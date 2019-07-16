ЮНЕСКО признала высоким уровень цифровизации в России

Эксперты ЮНЕСКО дали положительную оценку проектам и темпам внедрения новых технологий в нашей стране.

Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу

На прошедшей 11 и 12 июля Пятнадцатой Всемирной конференции по интеллектуальному капиталу «Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций» Россия представляла национальную программу «Цифровая экономика».

По итогам выступления и обсуждения проектов в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты организации признали уровень и скорость цифровизации в России высокими.

О темпах и качестве внедрения digital-технологий в различных отраслях российской экономики высказались председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) Дороти Гордон и заместитель гендиректора сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Моэз Чакчук.

Насибулин рассказал о «Цифровой экономике»

В рамках мероприятия Россия получила особый статус «страна-гость». От России выступил директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин. Он представил мировым экспертам национальную программу «Цифровая экономика России»: озвучил достижения, полученные в ходе ее реализации, а также рассказал о перспективных проектах. В частности, спикер упомянул, что в ближайшие три года к интернету подключат свыше 100 тыс. социально значимых объектов по всей стране.

Темпам внедрения новых технологий в России дали положительную оценку

Еще один важный пункт выступления Насибулина – достижения отечественных разработчиков в области «сквозных» цифровых технологий. Например, российский проект в области распознавания лиц запустили во время Чемпионата мира по футболу в 2018 г. – с его помощью спецслужбам удалось предотвратить несколько преступлений.

25 суперсервисов для цифровой трансформации госуслуг

Также спикер рассказал о суперсервисах – проактивных электронных услугах, которые россияне смогут использовать в различных жизненных ситуациях. Список из 25 наименований был озвучен 4 февраля 2019 г. на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Заместитель председателя правительства Максим Акимов утвердил перечень, благодаря реализации которого жители страны смогут решать многие актуальные проблемы онлайн. В число суперсервисов вошли, в частности, регистрация нарушений правил дорожного движения и благоустройства, социальная поддержка онлайн, медицинские справки и документы онлайн и другие. Для запуска каждого из них сформирована собственная команда цифровой трансформации, которая будет анализировать действующие государственные информационные систем и вырабатывать целевое состояние суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта.

О национальной программе «Цифровая экономика»

«Цифровая экономика Российской Федерации» – один из 12 национальных проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ от 2018 г. Программа запущена на срок до 2024 г. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше p1,5 трлн.