интеллектуальному капиталу «Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций» Россия представляла национальную программу «Цифровая экономика».

По итогам выступления и обсуждения проектов в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты организации признали уровень и скорость цифровизации в России высокими.

О темпах и качестве внедрения digital-технологий в различных отраслях российской экономики высказались председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) Дороти Гордон и заместитель гендиректора сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Моэз Чакчук.

Насибулин рассказал о «Цифровой экономике»

В рамках мероприятия Россия получила особый статус «страна-гость». От России выступил директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин. Он представил мировым экспертам национальную программу «Цифровая экономика России»: озвучил достижения, полученные в ходе ее реализации, а также рассказал о перспективных проектах. В частности, спикер упомянул, что в ближайшие три года к интернету подключат свыше 100 тыс. социально значимых объектов по всей стране.

digitalization600.jpg
Темпам внедрения новых технологий в России дали положительную оценку

Еще один важный пункт выступления Насибулина – достижения отечественных разработчиков в области «сквозных» цифровых технологий. Например, российский проект в области распознавания лиц запустили во время Чемпионата мира по футболу в 2018 г. – с его помощью спецслужбам удалось предотвратить несколько преступлений.

25 суперсервисов для цифровой трансформации госуслуг

Также спикер рассказал о суперсервисах – проактивных электронных услугах, которые россияне смогут использовать в различных жизненных ситуациях. Список из 25 наименований был озвучен 4 февраля 2019 г. на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Заместитель председателя правительства Максим Акимов утвердил перечень, благодаря реализации которого жители страны смогут решать многие актуальные проблемы онлайн. В число суперсервисов вошли, в частности, регистрация нарушений правил дорожного движения и благоустройства, социальная поддержка онлайн, медицинские справки и документы онлайн и другие. Для запуска каждого из них сформирована собственная команда цифровой трансформации, которая будет анализировать действующие государственные информационные систем и вырабатывать целевое состояние суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта.

О национальной программе «Цифровая экономика»

«Цифровая экономика Российской Федерации» – один из 12 национальных проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ от 2018 г. Программа запущена на срок до 2024 г. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше p1,5 трлн.

Другие материалы рубрики

ФАС не одобрила концепцию развития 5G-сетей в России

Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии